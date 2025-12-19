Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, công ty Z Holding thu hàng nghìn tỷ từ thực phẩm giả

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 18 bị can trong vụ án Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền, xảy ra tại Công ty Z Holding và các đơn vị liên quan.

Theo cáo trạng, từ năm 2023 đến tháng 5/2025, ba bị can Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch Hội đồng quản trị), Nguyễn Văn Minh (Tổng Giám đốc) và La Khắc Minh (Phó Tổng Giám đốc) trực tiếp nắm quyền chỉ huy, điều hành toàn bộ hoạt động của Công ty Z Holding và hệ thống doanh nghiệp "vệ tinh".

Nhóm bị can đã lợi dụng tư cách pháp nhân doanh nghiệp để tổ chức hoạt động phạm tội có tổ chức, mang tính hệ thống, kéo dài trong thời gian dài với thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.

Để hợp thức hóa hoạt động phạm pháp, Thịnh, Minh và Khắc Minh chỉ đạo thành lập 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng cùng 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm che giấu hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền thu lợi bất chính.

Thông qua Công ty Nature Made, các bị can tổ chức sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với quy mô đặc biệt lớn. Quá trình sản xuất bị xác định không đúng hồ sơ công bố, cố tình cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Các đối tượng còn xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình phân tầng, từ trưởng nhóm, phó nhóm đến nhân viên bán hàng; chủ yếu kinh doanh trực tuyến, sử dụng quảng cáo gian dối về công dụng, chất lượng sản phẩm để đánh lừa người tiêu dùng. Sản phẩm được phân phối rộng khắp hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng doanh thu của các công ty trong hệ thống Z Holding lên tới gần 6.700 tỷ đồng. Trong đó, 26 sản phẩm được kết luận là hàng giả, mang lại doanh thu hơn 2.436 tỷ đồng. Riêng ba bị can chủ mưu thu lợi bất chính gần 150 tỷ đồng.

Ngoài ra, để che giấu doanh thu thực tế và trốn nghĩa vụ tài chính, nhóm bị can chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán, kê khai thuế thông qua các công ty và hộ kinh doanh trong hệ thống, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.600 tỷ đồng.

Đáng chú ý, cáo trạng xác định các bị can còn lập các quỹ đầu tư "núp bóng" hoạt động kinh doanh nhằm giữ lại, hợp thức hóa và tiếp tục luân chuyển dòng tiền phạm pháp. Thông qua các giao dịch mua cổ phần, bất động sản, nhóm này đã thực hiện hành vi rửa tiền với số tiền hơn 83 tỷ đồng.