Vụ nam sinh mặc đồ shipper bị đánh tới tấp: Thông tin bất ngờ về người phụ nữ can ngăn

Liên quan đến vụ việc nam sinh N.Q.S. (17 tuổi, trú phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) bị Đặng Thái Hoàng (SN 1995) hành hung gây xôn xao trên mạng xã hội, theo tìm hiểu, người phụ nữ xuất hiện trong clip không đi cùng với ông Hoàng.

Danh tính người phụ nữ được xác định là chị P.P.T. (SN 1993, trú tại phường Quang Trung, TP Vinh). Theo trình bày của chị T., chị làm nghề trông giữ xe trước cổng Công viên trung tâm TP Vinh, đối diện Bệnh viện đa khoa TP Vinh. Khoảng 17 giờ ngày 18-2, anh Hoàng đi ô tô đến gửi xe tại bãi giữ xe và đi bộ qua đường thì có va chạm với nam sinh lớp 11 đi xe máy.

Khi phát hiện anh Hoàng đánh em S., chị liền lao tới can ngăn. "Phát hiện anh Hoàng đánh nam sinh, tôi chạy tới can ngăn. Tôi không phải là người đi cùng anh Hoàng như một số thông tin trên mạng xã hội chia sẻ"- chị T. khẳng định.

Chị T. lao vào can ngăn khi phát hiện người đàn ông đánh cháu S.

Trước đó, vào chiều tối 18-2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông liên tục chửi, đấm, đá vào người nam thiếu niên đi xe máy ngay giữa đường phố đông người. Bị đánh liên tiếp nhưng nam thiếu niên không phản kháng, chỉ ôm mặt chịu đựng. Sự việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ can ngăn.

Sau khi clip được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã hết sức bất bình trước hành vi côn đồ của người đàn ông. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm hành vi đánh người của người đàn ông trong clip.

Cơ quan công an đã triệu tập Đặng Thái Hoàng lên làm việc

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên diễn ra trên đường Trần Phú (đoạn đối diện Bệnh viện Đa khoa TP Vinh), phường Quang Trung, TP Vinh, tỉnh Nghệ An vào chiều 18-2. Người bị đánh được xác định là N.Q.S. (17 tuổi, học sinh lớp 11), trú phường Quang Trung, TP Vinh. Sau sự việc xảy ra, em S. được gia đình đưa vào Bệnh viên Đa khoa TP Vinh kiểm tra trong tình trạng hoảng loạn với chẩn đoán ban đầu bị gãy mũi, tổn thương vùng miệng.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan công an đã triệu tập Đặng Thái Hoàng lên làm việc. Cơ quan công an cũng xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do va chạm giao thông.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.