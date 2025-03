Vợ Duy Mạnh gặp sự cố ở sân bay Hàn Quốc, khóc trôi mascara, bị chê mặc xấu càng tự tin khoe outfit hoa lá

Mấy ngày trước, hot mom Quỳnh Anh - bà xã đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh - cùng chị gái Huyền Mi (vợ tiền đạo Văn Quyết) đã có chuyến công tác Hàn Quốc. Trên đường ra sân bay để rời Hàn Quốc trở về nước, hai ái nữ nhà cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn Nguyễn Giang Đông gặp sự cố dở khóc dở cười.

Theo đó, Quỳnh Anh gặp triệu chứng say xe. Cô nàng mệt mỏi chịu đựng, "khóc trôi mascara", nôn ói. Hình ảnh Quỳnh Anh mắt lờ đờ, nhoè mascara, gà gật khi di chuyển khiến nhiều người đồng cảm vì khi đã say xe, bạn chẳng thể giữ được hình ảnh chỉn chu hay sang chảnh nữa. Không chỉ vậy, hai chị em Quỳnh Anh còn đi nhầm sân bay, khiến nỗi mệt mỏi nhân đôi. Cũng may sau đó hai nàng WAG đã kịp lên được chuyến bay của mình để về nước sau chuyến công tác ở xứ sở kim chi.

Bà xã Duy Mạnh say xe, "khóc trôi mascara"

Về nước, bà xã Duy Mạnh lấy lại sự vui vẻ, khoẻ mạnh, "tẻn tẻn" thường thấy. Giữa lúc bị dân mạng liên tục chê mặc xấu, "dát đồ hiệu mà không sang", tiểu thư Hà thành vẫn tự tin khoe những outfit đi làm mà cô cảm thấy thoải mái và phù hợp. Quỳnh Anh diện áo phông, khoác bên ngoài là chiếc áo dài tay với hoạt tiết hoa lá sinh động, màu sắc không quá nổi bật nhưng cũng tạo điểm nhấn mới mẻ, tươi sáng. Quỳnh Anh chọn một chiếc quần jean ống rộng tạo cảm giác thời thượng, đeo túi xách hàng hiệu cùng phụ kiện xinh xắn. Bên cạnh Quỳnh Anh, chị gái cô - Huyền Mi - liên tục khen em gái mặc đẹp, nhận về nhiều sự chú ý của dân mạng.

Trước đó, Quỳnh Anh và Huyền Mi nhiều lần dính tranh cãi trang phục. Cư dân mạng khuyên hai chị em nên thuê một stylist riêng để định hình phong cách.

Bị chê mặc xấu, vợ Duy mạnh càng tự tin khoe outfit đi làm