VNG rút đơn kháng cáo trong vụ kiện đòi bồi thường 221 tỷ đồng với Tiktok

Tòa án nhân dân cấp cao tại TPHCM cho biết, ngày 12/7/2023, bà Đàm Thị Thúy, người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ phần VNG đã nộp đơn xin rút toàn bộ kháng cáo bản án sơ thẩm trong vụ "tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ" giữa VNG và TikTok Inc.

Vì vậy, ngày 13/7/2023, Tòa án nhân dân cấp cao TPHCM đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án kinh doanh thương mại này. Như vậy, bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số 1321/2022/KDTM-ST ngày 16/8/2022 của Tòa án nhân dân TPHCM có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 13/7/2023.

Theo bản án này, vào ngày 28/5/2020, VNG đã khởi kiện TikTok Inc.

Theo đơn khởi kiện, VNG là chủ thể quyền liên quan đối với hàng chục ngàn bản ghi âm, ghi hình cuộc biểu diễn tác phẩm âm nhạc thông qua hợp đồng chuyển giao bản quyền giữa Zing và các ca sỹ, nhạc sĩ, nhà sản xuất bản ghi âm ghi hình.

TikTok Inc. là một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ là chủ sở hữu các ứng dụng TikTok cho phép người sử dụng đăng tải các video ngắn có lồng nhạc chủ yếu từ kho nhạc tích hợp sẵn trong ứng dụng TikTok.

Phía VNG cho biết, vì TikTok chỉ có bản quyền khai thác một số lượng hạn chế các bản ghi nên TikTok đã sử dụng trái phép các bản ghi Zing để mở rộng kho nhạc một cách bất hợp pháp. Qua kiểm tra, Zing phát hiện nên đã gửi thư khuyến cáo yêu cầu TikTok phải loại bỏ các bản ghi âm và ẩn các video có sử dụng âm thanh của Zing cho đến khi được sự đồng ý của Zing. Tuy nhiên, TikTok không thực hiện.

Theo khảo sát của Zing, có tới 11.075.335 video có chứa các đoạn nhạc và 150 bản ghi của Zing lúc bấy giờ bị TikTok sử dụng trái phép gây thiệt hại cho Zing ước tính 221,5 tỷ đồng.

Vì vậy, VNG khởi kiện yêu cầu tòa án buộc TikTok Inc. phải:

- Chấm dứt hành vi vi phạm bản quyền cụ thể là gỡ bỏ khỏi ứng dụng TikTok và website TikTok.com toàn bộ các video có chứa các đoạn nhạc cắt ra từ bản ghi của VNG

- Phải xin lỗi công khai VNG vì đã có hành vi vi phạm bản quyền dưới hình thức gửi Thư xin lỗi, đăng tải lời xin lỗi trên website tiktok.com và vnexpress.net.

- Bồi thường thiệt hại số tiền là 221,5 tỷ đồng.

Tại phiên hòa giải ngày 16/6/2022, phía TikTok Inc. cho biết, TikTok Inc. không phải là pháp nhân điều hành nền tảng TikTok tại Việt Nam và không chịu trách nhiệm đối với hoạt động của nền tảng TikTok tại Việt Nam. TikTok Inc. cho rằng VNG khởi kiện sai đối tượng nên không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VNG.

Căn cứ vào các tài liệu, Tòa án nhân dân TPHCM đã tuyên xử không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VNG.

VNG phải chịu án phí sơ thẩm về kinh doanh thương mại là 330 triệu đồng.