VnDirect: Thận trọng với triển vọng tiêu thụ sản phẩm của KDH trong nửa đầu 2023

Lợi nhuận năm 2023 dự báo sụt giảm

Trong báo cáo mới đây của VnDirect về CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã: KDH), đơn vị này đã hạ dự báo kết quả kinh doanh trong năm 2023, trong đó doanh thu dự kiến 2.228 tỷ đồng, giảm 52,8% so với ước tính trước đó và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 856 tỷ đồng, giảm 53,1% so với ước tính trước đó.

Lý do khiến VnDirect đưa ra việc hạ dự báo là do KDH điều chỉnh sản lượng sản phẩm bàn giao do các dự án mới triển khai chậm hơn dự kiến và Công ty có thể điều chỉnh giá bán giảm từ 5-10% so với dự phóng trước đó trong bối cảnh nhu cầu mua nhà suy yếu.

Như vậy, so với dự báo của VnDirect vừa cập nhập, ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2023 của Nhà Khang Điền có thể giảm 23,3% so với cùng kỳ, về 1.080 tỷ đồng và giảm 52,6% so với dự báo trước đó của chính VnDirect.

Theo VnDirect, ngành bất động sản đang đối mặt với nhiều thách thức như chủ đầu tư gặp khó trong tái cơ cấu do thắt chặt các khoản vay ngân hàng vào bất động sản và giám sát chặt chẽ trong việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp; lãi suất tăng làm suy yếu nhu cầu mua nhà; và nguồn cung mới ảm đạm khi quá trình phê duyệt pháp lý chờ được khai thông với Luật đất đai sửa đổi.

Thị trường bất động sản có thể sẽ trải qua một “mùa đông khắc nghiệt” vào năm 2023 cho đến khi chính sách tiền tệ đảo ngược.

Tuy nhiên, VnDirect cho rằng Nhà Khang Điền có thể chịu ảnh hưởng ít hơn các doanh nghiệp cùng ngành, nhờ sở hữu các dự án có pháp lý minh bạch, sản phẩm chất lượng, hướng đến phân khúc người mua ở thực.

Nhà Khang Điền có ba dự án mới sắp triển khai, trong đó có dự án đã được cấp phép xây dựng hoặc có khả năng cao được cấp phép trong năm 2023-2024 gồm The Privia (1.043 căn hộ trung cấp, đang xây dựng); Clarita (159 căn thấp tầng, đã đền bù xong); và The Solina giai đoạn 1 (500 căn hộ thấp tầng, đã đền bù xong).

VnDirect khá thận trọng với triển vọng tiêu thụ sản phẩm của KDH trong nửa đầu 2023, do nhu cầu nhà ở vẫn chịu áp lực môi trường lãi suất cao. Đơn vị này kỳ vọng sự hồi phục khi mặt bằng lãi suất dần hạ nhiệt từ quý 3/2023, tạo động lực cho KDH mở bán dự án mới. Vndirect kỳ vọng KDH sẽ mở bán dự án The Privia với tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 60-70% trong 2023 và hai dự án thấp tầng trong năm 2024, từ đó giá trị ký bán ước tăng 35% so với cùng kỳ/41,3% so với cùng kỳ trong 2023-22024.

4 dự án trọng điểm giai đoạn 2023-2024 của Nhà Khang Điền

Hiện tại, trong giai đoạn từ năm 2023-2024, Nhà Khang Điền dự kiến sẽ có 4 dự án trọng tâm sẽ triển khai.

Trong đó, dự án Classia tại thành phố Thủ Đức với diện tích 4,3 ha, cung cấp ra thị trường 176 sản phẩm thấp tầng, tổng giá trị phát triển là 3.650 tỷ đồng và thực hiện mở bán từ quý III/2022, thời gian bàn giao từ quý III/2022 đến năm 2023.

Dự án The Privia tại Bình Tân, TP.HCM với quy mô 1,8 ha, cung cấp ra thị trường 1.043 căn hộ, tổng giá trị phát triển 3.300 tỷ đồng, dự kiến mở bán 2023 và bàn giao trong giai đoạn từ 2024 đến 2025.

Dự án Clarita tại thành phố Thủ Đức với diện tích 5,8 ha, cung cấp ra thị trường 159 căn thấp tầng, tổng giá trị phát triển dự kiến 3.241 tỷ đồng, mở bán từ năm 2024 và bàn giao giai đoạn 2024 đến 2025.

Và cuối cùng, dự án The Solina tại Bình Chánh, TP.HCM với quy mô 16,4 ha, cung cấp ra thị trường căn hộ, biệt thự và nhà phố, thời gian mở bán là năm 2024 và bàn giao dự kiến năm 2025.