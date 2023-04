Nhìn lại tố cáo của Kim Oanh với gia đình ông chủ Tân Hiệp Phát: Đường đi của hơn 1.100 tỷ đồng

Với việc xây dựng Tân Hiệp Phát thành một “cỗ máy kiếm tiền”, lợi nhuận sau thế những năm gần đây lên đến gần 3.000 tỷ đồng/năm và hầu như được rút ra toàn bộ, gia đình ông Trần Quí Thanh có một dòng tiền dồi dào mà rất nhiều doanh nghiệp lớn cũng phải ao ước.

Trong vụ án Ngân hàng Xây dựng từ cách đây gần chục năm, gia đình ông Thanh đã gây bất ngờ khi có các khoản tiền gửi lên đến gần 6.000 tỷ đồng chỉ tại ngân hàng này. Hiện tại, số dư tiền gửi của các thành viên trong gia đình cũng lên đến nhiều nghìn tỷ đồng tại các ngân hàng khác nhau.

Không chỉ gửi tiết kiệm, gia đình ông Thanh còn được biết đến với hoạt động cho vay cũng như đầu tư bất động sản với giá trị không hề nhỏ. Trong quá trình thực hiện các hoạt động này có thể đã có những sai phạm phát sinh dẫn tới việc bị khởi tố.

Thông báo của Bộ Công an cho biết: ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích và một số cá nhân khác bị tố cáo đã thực hiện hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Cưỡng đoạt tài sản” là các dự án, bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh từ tháng 11/2020.

Trong quá trình điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định hành vi của ông Trần Quí Thanh cùng các con gái Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo báo Người Lao động, vào tháng 3/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án do có đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh Đồng Nai, cùng một số người khác tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích (cùng giữ chức phó tổng giám đốc của Tân Hiệp Phát) cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại TP HCM và Đồng Nai.

Tháng 11/2022, do hết hạn điều tra, cần làm rõ giám định thiệt hại liên quan đến những vấn đề tố cáo, Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công an đã tạm đình chỉ vụ án liên quan này.

Theo đơn tố cáo, một số người trong gia đình ông Thanh cùng một số người liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh hơn 1.000 tỉ đồng.

Trong các chứng cứ Công ty Kim Oanh cung cấp cho CQĐT khi tố cáo tập đoàn THP cho vay lãi, bắt ký hợp đồng giả cách “chuyển nhượng tài sản”, sau đó chiếm đoạt luôn tài sản “cầm cố”, có đoạn clip dài hơn 20 phút, được ghi lại vào hồi hơn 17h ngày 28/10/2020 tại trụ sở Tân Hiệp Phát (đại lộ Bình Dương, phường Vĩnh Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Trong đó là hình ảnh bà Oanh dắt theo đàn con 4 đứa, đến gặp bà Phương. Bà Oanh khóc lóc năn nỉ THP cho chuộc lại tài sản cầm cố.

Bà Đặng Thị Kim Oanh (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kim Oanh, Bình Dương)

Khi bà Trần Uyên Phương đứng dậy quay mặt bước đi, bà Oanh òa khóc, sụp xuống quỳ lạy: “Chị quỳ chị lạy em. Chị quỳ lạy em, hợp đồng của chị đau khổ như vậy”.



Trước đó, tháng 12-2020, UBND TP HCM nhận được đề nghị của Bộ Công an về việc ngăn chặn mọi biến động (giao dịch chuyển nhượng, mua, bán, cho, tặng, cầm cố, thế chấp...) và yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ, pháp lý liên quan tới 33 thửa đất tại quận Bình Tân và TP Thủ Đức đều do bà Trần Uyên Phương đứng tên.

Còn tại Đồng Nai, theo yêu cầu của Bộ Công an, UBND tỉnh đã đề nghị các sở, ngành và UBND huyện Long Thành giữ nguyên hiện trạng, thủ tục pháp lý và tạm dừng mọi biến động đối với Công ty cổ phần bất động sản Minh Thành Đồng Nai và dự án khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành (do Công ty bất động sản Minh Thành Đồng Nai làm chủ đầu tư).

Các công ty và dự án bất động sản tại Đồng Nai này cũng liên quan trong đơn tố cáo đối với gia đình ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương.

Cụ thể hơn về thương vụ mua công ty Minh Thành Đồng Nai của Công ty Kim Oanh Đồng Nai, báo Vietnamnet cho biết: Năm 2017, Công ty Kim Oanh Đồng Nai do ông Lê Văn Lâm làm đại diện, thỏa thuận mua 100% vốn điều lệ của Công ty Minh Thành Đồng Nai với giá mua 530 tỷ đồng. Minh Thành Đồng Nai sở hữu dự án bất động sản 56ha tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Đến tháng 12/2019, Kim Oanh Đồng Nai đã thanh toán 265 tỷ đồng và nhận 50% cổ phần của Minh Thành Đồng Nai, đồng thời đang thỏa thuận chuyển nhượng 50% còn lại. Để thanh toán 50% cổ phần còn lại, Kim Oanh Đồng Nai đã tìm đến vay 350 tỷ đồng từ gia đình ông Thanh, lãi suất 3%/tháng.

Điều kiện cho khoản vay trên là 2 hợp đồng mua bán: các cổ đông cũ của Minh Thành Đồng Nai bán 50% cổ phần cho bà Bích, bà Phương và công ty TCS với giá 115 tỷ đồng và Kim Oanh Đồng Nai cũng bán 50% cổ phần đã mua với giá 235 tỷ đồng. Các bên còn thỏa thuận, khi khoản vay 350 tỷ đồng được trả đúng hạn, bà Bích, bà Phương và Công ty TCS sẽ bán lại 100% cổ phần cho các bên bán.

Theo đại diện Công ty Kim Oanh Đồng Nai, việc trả lãi định kỳ thể hiện bằng giấy tờ đặt cọc mua cổ phần và thực chất không có giao dịch mua bán, các bên chỉ làm hợp đồng giả cách mua 100% cổ phần với giá 350 tỷ đồng. Trong khi đó giá thực chất cao hơn nhiều lần, minh chứng năm 2017 Công ty Kim Oanh Đồng Nai đã thoả thuận giá mua lên đến 530 tỷ đồng.

Giữa tháng 8/2020, thông qua tài khoản tên Nguyễn Thị Ánh, Công ty Kim Oanh Đồng Nai gửi 350 tỷ đồng vào tài khoản bà Trần Uyên Phương, trên danh nghĩa là mua cổ phần nhưng thực chất là trả nợ gốc. Bà Phương xác nhận nhưng vài ngày sau hoàn trả lại, tuyên bố không chấp nhận việc trả tiền, mua cổ phần. Lý lẽ đưa ra là bà Ánh không đại diện cho Công ty Kim Oanh Đồng Nai và công ty này chỉ có quyền mua 50% cổ phần.

Đại diện Công ty Kim Oanh Đồng Nai cho biết, đang bị ép mua lại cổ phần giá cao rất nhiều lần. Hiện tại bà Bích, bà Phương và Công ty TCS sở hữu 100% cổ phần, còn Công ty Kim Oanh Đồng Nai có nguy cơ mất trắng tài sản.

Cũng trong năm 2017, phía Kim Oanh còn ký hợp đồng chuyển nhượng để mua lại Dự án Nhơn Thành với tổng diện tích 36ha từ Công ty CPĐT xây dựng Nhơn Thành và cũng vay gia đình ông Thanh theo phương thức trên để thực hiện giao dịch.

Theo tính toán của Kim Oanh với 8ha đã đóng tiền sử dụng đất trên tổng diện tích 36ha của dự án Nhơn Thành nhân với giá thị trường 15 triệu đồng/m2 thì có giá trị 1.200 tỷ đồng nhưng chỉ vay 150 tỷ đồng.

Còn Dự án Minh Thành tổng diện tích 56ha thế chấp cho gia đình ông Thanh 44ha, giá đất ở theo giá trị trường là 4 triệu đồng/m2, nếu chỉ tính 3 triệu đồng/m2 thì giá trị đã lên đến 1.350 tỷ, chưa cộng vào các lợi thế của Dự án này nhưng chỉ vay 350 tỷ.

Tổng cộng, phía Kim Oanh cho biết đã vay 500 tỷ cho 2 dự án, sau đó đã trả đủ gốc, lãi, tiền môi giới và tiền phạt nhưng vẫn không nhận lại được dự án.

Công ty này khẳng định: “ Bản chất các giao dịch với bà Bích, bà Phương và Công ty TCS liên quan dự án Minh Thành, Nhơn Thành chỉ là quan hệ vay tiền có thế chấp chứ không phải là chuyển nhượng, mua bán ”. Kết quả định giá của cơ quan chức năng tại thời điểm hai bên ký hợp đồng, khối tài sản có giá trị 1.170 tỷ đồng.

Một doanh nhân có tên Nguyễn Văn Chung từng tố bà Phương câu kết với ông Nguyễn Phi Long cho vay 35 tỷ đồng , bắt ký hai hợp đồng giả cách, rồi chiếm đoạt hai khu đất trị giá gần 200 tỷ đồng tại TP.HCM.

“ Sau khi ký 02 hợp đồng giả cách tại Văn phòng công chứng, chúng tôi yêu cầu Long ký thêm một văn bản, cam kết thực chất sự việc vay mượn như trên và cam kết sẽ giao lại 02 thửa đất khi chúng tôi trả đủ 35 tỷ đồng. Nhưng Long từ chối và tạo niềm tin bằng lời khẳng định, bà Uyên là con gái ông chủ Tân Hiệp Phát thì vài chục tỷ lừa gạt làm gì. Tuy chưa đến hạn phải trả, nhưng chúng tôi đã gom đủ 35 tỷ để trả cho Long và đề nghị trao trả lại toàn bộ giấy chứng nhận QSDĐ đã thế chấp trước đó, nhưng Long đã biến “giả thành thật” tuyên bố khu đất 230 Hồ Học Lãm hiện Phương đã đứng tên, bây giờ chúng tôi muốn chuộc phải chuộc với giá 49 tỷ đồng " - phía tố cáo nêu rõ.

Trước đó, Công an TP HCM đã có công văn gửi Cục Thuế TP HCM xác minh hành vi có dấu hiệu phạm tội "Trốn thuế" và giúp sức cho người khác trốn thuế thông qua việc khai báo sai giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có dấu hiệu sai phạm tội "Trốn thuế" đối với bà Trần Uyên Phương.

Cụ thể, bà Trần Uyên Phương cùng nhiều người khác đã sử dụng tài liệu được công chứng viên chứng nhận, vào sổ công chứng ghi nhận không đúng số tiền thực tế chuyển nhượng đối với quyền sử dụng đất ở TP Thủ Đức gây thất thu tiền thuế 5,48 tỷ đồng.