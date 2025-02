Vụ ô tô lao thẳng vào nhà dân, tông cụ ông đang ngồi xem tivi: Hé lộ tình trạng nạn nhân sau tai nạn

Một đoạn clip do camera an ninh ghi lại diễn biến vụ tai nạn hy hữu xảy ra khoảng 20 giờ ngày 16/2 đang lan trên MXH khiến người xem thót tim. Thời điểm xảy ra tai nạn, một cụ ông cùng cháu bé khoảng 9-10 tuổi đang ngồi xem tivi tại phòng khách trong nhà thì bị chiếc ô tô 5 chỗ màu đen từ ngoài đường lao thẳng vào nhà. Vì bất ngờ, cụ ông đã đứng lên xem thì bị ô tô tông trúng, cháu bé ngồi trên ghế nên may mắn thoát nạn.

Nghe tiếng động lớn, người nhà nạn nhân từ phía trong chạy ra, vô cùng hoảng loạn khi chứng kiến sự việc, hô hoán cứu người. Những người trong xe 5 chỗ tìm cách xuống xe, người bước xuống từ ghế lái là một phụ nữ.

Khoảnh khắc chiếc xe ô tô 5 chỗ lao vào nhà dân, đâm cụ ông đang ngồi xem ti vi.

Hình ảnh nạn nhân đứng dậy được sau khi bị tông trúng khiến nhiều người thở phào.

Xem đoạn clip, ai cũng kinh hãi và lo lắng cho sức khỏe của nạn nhân. Trong một số hình ảnh khác được ghi lại thì cụ ông bị đâm đã đứng dậy được nên mọi người cũng yên tâm phần nào.

Ngoài ra, trong một đoạn clip khác do camera hành trình của xe ô tô phía ngoài đường ghi lại thì chiếc ô tô gây tai nạn đã từ phía đối diện đường lao thẳng vào nhà dân.

Hiện trường vụ tai nạn.

Được biết, vụ tai nạn nói trên xảy ra tại phường Đồng Bẩm, TP.Thái Nguyên. Trao đổi trên báo Tiền Phong, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Đồng Bẩm thông tin, người cầm lái chiếc xe gây tai nạn là bà Đ.V.A. (SN 1974, HKTT phố Trung tâm, TT Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển. Bà A. lao xe vào nhà ông T.Đ.B. (SN 1971, trú tại tổ dân phố Gia Bẩy, phường Đồng Bẩm). Nạn nhân sau đó đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.