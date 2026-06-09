Vụ ồn ào tại AEON Mail Long Biên: Công an mời 2 người đàn ông xuất hiện trong clip lên làm việc

Vụ việc người phụ nữ phản ánh bị nghi ngờ trộm cắp và cho rằng mình bị xúc phạm danh dự khi mua sắm tại AEON Mall Long Biên đang tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, đồng thời làm việc với những người liên quan để làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc.

Sáng 9/6, theo báo Dân Việt, chỉ huy Công an phường Long Biên (Hà Nội) xác nhận đơn vị đã tiếp nhận thông tin phản ánh và đang tiến hành xác minh. Theo chia sẻ, công an đã mời các bên liên quan lên làm việc, trong đó có hai nam thanh niên xuất hiện trong đoạn clip đang lan truyền trên mạng xã hội.

Công an đã mời các bên liên quan để làm rõ vụ việc

Trước đó, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng dài của một người phụ nữ kể lại trải nghiệm không mong muốn tại AEON Mall Long Biên. Theo chia sẻ, vào tối 7/6, sau khi hoàn tất việc mua sắm và đưa hai con nhỏ ra khu vực bên ngoài trung tâm thương mại để chờ xe về nhà, chị bất ngờ bị hai người đàn ông tiếp cận.

Người phụ nữ cho biết hai người này yêu cầu chị đi cùng để làm rõ nghi vấn liên quan đến việc thất thoát hàng hóa trong siêu thị. Điều khiến chị bức xúc là theo phản ánh, những người tiếp cận không mặc đồng phục, không xuất trình giấy tờ nhận diện ngay từ đầu và có những lời nói khiến chị cảm thấy mình bị quy chụp là người lấy cắp tài sản.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác cùng nhiều ý kiến tranh luận. Một bộ phận người dùng mạng xã hội bày tỏ sự đồng cảm với người phụ nữ, cho rằng nếu việc kiểm tra được thực hiện thiếu thận trọng có thể ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý của khách hàng, đặc biệt trong trường hợp có trẻ nhỏ đi cùng. Trong khi đó, cũng có ý kiến cho rằng các đơn vị bán lẻ cần có biện pháp bảo vệ tài sản, song quá trình xác minh cần tuân thủ quy trình và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Theo nội dung được đăng tải, sau khi đối chiếu hóa đơn với toàn bộ hàng hóa mang theo, không phát hiện sản phẩm nào chưa được thanh toán. Người phụ nữ khẳng định toàn bộ số hàng đã mua đều có hóa đơn hợp lệ và lịch sử thanh toán đầy đủ.

Giữa lúc tranh cãi tiếp tục lan rộng, sáng 9/6, AEON Mall Long Biên đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Trên fanpage chính thức, đơn vị này gửi lời xin lỗi công khai tới khách hàng cùng gia đình vì những trải nghiệm không mong muốn xảy ra trong quá trình mua sắm.

Xin lỗi công khai được AEON Mall đăng tải trên Fanpage

Trong thông báo, doanh nghiệp cho biết đang tích cực làm việc với khách hàng liên quan để trực tiếp gửi lời xin lỗi, đồng thời lắng nghe các phản hồi nhằm làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc. AEON Mall Long Biên cũng bày tỏ sự tiếc nuối trước những lo ngại, bức xúc và phản ứng từ cộng đồng mạng trong những ngày qua.

Động thái xin lỗi công khai được đưa ra trong bối cảnh làn sóng tranh luận về cách ứng xử với khách hàng tại các trung tâm thương mại đang ngày càng nóng lên. Nhiều chuyên gia truyền thông và dịch vụ khách hàng cho rằng, bên cạnh việc đảm bảo an ninh và phòng chống thất thoát hàng hóa, các doanh nghiệp bán lẻ cần đặc biệt chú trọng đến quy trình xử lý tình huống để tránh tạo ra những hiểu lầm hoặc cảm giác bị xúc phạm đối với người mua sắm.

Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm việc với các bên liên quan để xác minh thông tin và làm rõ bản chất vụ việc. Kết quả xác minh chính thức sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá trách nhiệm của từng bên, đồng thời giải đáp những tranh cãi đang được dư luận đặc biệt quan tâm xung quanh sự việc xảy ra tại AEON Mall Long Biên.

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