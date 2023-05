Vụ chi 20 tỉ đồng điều chuyển giám đốc công an: Trùm cuối bị đề nghị mức án 22-26 năm tù

Ngày 9-5, TAND tỉnh An Giang bước vào ngày thứ 2 xét xử sơ thẩm các bị cáo trong vụ "điều chuyển" công tác đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (nay là Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh), đi nơi khác với giá 20 tỉ đồng.

VKSND tỉnh An Giang truy tố Vũ Văn Quý (ngụ Hải Phòng) các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền"; Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm, Đào Ngọc Cảnh (lần lượt quê Quảng Ngãi, Hà Nội, Đà Nẵng) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; Trần Trí Mãnh (ở An Giang) tội "Đưa hối lộ".

Đại diện VKSND tỉnh An Giang đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Sau khi HĐXX làm rõ các tình tiết tại tòa, đại diện VKSND tỉnh An Giang đề nghị tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Quý từ 12-14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và 10-12 năm tù tội "Rửa tiền". Tổng hình phạt Quý phải chịu là từ 22-26 năm tù.



Một luật sư tham gia tại tòa cho biết mức án này là đúng với tội danh, vì Quý được xem là "trùm cuối" của việc lừa đảo và rửa tiền.

Các bị cáo tại tòa.

Trong khi đó, cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", bị cáo Ngô Văn Trọng và Hoàng Thị Tâm đề nghị mức án từ 10-12 năm tù, bị cáo Đào Ngọc Cảnh bị đề nghị từ 8-10 năm tù.



Đối với Trần Trí Mãnh, vừa là bị cáo và cũng vừa là bị hại, đại diện VKSND đã đề nghị mức án từ 9-11 năm tù về tội "Đưa hối lộ".

Bị cáo Trần Trí Mãnh.

Theo cáo trạng, Cảnh là người biết rõ nhóm của Trọng không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ, nhưng không ngăn cản mà còn tạo điều kiện, sắp xếp thời gian để nhóm của Trọng gặp Mãnh thỏa thuận việc điều chuyển cán bộ theo yêu cầu của Mãnh.



Đồng thời, Quý, Trọng, Tâm biết rõ không thể thực hiện được việc tác động để điều chuyển cán bộ nhưng vẫn tự giới thiệu "có nhiều mối quan hệ với cán bộ cấp cao ở Trung ương", nhằm tạo lòng tin cho bị hại là Trần Trí Mãnh, để chiếm đoạt tài sản chia nhau hưởng lợi.

Trần Trí Mãnh (bìa phải) vừa là bị cáo vừa là bị hại.

Vũ Văn Quý, Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm và Đào Ngọc Cảnh đã có hành vi giúp sức, bàn bạc, cấu kết đưa ra thủ đoạn gian dối về "các mối quan hệ xã hội lớn" để tác động điều chuyển cán bộ đi nơi khác, nhằm tạo sự tin tưởng để chiếm đoạt số tiền 2,3 tỉ đồng của Trần Trí Mãnh. Trong đó, Quý hưởng lợi 2,1 tỉ đồng. Trọng và Tâm mỗi người hưởng lợi 100 triệu đồng. Còn Cảnh được hưởng lợi 50 triệu đồng từ Mãnh.



"Trần Trí Mãnh đã có hành vi qua trung gian đưa 10 tỉ đồng cho nhóm Ngô Văn Trọng, Hoàng Thị Tâm, Vũ Văn Quý để hối lộ người có chức vụ, quyền hạn điều chuyển cán bộ đi nơi khác theo yêu cầu của Mãnh. Vì vậy, Quý, Trọng, Tâm, Mãnh và Cảnh phải chịu trách nhiệm hình sự về những hành vi đã thực hiện" – cáo trạng của VKSND nêu rõ.

Dự kiến, ngày 10-5, TAND tỉnh An Giang sẽ tuyên án.