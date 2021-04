Vợ chồng con gái ông Trump kiếm tiền như thế nào: Nguồn thu từ công việc tại Nhà Trắng chỉ chiếm 1%, hoạt động kinh doanh mới đem lại nguồn thu kếch xù

Khi Jared Kushner và Ivanka Trump đảm nhận vai trò trong Nhà Trắng, họ đã tính toán trước mức lương có thể nhận được một cách hợp lý mà không bị chỉ trích. Tuy nhiên, nguồn thu từ công việc tại Nhà Trắng chỉ chiếm 1% tổng thu nhập của cặp đôi, theo các báo cao.

Vậy con gái, con rể ông Trump đã kiếm được bao nhiêu tiền?

Theo các báo cáo của tổ chức phi lợi nhuận Citizens For Ethics in Washington (CREW), trong thời gian làm cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng Ivanka và Jared đã kiếm được ít nhất 172 - 640 triệu USD từ nguồn thu nhập bên ngoài.



Trong năm 2017, ước tính cặp đội đã kiếm được từ 82 triệu đến 222 triệu USD, 28 – 135 triệu USD vào năm 2018, 36 – 156 triệu USD năm 2019. Năm 2021, con số dự tính có thể vào khoảng 23,8 – 120 triệu USD. Đó là những kết quả không hề tệ. Bởi vậy, gia đình con gái ông Trump không gặp vấn đề tài chính gì khi thôi công việc tại Nhà Trắng.

Nguồn thu nhập của con gái ông Trump

Tập đoàn The Trump Organisation

Từ năm 2017, Ivanka đã kiếm được hơn 13 triệu USD từ việc sở hữu cổ phần trong khách sạn Trump Hotel ở Washington. Năm 2020, cô kiếm được hơn 1,5 triệu USD từ khối tài sản này, giảm so với mức trung bình trước đại dịch (khoảng 4 triệu USD/năm).

Thương hiệu thời trang Ivanka

Sản phẩm của thương hiệu thời trang Ivanka đã giúp cô kiếm được 5 triệu USD năm 2017. Năm 2019, thu nhập từ nguồn này của Ivanaka vẫn đạt 1 triệu USD, theo CREW. Ngoài ra, cô cũng kiếm được 1,5 triệu USD từ các thương hiệu liên kết khác .

Từ khi rời khỏi Nhà Trắng, mặc dù thương hiệu thời trang mang tên cô không còn được nhiều người ưa chuộng, Ivanka Trump vẫn kiếm được bộn tiền từ thương hiệu quần áo và phụ kiện thời trang này.

Sau khi làm việc tại Nhà Trắng từ năm 2017, con gái cưng của ông Trump cũng nhận được số tiền 2 triệu USD từ tổ chức The Trump Organisation. Cô ngừng nhận cổ tức lợi nhuận hàng năm từ 3 công ty liên kết với tổ chức, nhưng vẫn nhận được khoản thanh toán cố định hàng năm 747.622 USD.

Năm 2018, Ivanka Trump nhận được khoản tạm ứng 289.300 USD cho cuốn sách Women Who Work: Rewriting the Rules for Success. Đây là cuốn sách viết về bí quyết thành công của cô được xuất bản năm 2017.

Nguồn thu nhập của Jared Kushner

Về phần con rể Jared, mặc dù khi bắt đầu làm việc tại Nhà Trắng có nguồn tin rằng Jared rút cổ phần tại doanh nghiệp Cadre – công ty chung với người anh trai Joshua, nhưng thực tế anh vẫn nắm giữ cổ phần tại đây.



Jared cũng kiếm được một lượng tiền lớn từ công việc kinh doanh của gia đình. Công ty đầu tư bất động sản của ông Charles – cha của Jared đã tăng thu nhập của anh lên 117 triệu USD. Năm 2017, anh được cho là kiếm được tới 70 triệu USD từ các công ty liên kết.

Tòa nhà Puck ở New York đem lại nguồn thu 6 triệu USD cho thuê và bán hàng trong năm 2018. Thêm vào đó là khoản thu 350.000 USD từ tòa nhà tại Brooklyn. Năm đó, Jared thu được tổng cộng 1,5 triệu USD.

Anh cũng có một khoản tiền mặt 1,8 triệu đô từ chi nhánh quản lý tài sản của công ty Westminster Management, theo tạp chí Fortune.