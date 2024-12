Vụ án Phúc Sơn: Khởi tố thêm 5 cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ

Chiều 26/12, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ công tác công an năm 2025 của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thông tin về tiến độ điều tra vụ án Phúc Sơn.

Đại diện C03 cho biết, trong tháng 9 và tháng 11/2024, C03 đã khởi tố một số bị can nguyên lãnh đạo của tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Cụ thể, C03 đã khởi tố bị can Phạm Văn Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Phạm Quang Phùng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Hoà Bình, nguyên Phó chủ tỉnh UBND tỉnh.

Bị can Phạm Văn Vọng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. (Ảnh: V.P)

Đối với tỉnh Phú Thọ, C03 đã khởi tố bị can Ngô Đức Vượng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Doãn Khánh, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh.

"5 bị can này bị khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", đại diện C03 nói và cho biết dự kiến đầu quý I/2025 sẽ có kết luận điều tra vụ án.

Trong vụ án Phúc Sơn, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 3 vụ án với 38 bị can về 5 tội danh: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Nguyễn Văn Hậu (tên thường gọi Hậu "Pháo", Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn); Nguyễn Thị Hằng (Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn); Đỗ Thị Mai (kế toán trưởng Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn); Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn); Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group); Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do).

Các bị can trên bị khởi tố vì có các hành vi giả mạo, khai man, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, tài sản liên quan... gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho Nhà nước.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra khởi tố nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các địa phương. Trong đó có bà Hoàng Thị Thúy Lan, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Lê Duy Thành, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Đặng Văn Minh, khi đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi...