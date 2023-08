Vốn hoá Vinfast bỏ xa loạt ông lớn từ GM tới Ford

Tờ Bloomberg đưa tin, trong phiên giao dịch ngày thứ 3, giá cổ phiếu của Vinfast Auto Ltd. đã tăng vọt tới 109%, bổ sung thêm 44 tỷ USD giá trị thị trường cho nhà sản xuất xe điện của Việt Nam. Điều này kéo dài chuỗi một tuần sôi động với cổ phiếu Vinfast kể từ khi họ IPO vào tuần trước.

Cổ phiếu Vinfast hiện tăng 251% so với khi IPO vào ngày 15/8, đưa vốn hóa thị trường của họ trở lại trên mức 84 tỷ USD. Như vậy trên giấy tờ, con số này lớn hơn nhiều so với vốn hoá của General Motors Co. và Ford Motor Co.

Cụ thể, vốn hoá General Motors hiện ở mức 45,3 tỷ USD trong khi đó vốn hoá Ford ở mức 47 tỷ USD. 

VinFast tiếp tục là công ty hoạt động hiệu quả nhất sau khi IPO thông qua việc sáp nhập với công ty mua lại có mục đích đặc biệt trong năm nay. Hiện cổ phiếu của họ giao dịch trên 35 USD/cổ phiếu sau khi hợp tác với Black Spade Acquisition Co.

Giá cổ phiếu Vinfast tăng vọt cũng đã giúp tài sản Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng thêm 20,1 tỷ USD. Với việc ông Vượng kiểm soát 99% cổ phần Vinfast, tài sản của người giàu nhất Việt Nam tăng từ 21,2 tỷ USD hôm thứ sáu tuần trước lên 43,4 tỷ USD hôm qua theo Bloomberg Billionaires Index.

Theo: Bloomberg