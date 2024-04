VnIndex bất ngờ “chao nghiêng”: Vùng định giá cổ phiếu ngân hàng gợi nhớ mùa quả ngọt tích sản năm cũ

Nguyên lý tích sản cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn thị trường chứng khoán bị định giá thấp tồn tại hàng trăm năm nay trên thế giới. Chính bởi thế, năm cũ 2023 khi VnIndex có lúc điều chỉnh giảm hơn 16% trong vòng chưa đầy hai tháng và hàng loạt cổ phiếu ngân hàng "chia đôi", "chia ba" từ đỉnh, nhiều nhà đầu tư Việt Nam đã lựa chọn phương án: Tích sản cổ phiếu ngân hàng ở vùng định giá rẻ.

Sự lựa chọn khôn ngoan của nhà đầu tư

Phát hiện và xem xét cổ phiếu đang bị định giá thấp là một trong những kỹ năng quan trọng mà nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett luôn đặt ra khi cân nhắc để đưa ra quyết định đầu tư. Theo đó, cổ phiếu tốt là cổ phiếu bị định giá thấp so với giá trị nội tại sẽ tạo "biên an toàn" cho nhà đầu tư và tất nhiên sẽ có nhiều tiềm năng sinh lợi cao trong tương lai với những doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận và trả cổ tức bền vững cho các cổ đông.

Nhóm Bank - được ví như "cổ phiếu vua" bởi nhiều dư địa tăng trưởng cũng như vai trò trụ cột trong bối cảnh kinh tế Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá có triển vọng tích cực. Thực tế, thị trường cho thấy, giá cổ phiếu nhóm nhà băng vẫn ở vùng hấp dẫn so với thị trường chung, định giá cổ phiếu một số ngân hàng đang ở mức trung bình 2 năm gần đây. Ngoài ra, "cơn mưa" cổ tức tiền mặt của nhóm này đang dần trở nên thu hút sự quan tâm đối với các nhà đầu tư, qua đó, tạo đà tăng giá cổ phiếu.

Những biến động của thị trường chứng khoán được ví như con sóng chứa đầy nguy hiểm có thể ập đến. Thế nên, cổ phiếu có lịch sử trả cổ tức đều đặn, phát triển bền vững luôn được nhà đầu tư "ăn chắc mặc bền" ưu tiên săn đón. Giữa thời buổi lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 - 18 tháng chỉ dao động ở mức 4,2 - 4,9%/năm, kênh chứng khoán nói chung và cổ phiếu có cổ tức nói riêng lọt vào "mắt xanh" của các nhà đầu tư.

Chẳng hạn, tại HDBank - ngân hàng đang là tâm điểm của thị trường chứng khoán hiện tại, duy trì mức chia cổ tức hấp dẫn cho cổ đông trong nhiều năm liên tục. Mùa ĐHCĐ năm nay, ngân hàng dự kiến chi trả cổ tức tỷ lệ 25% gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Đáng chú ý, ngân hàng HDBank dự kiến trả cổ tức năm 2024 lên đến 30%, bao gồm tiền mặt và cổ phiếu. Như vậy, sau hơn 1 thập kỷ tăng trưởng cao và liên tục, HDBank luôn thực hiện truyền thống chi trả cổ tức đều đặn hàng năm với tỷ lệ cao.

Hay tại Techcombank, sau 7 năm "ròng rã" chờ đợi, cổ đông "mừng phát khóc" với kế hoạch chia thưởng lên tới 115%. Trong đó, với lợi nhuận để lại của năm 2023, sau trích lập các quỹ, Techcombank lên phương án chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ là 15% tương ứng với số tiền gần 5.284 tỷ đồng.

Việc trả cổ tức đều đặn là minh chứng cho khả năng kinh doanh hiệu quả và "sức khoẻ" của chính doanh nghiệp. Đi cùng với hoạt động kinh doanh ổn định và xây dựng câu chuyện riêng kết hợp cơ chế trả cổ tức đều đặn sẽ là yếu tố thúc đẩy thị giá cổ phiếu theo chiều hướng tích cực.

Quả ngọt từ tích sản cổ phiếu ngành bank "năm cũ"

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 - 2023 gắn liền với nhiều thăng trầm. Tương tự với những nhóm ngành khác, cổ phiếu ngân hàng cũng chịu áp lực điều chỉnh khi thị trường biến động. Tuy nhiên, đi cùng với tín hiệu phục hồi nền kinh tế, nhóm này đã ghi nhận sự bứt phá, vượt một số ngưỡng quan trọng có thể điểm tới VCB, BID, MBB, ACB, HDB phá đỉnh lịch sử.

Sau một giai đoạn khó khăn, dòng tiền đổ vào nhóm ngân hàng cho thấy những kỳ vọng tích cực đặt ra đối với nhóm dẫn dắt thị trường này. Thống kê cho thấy, nếu 1 cá nhân "all in" rổ nhóm cổ phiếu ngân hàng điểm hình như VCB, BID, MBB, HDB từ tháng 4/2023 thì ước tính VCB (+23%), BID (20%), MBB (56,8%), HDB (54%) so với thị giá hiện nay.

Kể từ quý 4 năm ngoái, khi tín hiệu sức khoẻ của các nhà băng có những cải thiện tích cực và ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan kết hợp kế hoạch cổ tức, làn sóng miệt mài tăng giá của ngân hàng đã mang về giá trị hời cho nhà đầu tư.

Là điểm tựa quan trọng và chiếm tới khoản 30% vốn hoá toàn thị trường, nhóm cổ phiếu ngân hàng đã đóng góp đáng kể vào đà tăng của chỉ số chung. Các thông tin hỗ trợ như tăng trưởng tín dụng, chất lượng tài sản đã thúc đẩy giá cổ phiếu nhóm ngành này diễn biến tích cực. Dù qua các đợt điều chỉnh, giá cổ phiếu ngân hàng vẫn cao hơn so với thị trường chung.

VCB và BID hiện đang ở mức giá lần lượt 90.500 đồng/cp, 48.350 đồng/cp. Tính tại thời điểm cuối tháng 2/2024, cặp đôi lớn này liên tục "dắt nhau" thiết lập đỉnh mới, giữ vị trí top đầu kể từ cuối năm 2023. Đáng chú ý, TOP tăng thị giá mạnh nhất có sự góp mặt của cổ phiếu HDB, cổ phiếu này đạt tỷ suất lợi nhuận gần 20% chỉ trong vòng 3 tháng qua.

Cơ hội vàng tích sản cổ phiếu bank "năm mới" đang đến?

Quý 1/2024, tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức cao nhất trong quý đầu tiên của bốn năm qua. Xu hướng phục hồi đã và đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, tăng trưởng tín dụng phục hồi và có xu hướng mạnh lên trong môi trường lãi suất thấp.

Các ngân hàng đang bước vào cao điểm mùa ĐHĐCĐ, điểm chung cho thấy những kế hoạch tự tin về triển vọng năm 2024, đặc biệt về các chỉ tiêu tăng trưởng lợi nhuận, nâng cao chất lượng tài sản, gia cố bộ đệm vốn và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng.

Tuy vậy, thị trường chứng khoán vừa có những phản ứng tiêu cực và điều chỉnh mạnh sau những diễn biến bất lợi trên thị trường ngoại hối và bất ổn địa chính trị trên thế giới. VnIndex giảm mạnh, định giá nhóm cổ phiếu ngân hàng càng trở nên hấp dẫn. Đáng chú ý, các chỉ số như P/E, P/B dự phóng ở nhóm này còn có xu hướng "rẻ hơn" bởi triển vọng tăng trưởng lợi nhuận khả quan.

Những diễn mới trên gợi nhớ lại thành quả ấn tượng của lựa chọn tích sản cổ phiếu ngân hàng năm vừa qua. Và trên sàn, dòng tiền tích sản cổ phiếu ngân hàng dường như đang kích hoạt trở lại, cơ hội mới đang mở ra cho nhà đầu tư đang kiếm tìm mã cổ phiếu tiềm năng tăng trưởng mạnh.