Vụ shipper bị tài xế Lexus đấm túi bụi: Một người trên xe rút 500 nghìn mừng tuổi nạn nhân sau vụ việc?

Liên quan đến vụ việc một nam shipper bị tài xế xe Lexus hành hung xảy ra trên địa bàn phường Yên Phụ, TP.Hà Nội trưa 10/2, cơ quan chức năng hiện đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự bức xúc trước hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường người khác của tài xế Lexus. Ai cũng bất bình vì va chạm rất nhẹ nhàng lại vừa đầu Xuân năm mới, thay vì xử lý vấn đề một cách tình cảm, văn minh thì tài xế Lexus lại khiến sự việc trở nên nghiêm trọng.

Thời điểm xảy ra vụ ẩu đả, có nhiều nhân chứng chứng kiến sự việc. Trong đó có chị D. (nhân viên làm việc tại một công ty trong ngách 310/50 Nghi Tàm).

Chia sẻ trên VietNamNet, chị D. kể nam shipper bị mất một bàn tay do tai nạn lao động, cộng với đang chở hàng nặng nên việc điều khiển xe máy gặp nhiều khó khăn. Khi xảy ra va chạm, nam shipper chưa kịp xoay sở thì người trên ô tô đã hạ kính, lớn tiếng quát mắng. Một người phụ nữ là kế toán của cơ sở nơi nam shipper giao hàng đã lên tiếng xin lỗi những người trên ô tô và giải thích nam shipper đã mệt do đi làm từ 5 giờ sáng nên mong được thông cảm.

Mặc dù vậy, những người trên xe vẫn lớn tiếng với nam shipper, sau đó tài xế Lexus còn lao vào đánh nạn nhân.

Nam shipper bị mất 1 bàn tay, chỉ biết ôm đầu chịu trận khi bị đánh.

Theo lời chị D., sau khi tài xế Lexus hành hung nạn nhân, nhóm người trên ô tô xuống xe nhưng không phải để can ngăn mà tiếp tục to tiếng. Một phụ nữ lớn tuổi trên xe Lexus đã rút ra 500 nghìn đồng đưa cho nam shipper với lý do đền mũ bảo hiểm và mừng tuổi nhưng anh này từ chối.

Những người làm tại cơ sở sản xuất bánh thông tin, nạn nhân quê ở xa, lên Hà Nội thuê trọ, sinh sống trong ngõ. Anh này có hoàn cảnh khó khăn, chịu khó làm ăn kiếm sống.

Trước đó vào tối 10/2, MXH xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung nam shipper. Người này đấm đá, lên gối, dùng mũ bảo hiểm đánh túi bụi khiến nạn nhân chỉ biết ôm đầu chịu trận.