Vợ đòi mở quán chay ngon nhất Việt Nam, chồng đáp gọn 2 chữ "OK vợ" và cái kết ẵm luôn sao Michelin

Chiều tối 4/6 tại Hà Nội, Michelin chính thức công bố danh sách tuyển chọn MICHELIN Guide Hà Nội | TP.HCM | Đà Nẵng 2026. Đây là năm thứ tư cẩm nang ẩm thực danh tiếng này có mặt tại Việt Nam, đồng thời mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng với cột mốc 100 năm kể từ lần đầu tiên Michelin trao Sao Michelin cho các nhà hàng trên thế giới.

Năm nay, Michelin ghi nhận ba nhà hàng được trao Michelin Green Star (Sao Xanh Michelin). Đáng chú ý, bên cạnh Lamai Garden và Nén Danang tiếp tục giữ vững danh hiệu, nhà hàng Tales by Chapter (TP.HCM) lần đầu tiên gia nhập cộng đồng Michelin Green Star. Điểm cộng giúp quán ăn này ghi điểm là việc thực hành ẩm thực chay không rác thải (zero-waste), tận dụng tối đa nguyên liệu theo mùa từ các nông trại sinh thái tại Đà Lạt và chính khu vườn nhỏ trên sân thượng của nhà hàng.

Không chỉ nhận Sao Xanh Michelin, Tales by Chapter còn được xướng tên ở hạng mục Michelin Service Award (Giải Cống hiến). Giải thưởng được trao cho chị Nguyễn Thanh Vân nhờ sự am hiểu về rượu vang cũng như cách truyền tải tự nhiên, gần gũi câu chuyện ẩm thực xanh của quán đến từng thực khách.

Nhà hàng Tales by Chapter (TP.HCM) lần đầu tiên gia nhập cộng đồng Michelin Green Star. Ảnh: Hoàn Như

Ngay sau khi Tales by Chapter được vinh danh, chị Nguyễn Quỳnh Nga - đại diện nhà hàng đã chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân. Đăng tải bức ảnh chụp cùng chồng là người sáng lập kiêm bếp trưởng Quang Dũng, chị hài hước kể lại cuộc trò chuyện từng khởi nguồn cho hành trình này: “Vợ muốn mở nhà hàng chay ngon nhất Việt Nam” - “OK vợ”.

Từ một cuộc hội thoại giản dị giữa hai vợ chồng đến ngày được Michelin trao tặng Sao Xanh, đó là hành trình dài của sự kiên trì, đam mê và nỗ lực không ngừng. Dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới chị Nga. Đáp lại, chị cho biết thành quả hôm nay là kết tinh của cả một tập thể, không chỉ riêng hai vợ chồng mà còn là công sức của toàn bộ đội ngũ đã đồng hành suốt chặng đường vừa qua.

Chị Nguyễn Quỳnh Nga muốn mở nhà hàng chay ngon nhất Việt Nam, ông xã là bếp trưởng Quang Dũng đáp "OK vợ". Một năm sau, Tales by Chapter nhận được Sao Xanh Michelin. Ảnh: FBNV

Trước đó, tại lễ trao giải, bếp trưởng Quang Dũng chia sẻ rằng Michelin luôn là nguồn cảm hứng lớn đối với anh và đội ngũ, từ những ngày đầu bước chân vào con đường ẩm thực cho đến hiện tại.

Nam đầu bếp cho biết, việc được trao Michelin Green Star là một cột mốc đặc biệt đối với Tales by Chapter, cho thấy các món chay hoàn toàn có thể đạt chuẩn ẩm thực cao cấp (fine dining) khắt khe mà vẫn giữ được sự thân thiện với môi trường.

Trong hệ thống giải thưởng của Michelin Guide, Michelin Green Star là danh hiệu vinh danh những nhà hàng tiên phong trong việc kết hợp nghệ thuật ẩm thực với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Giải thưởng ghi nhận các cơ sở nổi bật về tính bền vững thông qua việc quản lý rác thải hiệu quả, tiết kiệm năng lượng và sử dụng nguồn nguyên liệu có trách nhiệm.

Ảnh: Tales by Chapter

Theo Michelin Guide, Tales by Chapter được đánh giá cao nhờ những chi tiết nhỏ nhưng thiết thực, chẳng hạn như tận dụng phần nguyên liệu thừa sau sơ chế để lên men thành nước cốt nấm garum, men koji ngô, hoặc ủ chất thải hữu cơ làm phân bón quay vòng cho canh tác.

Trải nghiệm dùng bữa tại đây cũng bớt đi sự cứng nhắc thường thấy ở các nhà hàng cao cấp nhờ những chi tiết tương tác thú vị như trò chơi ghép hạt giống, giúp thực khách dễ dàng kết nối và hình dung về nguyên liệu mình đang thưởng thức.

Tales by Chapter được đánh giá cao nhờ những chi tiết nhỏ nhưng thiết thực, chẳng hạn như tận dụng phần nguyên liệu thừa sau sơ chế để lên men thành nước cốt nấm garum, men koji ngô, hoặc ủ chất thải hữu cơ làm phân bón quay vòng cho canh tác. Ảnh: Tales by Chapter

Chia sẻ về thành tích đạt được chỉ sau hơn 1 năm mở cửa, đại diện nhà hàng cho biết đây không phải nỗ lực của riêng ai, mà là thành quả của cả một tập thể luôn bước vào bếp với sự tò mò và sáng tạo dành cho rau củ.

Để xóa bỏ khoảng cách giữa nhà hàng và người thưởng thức, không gian tại đây được thiết kế mở. Mỗi vị khách ngồi tại quầy đều có thể quan sát, trò chuyện và nghe chính đầu bếp kể chuyện về món ăn.

“Danh hiệu Michelin Service Award 2026 được tạo nên từ những khoảnh khắc rất đời thường. Đó là đêm cả đội tất bật đi tìm mua một quả mít chỉ vì thực khách tò mò muốn nếm thử, hay khi nhà bếp vội chuẩn bị một đĩa cơm tấm chay để tặng vị khách phương xa trước lúc rời Việt Nam”, đại diện nhà hàng kể lại.

Việc một nhà hàng còn khá mới như Tales by Chapter được trao Michelin Green Star cho thấy xu hướng phát triển bền vững đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong ngành F&B Việt Nam. Bên cạnh chất lượng món ăn hay kỹ thuật chế biến, các nhà hàng hiện nay còn được đánh giá cao bởi cách quản lý nguồn nguyên liệu, giảm thiểu tác động tới môi trường và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.