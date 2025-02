Vụ "loại nhà thầu tiết kiệm 1,7 tỉ đồng": Công ty Lâm công nghiệp Long Đại đang sửa sai?

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm Công nghiệp Long Đại

Nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Quảng Bình về quá trình giải quyết kiến nghị liên quan đến kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu "Chi phí xây dựng lâm sinh thuộc công trình trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024" do công ty làm chủ đầu tư.

Thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định mới

Theo báo cáo do ông Lương Sỹ Trình - Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Long Đại - ký, doanh nghiệp đã tổ chức làm việc và yêu cầu đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập tổ chuyên gia, tổ thẩm định mới để đánh giá lại hồ sơ dự thầu.

Ông Lương Sỹ Trình khẳng định các thành viên mới được lựa chọn đều đảm bảo năng lực, kinh nghiệm theo quy định pháp luật. Hiện quá trình đánh giá lại hồ sơ đang diễn ra và kết quả đấu thầu sẽ được công bố theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Dự án trồng rừng thay thế đợt 2 năm 2024 được triển khai trên diện tích 150 ha, bao gồm 100 ha tại Lâm trường Khe Giữa và 50 ha tại Lâm trường Trường Sơn.

Đáng chú ý, Công ty Lâm công nghiệp Long Đại cũng giải thích nguyên nhân chậm trễ trong việc giải quyết kiến nghị. Cụ thể, do Hệ thống đấu thầu quốc gia ngừng hoạt động từ ngày 25-1 đến 2-2 (bao gồm 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán), tổ chuyên gia không thể đăng tải yêu cầu làm rõ và tiếp nhận phản hồi từ nhà thầu. Điều này dẫn đến việc chậm tiến độ so với yêu cầu của UBND tỉnh, vốn quy định rằng việc giải quyết kiến nghị phải hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ khi có quyết định.

Liên quan vụ việc trên, Thanh tra tỉnh Quảng Bình cho biết sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm xác minh sự việc, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về hướng xử lý đối với các sai phạm của chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đấu thầu và các bên liên quan.

Gặp sóng gió vì "bênh" nhà thầu tiết kiệm chỉ tiết kiệm 50 triệu đồng

Trước đó, theo kết luận của UBND tỉnh Quảng Bình, quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Việt An (đơn vị tư vấn) - thực hiện có nhiều sai phạm nghiêm trọng. Cụ thể, tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ chỉ có một thành viên duy nhất, người này lại không đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về năng lực chuyên môn theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023. Do đó, báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu không có tính pháp lý và không thể làm căn cứ để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

UBND tỉnh Quảng Bình xác định rằng kiến nghị của Công ty Hùng Nam - đơn vị bị loại khỏi gói thầu - là có cơ sở. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh yêu cầu Công ty Lâm công nghiệp Long Đại phải hủy quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hủy quyết định hủy thầu trước đó.

Yêu cầu thành lập tổ chuyên gia và tổ thẩm định mới để đánh giá lại hồ sơ dự thầu, đảm bảo các thành viên tham gia không phải là những người đã thực hiện quy trình đánh giá trước đó. Ngoài ra, phỉ chi trả toàn bộ chi phí giải quyết kiến nghị theo thông báo từ Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Quảng Bình và chịu trách nhiệm về mọi thiệt hại phát sinh và bồi thường cho các bên liên quan nếu có.

Mặc dù kết luận cho thấy việc loại Công ty Hùng Nam là vi phạm Luật Đấu thầu 2013, UBND tỉnh Quảng Bình lại cho rằng "không có cơ sở" để xét trúng thầu cho đơn vị này. Điều này khiến dư luận chờ đợi Tổ chuyên gia và Tổ thẩm định mới đánh giá lại một cách khách quan và minh bạch nhất.

Diễn biến vụ việc Trước đó, Báo Người Lao Động đã liên tục phản ánh những dấu hiệu bất thường trong quá trình đấu thầu gói thầu này. Cụ thể, dự án thu hút 2 nhà thầu tham gia: Công ty Hùng Nam dự thầu với mức giá hơn 8,7 tỉ đồng (giảm 1,7 tỉ đồng so với giá gói thầu); Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Hương Sắc dự thầu với mức giá hơn 10,4 tỉ đồng (chỉ giảm 50 triệu đồng). Mặc dù mức giảm giá của Công ty Hương Sắc chỉ chiếm 0,5%, nhưng đơn vị này vẫn được chọn trúng thầu. Trong khi đó, Công ty Hùng Nam bị loại với lý do "sai sót số liệu thuế điện tử, bị cáo buộc gian lận" và thậm chí còn bị đề xuất cấm tham gia đấu thầu. Phía Công ty Hùng Nam khẳng định rằng lỗi sai sót chỉ là nhầm lẫn nhỏ, không phải hành vi gian lận có chủ đích. Công ty này cũng đặt nghi vấn rằng có sự thông đồng giữa chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và doanh nghiệp nhằm loại bỏ đối thủ có khả năng tiết kiệm ngân sách nhà nước.