Vụ cô gái không mặc gì rơi khỏi xe ô tô ở Nghệ An: Công an hé lộ nguồn cơn

Tối 4/2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái không mặc gì, rơi xuống từ cửa trước cạnh ghế lái của một chiếc Huyndai i10 đang di chuyển trên đường. Sau đó có người trong xe kéo cô gái này lên, đóng cửa xe và tiếp tục di chuyển.

Hình ảnh cô gái rơi khỏi xe.

Đoạn clip khác ghi cảnh cô gái này tự đi xuống xe trong tình trạng không mặc gì.

Một đoạn clip khác cũng lan truyền trên mạng xã hội ghi cảnh cô gái này ngã nửa người ra khỏi xe rồi tự đứng lên và bước ra ngoài trong tình trạng không mặc gì, chỉ đi đôi bốt cao màu đen.

Sự việc được cho là xảy ra ở TP.Vinh và được những người đi xe phía sau ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao dư luận.

Công an TP.Vinh đã mời chủ xe và cô gái lên làm việc.

Nguồn tin trên VTC News cho biết, Công an TP.Vinh đã vào cuộc xác minh, mời chủ xe Huyndai i10 và cô gái trong clip đến làm rõ vụ việc. Theo công an, vụ việc xảy ra vào tối mùng 1 Tết Ất Tỵ 2025. Cô gái trong clip sinh năm 1980, do bị say rượu nên xảy ra sự việc trên.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe Huyndai i10 có ít nhất 3 nam thanh niên và 1 cô gái.