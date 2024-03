VNDirect: Đã đến lúc nhà đầu tư cần thận trọng khi mua cổ phiếu và dùng margin

Trong báo cáo chiến lược vừa công bố, Chứng khoán VNDirect đánh giá nền kinh tế Việt Nam duy trì đà phục hồi trong tháng 2 bất chấp ảnh hưởng của Tết Nguyên đán. Chỉ số quản trị mua hàng (PMI) đạt 50,4 điểm, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp trên ngưỡng 50 điểm. Ngoài ra, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 5,7% svck trong 2 tháng đầu năm, mức tăng 2 tháng cao nhất trong giai đoạn 2022-2024.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu 2 tháng đạt 59,3 tỷ USD (+19%) trong khi nhập khẩu tăng lên 54,6 tỷ USD (+18%). Điều này cho thấy sự khởi đầu tích cực của lĩnh vực sản xuất trong năm 2024, trái ngược hẳn với sự sụt giảm của hoạt động sản xuất trong quý 1 năm ngoái.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 2 đạt 1,5 triệu, qua đó góp phần làm tổng doanh số bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 8% trong 2 tháng đầu năm.

Điểm đáng chú ý là lạm phát tăng sau khi đi ngang trong 5 tháng trước đó. CPI tháng 2 của Việt Nam đã tăng lên 3,98% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo tháng, đây cũng là mức tăng cao nhất kể từ tháng 10/2023.

Cũng theo VNDirect, nhà đầu tư không còn kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3, theo đó dịch chuyển kỳ vọng sang tháng 6. DXY tăng cao hơn trong tháng 2 do CPI của Mỹ cao hơn dự kiến và dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh hơn dự báo làm giảm khả năng Fed hạ lãi suất trước tháng 6. Trước dữ liệu vĩ mô trái ngược nhau, liệu số liệu một tháng có phải là yếu tố giúp xoay trục chính sách hay không là một câu hỏi hóc búa mà Fed đang phải đối mặt. Do đó, biên bản họp FOMC tháng 1 thể hiện quan chức Fed sẽ xem xét cẩn thận tín hiệu sắp bởi dữ iệu những tháng đầu năm chưa thể thể hiện toàn bộ bức tranh kinh tế.

Về thị trường chứng khoán Việt Nam, P/E trượt hiện ở mức 14,1x, chiết khấu 5,6% so với trung bình P/E 5 năm. VNDirect đánh giá định giá dù tăng song vẫn đang ở mức hợp lý với kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận các doanh nghiệp sẽ được cải thiện trong 2024. Ngoài ra, định giá của VN-Index so với các thị trường mới nổi khác đang ở mức hợp lý khi so sánh về chỉ số P/E và ở mức rẻ hơn khi so sánh về chỉ số P/B.

Với việc VN-Index chính thức vượt vùng đỉnh cũ năm 2023 xung quanh mốc 1.250, VNDirect cho rằng xu hướng tăng vẫn tương đối tích cực và chỉ số có thể tiệm cận vùng kháng cự 1.300 (+/- 20 điểm) trong tháng 3/2024.

Dù vậy, VNDirect vẫn khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng trong bối cảnh thị trường đã đến vùng định giá hợp lý và cần chờ kết quả kinh doanh cải thiện trong các quý tới để định giá thị trường thêm hấp dẫn. Bên cạnh đó rủi ro tỷ giá cần được theo dõi cẩn thận khi tỷ giá USD/ VNĐ liên ngân hàng đã tăng 1,6% kể từ đầu năm và hiện đang tiến gần mức cao nhất mọi thời đại là 24.867.

"Đã đến lúc nhà đầu tư cần thận trọng trong khi việc thực hiện các giao dịch mua mới hoặc sử dụng đòn bẩy cao", VNDirect cho biết.

CTCK cũng gợi ý ba chủ đề đầu tư trong tháng 3 bao gồm các lĩnh vực thép, chứng khoán và mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Nhìn về dài hạn trong cả năm 2024, VNDirect vẫn nghiêng về kịch bản cơ sở cho thị trường chứng khoán có thể hướng tới mục tiêu 1.350 điểm vào cuối năm. Tuy nhiên, trong kịch bản kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh hơn dự kiến và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết khả quan hơn, VN-Index có thể tiến về vùng trên 1.400 điểm.