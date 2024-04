Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Các bị can đã nộp lại 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD

Chiều 3/4, tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ, phóng viên đặt câu hỏi cho đại diện Bộ Công an về tiến độ điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn ? Bài học rút ra từ vụ án này?

Trả lời câu hỏi này, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, vụ Phúc Sơn, Bộ Công an sẽ tiếp tục tiến hành điều tra theo kế hoạch.

Thông tin mới về vụ việc, ông Xô cho biết, cơ quan điều tra hiện đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại. Đồng thời đang rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của các bị can và những đối tượng có liên quan, phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả.

Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an

Bài học qua vụ việc này, theo ông Xô đây là bước đầu và chắc chắn sẽ có nhiều bài học. “Những nội dung cơ bản, quan trọng nhất, chúng tôi đã thông tin tới các phóng viên trong cuộc họp báo của Bộ Công an”.

Trước đó, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã trả lời câu hỏi về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn.

Về kết quả điều tra, đây là vụ án lớn liên quan việc Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án. Hiện cơ quan Công an đang tập trung tập trung điều tra hành vi sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi, đồng thời điều tra các sai phạm khác có liên quan.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn Hậu khai đã chuyển tiền cho nhiều người, trong đó đã chuyển hơn 64 tỷ cho Đặng Trung Hoành , nguyên Chánh Văn phòng huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ông Hoành đã sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau trong đó có mục đích cá nhân.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, đến thời điểm hiện tại, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam tổng số 15 bị can.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác.