VNDIRECT: Tích hợp trí tuệ – Vượt mọi giới hạn

19 năm là một hành trình dài, trong đó VNDIRECT đã chuyển dịch từ một công ty chứng khoán truyền thống thành nền tảng đầu tư và tài chính tích hợp toàn diện – nơi kết nối tri thức, công nghệ và sự tử tế để phụng sự khách hàng.

19 năm phát triển của VNDIRECT không chỉ là một dấu mốc thời gian, mà còn là dấu ấn của hành trình đồng hành cùng sự trưởng thành của thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh một thị trường vốn khởi đầu non trẻ, biến động mạnh và chịu nhiều tác động từ cả yếu tố nội tại lẫn kinh tế thế giới, VNDIRECT đã khẳng định vai trò là một trong những viên gạch vững chắc tạo dựng nền móng cho hệ sinh thái tài chính đầu tư đất nước.

Suốt hành trình đó, VNDIRECT đối diện không ít thách thức với những giai đoạn điều chỉnh sâu của thị trường, những biến chuyển về công nghệ, xu hướng đầu tư, cũng như các cuộc khủng hoảng tài chính trong và ngoài nước. Đó cũng là hành trình vượt qua giới hạn của công nghệ thay đổi nhanh chóng; vượt qua giới hạn trong cách tiếp cận khách hàng, năng lực đổi mới và khả năng thích ứng; vượt qua giới hạn tư duy quen thuộc để hướng đến sự phát triển hài hòa và bền vững hơn.

“Và những giới hạn đó đều được vượt qua bằng sức mạnh nội tại của doanh nghiệp. Là sự bồi tụ từ những thành tố quan trọng, “Liên kết” để nhân lên sức mạnh không biên giới; “Nhân tâm” để thấu cảm nỗi đau của khách hàng; “Hiểu biết” để dẫn đường minh bạch và “Kỷ luật” để giữ mình trước những cám dỗ ngắn hạn.”, đại diện VNDIRECT chia sẻ.

Tập thể VNDIRECT trong lễ kỷ niệm 19 năm thành lập

Với sức mạnh ấy, VNDIRECT đã có những cột mốc tăng trưởng đáng kinh ngạc nhưng cũng có những giai đoạn VNDIRECT chạm đến giới hạn của sinh tồn, buộc phải đặt ra câu hỏi: “Chúng ta tồn tại để làm gì? Để chạy theo dòng tiền hay để kiến tạo một chuẩn mực tử tế, nhân văn và bền vững cho tài chính Việt Nam?”. Và doanh nghiệp đã giải được bài toán trăn trở của mình bằng VNDNEXT – một chiến lược mới, một lời cam kết lấy giá trị dài hạn của khách hàng làm la bàn dẫn đường cho mọi hoạt động kinh doanh.

Năm 2025, VNDIRECT đã chính thức khởi động VNDNEXT - bước chuyển chiến lược mới mang tính quyết định. Đây là dấu mốc tái định hình mô hình định chế tài chính tích hợp, hướng đến phục vụ toàn diện nếp sống tài chính cho khách hàng thông qua nền tảng công nghệ, tư vấn chuyên sâu và hệ thống giải pháp theo hành trình cuộc sống.

VNDNEXT giúp trao quyền tự chủ tài chính cho khách hàng, kiến tạo nếp sống tài chính bền vững, đồng thời tái cấu trúc năng lực vận hành, chiến lược kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp. Nếu 19 năm trước, VNDIRECT ra đời với sứ mệnh khơi thông dòng vốn cho thị trường Việt Nam thì nay VNDNEXT ra đời để khơi thông dòng chảy của sự tử tế và thịnh vượng.

Cùng với các công ty thành viên trong hệ sinh thái, VNDIRECT là một trong ba trụ cột của IPA Group. Với triết lý "Ba nếp sống – Một tương lai", IPA Group hướng đến việc tạo ra một tương lai toàn vẹn. Và VNDNEXT chính là mảnh ghép giúp hoàn thiện bức tranh về một cuộc đời: an lành trong thân tâm, vững chãi trong tài chính, và an tâm trong sự bảo an tương hỗ.

Trong hệ sinh thái IPA Group, VNDIRECT đóng vai trò trung tâm của nếp sống đầu tư và tài chính toàn diện (VNDGO). VNDIRECT mang đến ba dòng giải pháp được phát triển liền mạch nhằm phục vụ các nhu cầu khác nhau của hành trình tài chính: VNDTrade cung cấp nền tảng giao dịch và công cụ phân tích hiện đại; VNDGo giúp nhà đầu tư xây dựng danh mục dài hạn bền vững; VNDCare hỗ trợ đội ngũ môi giới phát triển năng lực trở thành cố vấn tài chính chuyên nghiệp, đồng hành sâu sắc với khách hàng.

Khi kết hợp với chiến lược VNDNEXT, các giải pháp này không chỉ đáp ứng nhu cầu đầu tư trước mắt, mà còn hỗ trợ khách hàng lập kế hoạch tài chính theo mục tiêu, tích lũy tài sản, bảo vệ tài chính và phát triển tài sản theo tư duy dài hạn. Mỗi giao dịch trở thành một bước tiến của trí tuệ và lòng nhân ái. Mỗi hành trình đầu tư trở thành con đường của sự tự tin, nơi khách hàng được trao quyền và được bảo vệ.

Hành trình VNDNEXT là hành trình tiếp nối những giá trị tốt đẹp, nơi kinh doanh trở thành con đường phụng sự, nơi doanh nghiệp là mảnh đất nuôi dưỡng con người, nơi mỗi người không chỉ là người làm nghề tử tế mà còn là người gieo hạt mầm “Trao quyền”, “Kết nối” và “Chuyển hóa bền vững”.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNDIRECT – Phạm Minh Hương từng chia sẻ: “Khi VNDIRECT và khách hàng đồng hành trong một dòng sông trí tuệ, không có nỗi sợ nào không thể chuyển hóa, không có giới hạn nào không thể vượt qua.” Tinh thần đó là định hướng cho giai đoạn phát triển mới của VNDIRECT, để doanh nghiệp không chỉ là một công ty chứng khoán, mà là một nền tảng kiến tạo cuộc sống thịnh vượng và bền vững cho mỗi người dân Việt Nam.