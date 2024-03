VNDirect triển khai kế hoạch chào bán hàng trăm triệu cổ phiếu, dự thu về gần 2.440 tỷ đồng

Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc tiếp tục triển khai và hoàn tất các công việc liên quan đến chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

Công ty cũng chấp thuận giao và ủy quyền cho bà Phạm Thu Hương - Chủ tịch HĐQT VNDirect thực hiện việc ký kết, ban hành các văn bản và tài liệu cần thiết liên quan đến việc tiếp tục thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và trả cổ tức.

Theo công bố hồi tháng 8/2023, VNDirect dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới, giá chào bán là 10.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm 2023 và hoặc năm 2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Ước tính thu về gần 2.440 tỷ đồng.

Ngoài ra, VNDIRECT cũng lên kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022, trong đó sử dụng hơn 608,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong năm 2023 sau khi có chấp thuận của UBCKNN.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành của VNDirect trong đợt này là gần 304,5 triệu cổ phiếu. Nếu cả 2 phương án trên đều thành công, vốn điều lệ của VND sẽ được nâng từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, VND dự kiến dùng 40% số tiền thu được để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Liên quan tới hoạt động kinh doanh của VNDirect, kể từ sáng ngày 24/3/2024, toàn bộ hệ thống của công ty đã bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế dẫn đến toàn bộ nền tảng giao dịch của VNDirect bị tạm thời không truy cập được. Đội ngũ công nghệ của VNDirect đã nỗ lực hết sức để khôi phục nhưng do hạ tầng dữ liệu rất lớn nên sẽ cần thêm thời gian để kết nối.

Hiện cả HoSE và HNX đều đã có thông báo thực hiện ngắt kết nối giao dịch của CTCK VNDirect tới hai Sở kể từ ngày 25/3/2024 cho đến khi CTCK VNDirect khắc phục được hoàn toàn sự cố để đảm bảo an toàn cho hệ thống giao dịch.

VNDirect cho biết hiện đang làm việc với các đối tác là các tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam, cũng như đã phối hợp xử lý cùng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) để đảm bảo ngăn chặn sự cố tương tự như VNDIRECT cho an toàn của thị trường.

"Toàn bộ thông tin và tài sản của Khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không ảnh hưởng bởi sự cố tấn công. Sự cố chỉ gây ảnh hưởng đến việc giao dịch hiện tại và chúng tôi đang nỗ lực tối đa để khôi phục toàn bộ hệ thống, hạn chế ảnh hưởng gián đoạn đến việc giao dịch của khách hàng ngày hôm nay", thông báo của VNDIRECT nhấn mạnh.

Sau sự cố tại VNDIRECT, UBCKNN đã yêu cầu công ty chứng khoán nghiêm túc khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra, phương án khắc phục (nếu có) các nội dung liên quan đến bảo mật hệ thống giao dịch trước ngày 1/4/2024.

Trên thị trường, cổ phiếu VND chốt phiên 26/3 đạt 23.450 đồng/cp.