Vụ người phụ nữ tố bị quy chụp "ăn cắp đồ" ở Aeon Long Biên: Công an mời 2 thanh niên trong clip lên làm việc

Liên quan đến vụ người phụ nữ phản ánh bị nghi trộm cắp và xúc phạm danh dự khi cùng hai con nhỏ mua sắm tại Aeon Mall Long Biên, trao đổi với báo Dân Việt, đại diện Công an phường Long Biên (Hà Nội) cho biết đơn vị đã mời các bên liên quan, đồng thời đang làm việc với hai nam thanh niên có liên quan để xác minh, làm rõ vụ việc.

Bên cạnh đó, trong sáng cùng ngày, AEON Việt Nam đã phát đi thông báo chính thức, gửi lời xin lỗi tới khách hàng và cộng đồng liên quan đến sự việc xảy ra tại AEON MALL Long Biên đang được lan truyền trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội.

Theo doanh nghiệp, sự việc xảy ra vào tối 7/6 đã gây ra những trải nghiệm không mong muốn và phiền lòng cho khách hàng. AEON cho biết đang làm việc với khách hàng liên quan để trực tiếp gửi lời xin lỗi. Trong thông báo, AEON cũng gửi lời xin lỗi tới toàn thể khách hàng và cộng đồng vì những trải nghiệm chưa tốt cũng như những lo ngại phát sinh từ vụ việc.

Doanh nghiệp đặc biệt ghi nhận các phản ánh liên quan đến thái độ, tác phong của nhân viên, đồng thời cho rằng một số hành vi hoặc cách thức giao tiếp chưa phù hợp có thể đã khiến khách hàng cảm thấy không được tôn trọng hoặc không hài lòng trong quá trình tham quan, mua sắm.

Hiện trường vụ tranh cãi trước trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên. Ảnh cắt từ clip

AEON cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã tiến hành rà soát nội bộ và đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh các nội dung được phản ánh.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm video của một phụ nữ cho rằng bà bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, sau khi mua sắm cùng 2 con nhỏ, chị ra khu vực cổng 8 của trung tâm thương mại để đặt taxi. Khi đi qua bãi gửi xe máy, chị bị 2 nam thanh niên chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do nghi lấy cắp hàng hóa.

Chị N. cho biết 2 người này không mặc đồng phục, không đeo thẻ nhận diện. Dù khẳng định đã thanh toán đầy đủ và có hóa đơn mua hàng, chị vẫn bị yêu cầu gọi ôtô để đưa 3 mẹ con về trụ sở công an, khiến 2 con nhỏ hoảng sợ.

Người phụ nữ này cho biết chỉ khi chị lên tiếng và thu hút sự chú ý của những người xung quanh, một trong 2 người mới đeo thẻ và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, số hàng hóa chị mang theo được kiểm tra, đối chiếu với hóa đơn nhưng không phát hiện sai lệch.

Chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ và yêu cầu làm việc khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự của bản thân và tâm lý các con. Người phụ nữ đề nghị đơn vị liên quan trích xuất camera, làm rõ vụ việc và có lời xin lỗi nếu xảy ra sai sót.



