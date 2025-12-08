Vũ Cát Tường bị tố đạo nhái

Mới đây, mạng xã hội liên tục xôn xao trước nghi vấn phần trình diễn của Vũ Cát Tường trong đêm chung kết Anh Trai Say Hi có nhiều điểm tương đồng với sân khấu 404 medley trong concert TY TRACK của Taeyong (NCT). Trong tiết mục Illusion, Vũ Cát Tường gây ấn tượng mạnh với hiệu ứng Lightwalk Illusion - công nghệ sân khấu tạo ảo giác nghệ sĩ bước đi trên ánh sáng thông qua laser tracking và hệ thống LED.

Tuy nhiên, chính chi tiết này lại trùng hợp đáng kể với phần dàn dựng của Taeyong, khiến một bộ phận người hâm mộ phẫn nộ, cho rằng Vũ Cát Tường “đạo ý tưởng”. Một số ý kiến tỏ ra thất vọng khi một nghệ sĩ được đánh giá cao về sáng tạo như Vũ Cát Tường lại vướng vào nghi vấn đạo nhái.

Màn trình diễn solo Illusion của Vũ Cát Tường

Sân khấu solo của Vũ Cát Tường với bố trí thẩm mỹ ấn tượng

Đoạn đi trên không gây chú ý

Tuy nhiên, cư dân mạnh nhanh chóng chỉ ra Taeyong (NCT) từng biểu diễn tương tự

Sân khấu của Taeyong

Tuy nhiên, ngay sau đó, nhiều ý kiến khác nhanh chóng chỉ ra rằng hiệu ứng Lightwalk Illusion không phải sáng tạo độc quyền. Công nghệ này đã phổ biến từ khi nhóm AJR sử dụng và viral vào năm 2021. Nghệ sĩ (S)TRONG Trọng Hiếu cũng từng ứng dụng kỹ thuật tương tự vào năm 2022. Vì vậy, đây được xem là một kỹ thuật sân khấu vốn dĩ không thuộc sở hữu riêng của bất kỳ nghệ sĩ nào.

Bài đăng từ fanpage Taeyong

Về phía fandom của Taeyong, trang LTY’s 1st Vietnamese Fanpage đã lên tiếng trấn an cộng đồng, đồng thời chủ động tìm hiểu kỹ cách dàn dựng của cả hai bên. Sau khi xem lại footage concert của Taeyong và tham khảo nhiều nguồn, Fanpage khẳng định ekip của Taeyong chưa từng nói rằng ý tưởng phần diễn 404 medley là độc bản hay duy nhất trong lịch sử concert. Light walking với lightbeam cũng không phải lần đầu xuất hiện trên thế giới, dù trong riêng địa hạt Kpop thì chưa ghi nhận nhiều tiền lệ. Đồng thời, Fanpage cho biết trân trọng việc người hâm mộ đứng ra bảo vệ Taeyong, nhưng cũng mong muốn chấm dứt tranh cãi để tránh sự việc bị đẩy đi quá xa.

Việc sử dụng hiệu ứng Lightwalk Illusion không có căn cứ để xem là “đạo nhái”

Dựa trên các nguồn tham khảo và hiểu biết về kỹ thuật sân khấu, đông đảo khán giả cho rằng việc sử dụng hiệu ứng Lightwalk Illusion không có căn cứ xem là “đạo nhái”. Nhiều người lên tiếng bảo vệ Vũ Cát Tường, nhận định giọng ca Từng Là luôn nổi tiếng với tư duy sáng tạo độc lập, nhất quán với màu sắc âm nhạc riêng và chưa từng phụ thuộc vào bất kỳ khuôn mẫu có sẵn nào để làm nghệ thuật.

Không ít bình luận cũng nhấn mạnh rằng Vũ Cát Tường là nghệ sĩ rất tôn trọng chất xám, do đó không có lý do gì để sao chép ý tưởng của người khác, đặc biệt trong một chương trình lớn và được đầu tư chỉn chu như Anh Trai Say Hi. Nhiều khán giả tỏ rõ sự bức xúc trước những cáo buộc vội vàng trên mạng xã hội, cho rằng việc so sánh hai sân khấu chỉ qua một vài khoảnh khắc tương đồng là thiếu công bằng, dễ dẫn đến hiểu lầm và gây áp lực không đáng có cho nghệ sĩ. Một bộ phận công chúng cũng kêu gọi cộng đồng mạng tỉnh táo, tránh đẩy câu chuyện đi quá xa và tôn trọng công sức sáng tạo của cả hai ekip.

Hiện chúng tôi đang liên hệ với ekip Vũ Cát Tường và các bên liên quan nhưng chưa nhận được phản hồi.