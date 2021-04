VNDIRECT lãi 482 tỷ đồng trong quý 1, tăng trưởng 724% so với cùng kỳ 2020

CTCP Chứng khoán VNDIRECT (Mã: VND) vừa công bố báo cáo tài chính riêng Quý 1/2021 với tổng doanh thu hoạt động đạt 1.063 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 482 tỷ đồng, tăng 724% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong Quý 1/2021, mảng kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất cho VNDIRECT là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 423,4 tỷ đồng, tăng 239% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đó là doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 268,3 tỷ đồng, tăng trưởng 236% so với cùng kỳ. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu trong Quý 1/2021 đạt 172,8 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, Quý 1/2021 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh 3.052% của doanh thu nghiệp vụ bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán và 827% của doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán so với cùng kỳ.

Về chi phí, cùng mức tăng trưởng 606 tỷ đồng trong doanh thu hoạt động, chi phí hoạt động trong Quý 1/2021 cũng tăng 62 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 263,1 tỷ đồng. Chi phí tài chính & chi phí quản lý công ty lần lượt ghi nhận 89,4 & 89,8 tỷ đồng. Kết thúc Quý 1/2021, lợi nhuận kế toán trước thuế của VNDIRECT đạt 622,7 tỷ đồng, hoàn thành 56% kế hoạch kinh doanh của cả năm 2021.

Lý giải về sự tăng trưởng trong doanh thu và lợi nhuận của Quý 1 so với cùng kỳ, báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận cho biết kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của Quý 1/2021, chỉ số VN-Index đạt 1.186,36 điểm, tăng 83,36 điểm (tương đương mức tăng 7,56%) trong Quý 1/2021. Điều này dẫn tới việc gia tăng mạnh lợi nhuận từ các khoản đầu tư FVTPL & AFS. Bên cạnh đó, tổng giá trị giao dịch của Nhà đầu tư trong Quý 1/2021 tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm trước đã giúp cho doanh thu hoạt động môi giới tăng trưởng mạnh.

Bên cạnh đó, việc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng tài khoản mở mới cũng là yếu tố quan trọng giúp VNDIRECT đạt được thành tích kinh doanh tích cực. VNDIRECT đón chào trên 65.000 tài khoản mới trong Quý 1/2021, tăng trưởng 180% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số tài khoản VNDIRECT đang quản lý lên đến 460.000 tài khoản.

Trong Quý 1/2021, VNDIRECT đã tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021, trong đó thông qua kế hoạch tạm chuyển giao dịch cổ phiếu VND sang HNX để yểm trợ cho việc giảm tải giao dịch tại HSX. Ngay khi hệ thống giao dịch mới của HSX được hoàn thành, VNDIRECT sẽ chuyển lại cổ phiếu sang giao dịch tại HSX. Đại hội đồng cổ đông cũng đã thông qua đề xuất chào bán 220,43 triệu cổ phiếu VND cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 với mục đích mở rộng năng lực cho khách hàng vay ký quỹ, năng lực kinh doanh nguồn trên thị trường vốn, năng lực bảo lãnh phát hành chứng khoán, năng lực phát hành và phân phối chứng quyền có bảo đảm, đồng thời bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh khác của công ty.