Vụ Hậu "pháo": Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước

Ngày 23-4, trao đổi với Báo Người Lao Động, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cơ quan điều tra Bộ Công an (C03) đã Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc; và Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc, về tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.



Ông Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, khi còn tại vị. Ảnh Vĩnh Phúc

Cùng với đó, C03 còn khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Cao Đại Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can, ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối vớ Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, và Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà, để tư vấn, thẩm định giá đất tạo điều kiện cho Công ty Bất động sản Thăng Long về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô các bị can nêu trên bị khởi tố do có sai phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long, tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị, địa phương liên quan.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, C03 xác định Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu thực hiện Dự án Chợ đầu mối và Khu đô thị Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, Hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp, đưa tiền và đặt vấn đề nhờ tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho Công ty Bất động sản Thăng Long. Các bị can Nguyễn Văn Khước, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Vĩnh Phúc; Chu Quốc Hải, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Hoàng Văn Nhiệm, Phó Giám đốc Sở Tài chính, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để chỉ đạo bà Đinh Thị Thu Hương, Trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư, Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường, thành viên Tổ giúp việc cho Hội đồng thẩm định giá đất, thông qua ông Cao Đại Nghĩa, Phó Trưởng phòng Giá, Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường, và ông Nguyễn Ngọc Huy, Giám đốc Công ty Thẩm định giá Nam Hà để tư vấn, thẩm định giá đất tạo điều kiện cho Công ty Bất động sản Thăng Long của Nguyễn Văn Hậu, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 200,9 tỉ đồng.

Ngày 22-4 và 23-4, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật.