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Vụ bé gái 4 tuổi bị đẩy ngã lộn cổ ở sân chơi chung cư: Chưa tìm được gia đình bé trai gây tai nạn

| | Xã hội

Ban quản lý chung cư nơi xảy ra sự việc cho biết chưa xác định được gia đình cháu bé có hành vi xô ngã bé gái vì khu dân cư khá rộng.

Liên quan đến sự việc bé gái 4 tuổi bị một bé trai đẩy ngã từ trên cầu trượt xuống đất, xảy ra tại sảnh một chung cư trên đường Trần Bình (phường Từ Liêm, Hà Nội), trao đổi trên báo Dân trí , anh N.A. (bố cháu bé gái) cho biết ở thời điểm hiện tại, tình trạng sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Tuy nhiên, gia đình đang cho bé nằm lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi do cháu gặp chấn thương ở hốc mắt.

Anh N.A. thông tin thêm, sau vụ việc, gia đình vẫn chưa nhận được sự trao đổi rõ ràng từ phía phụ huynh bé trai gây tai nạn. Gia đình chỉ mong con sớm hồi phục hoàn toàn và việc gặp gỡ, trao đổi với gia đình bé trai chỉ nhằm mục đích tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra sau này.

Vụ bé gái 4 tuổi bị đẩy ngã lộn cổ ở sân chơi chung cư: Chưa tìm được gia đình bé trai gây tai nạn- Ảnh 1.

Camera ghi lại diễn biến sự việc bé gái 4 tuổi bị bé trai đẩy ngã. (Ảnh: Cắt từ clip)

Cũng trên Dân trí , sáng 9/6, đại diện quản lý chung cư xác nhận vụ việc, cho biết đã gặp gỡ gia đình bé gái và dự định trình báo sự việc tới cơ quan công an khu vực để xác minh danh tính gia đình bé trai liên quan. Hiện ban quản lý chưa xác định được gia đình cháu bé có hành vi xô ngã bé gái vì khu dân cư khá rộng.

Đại diện quản lý chung cư cho rằng, đây là sự việc đáng tiếc, ngoài mong muốn của các bên. Ban quản lý đang đồng hành cùng gia đình bé gái trong quá trình xử lý vụ việc và sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các tình tiết liên quan.

Trước đó, đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh bé gái đang đứng trên cầu trượt tại sân chơi thì bất ngờ bị một bé trai đẩy ngã. Cú đẩy khiến bé gái ngã lộn cổ xuống nền đất cứng phía dưới. Ngay sau đó, mẹ bé gái cùng những người xung quanh đã chạy lại bế cháu bé và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Bé trai có hành vi đẩy ngã bé gái thì chạy ra chỗ khác chơi rồi rời khỏi khu vực sân chơi.

Theo Lam Giang

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