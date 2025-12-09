Vụ tai nạn trên cao tốc khiến 4 người tử vong: Cô dâu, chú rể cùng gia đình đang trên đường về Ninh Bình

Vào khoảng 4h12' sáng ngày hôm nay (9/12), tại Km71+200 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (thuộc thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách 16 chỗ mang BKS 29B-081.xx với xe đầu kéo mang BKS 15C-360.xx kéo rơ-móóc BKS 15R-149.xx do lái xe Bùi Mạnh Thắng (SN 1982; trú tại TP.Hải Phòng) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe khách tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, phần đầu xe khách 16 chỗ hư hỏng nặng, bẹp dúm. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cùng lực lượng cảnh sát giao thông đến hiện trường cứu nạn, đưa thi thể người chết ra ngoài, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Bên cạnh đó, điều tiết giao thông trên đoạn cao tốc này.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Thông tin trên PLO, đại điện Bệnh viện đa khoa Quảng Nam cho biết, đơn vị tiếp nhận 9 bệnh nhân, trong đó một cháu bé không bị thương nên cho xuất viện. 8 bệnh nhân còn lại có một người không qua khỏi (tổng cộng 4 người tử vong trong vụ tai nạn), hai bệnh nhân chấn thương nặng, còn lại bị chấn thương vùng ngực, bụng.

Được biết, toàn bộ hành khách trên xe 16 chỗ đều là người thân trong gia đình. Báo Người Lao Động thông tin vào cuối tuần trước, sau khi tổ chức đám cưới nhà gái quê ở Ninh Bình, cả nhà gồm 13 người đi ô tô vào Lâm Đồng để tổ chức cưới ở quê chú rể. Chiều hôm qua (8/12), sau đám cưới cả nhà quay lại Ninh Bình, trong đó có cả chú rể và cô dâu.

Chú rể Hoàng Văn Trung (SN 2002, quê tỉnh Lâm Đồng) và cô dâu Vũ Thị Đông (SN 2002, quê Ninh Bình) cho biết họ ngồi ở hàng ghế giữa, khi tai nạn xảy ra đang ngủ nên không hề biết gì. Chia sẻ trên PLO, cô dâu Vũ Thị Đông cho biết tài xế xe khách là người nhà của gia đình, làm nghề lái xe khách.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.