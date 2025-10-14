Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 người: Chủ phòng khám nói gì?

14-10-2025 - 19:09 PM | Xã hội

Chủ phòng khám nơi "bác sĩ" dùng bằng không hợp pháp khám 4.544 người khẳng định không làm ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân.

Ngày 14-10, trao đổi với báo chí, ông La Văn Khoa, Chủ Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn, cho biết việc ông Nguyễn Xuân Hưng khám, chỉ định thuốc cho 4.544 lượt người không ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân. 

"Các toa thuốc ông Hưng ra đều đúng phát đồ điều trị. Công an tỉnh Cà Mau đang điều tra làm rõ vụ việc" – ông Khoa nói.

Phòng khám nơi "bác sĩ" Hưng từng công tác và khám bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau có báo cáo gửi đến ngành chức năng về việc "bác sĩ" Hưng sử dụng văn bằng không hợp pháp để hành nghề khám, chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn.

Theo báo cáo, ngày 8-7, BHXH tỉnh Cà Mau có công văn về việc rà soát hợp đồng và phát sinh chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế của ông Hưng. Từ đó, BHXH đã làm việc với Phòng khám Đa khoa Y Đức Sài Gòn nhằm rà soát các thông tin liên quan đến "bác sĩ" trên.

Kết quả cho thấy ông Hưng hành nghề khám, chữa bệnh từ ngày 25-1 đến ngày 11-5 và đã khám cho 4.544 lượt người bệnh với tổng chi phí phát sinh trên 1,3 tỉ đồng.

Trước khi bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ thì ông Hưng xin nghỉ việc tại phòng khám.

Sở Y tế Cà Mau đã báo cáo vụ việc đến UBND tỉnh và Công an tỉnh Cà Mau. "Công an đang xác minh trường hợp trên có phải bằng giả hay không. Khi có kết quả, chúng tôi sẽ thông tin đến báo chí" – lãnh đạo Sở Y tế Cà Mau cho hay.

Theo Vân Du

Người lao động

