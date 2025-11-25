Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ thi thể bị trói, bỏ vào túi thả trôi sông ở Hưng Yên: Danh tính cô gái xấu số được hé lộ từ hình xăm

25-11-2025 - 09:53 AM | Xã hội

Gia đình một cô gái 19 tuổi ở Nghệ An nghi thi thể bị trói bỏ trong bao trôi sông ở Hưng Yên là con mình sau khi nhận ra những hình xăm trùng khớp và đang chờ kết quả giám định ADN từ cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, trưa 23/11, gia đình chị Nguyễn Thị Yến Nhi (19 tuổi, trú tại khối Phương Hồng, phường Quỳnh Mai, Nghệ An) cho biết họ đang chờ kết quả giám định ADN để xác định liệu thi thể một nữ nạn nhân được phát hiện trên sông ở xã Đức Hợp (Hưng Yên) có phải là con gái mình hay không.

Cụ thể qua đặc điểm nhận dạng, mái tóc và đặc biệt là hình xăm dãy số 19-12-2006 ở cổ của thi thể rất trùng khớp với con gái của anh N. Cơ quan điều tra cũng đã lấy mẫu ADN để giám định nhưng hiện chưa có kết quả.

Vụ thi thể bị trói, bỏ vào túi thả trôi sông ở Hưng Yên: Danh tính cô gái xấu số được hé lộ từ hình xăm- Ảnh 1.

Qua những đặc điểm nhận dạng, hình xăm, anh N xác định nạn nhân có thể là con gái mình đã mất tích nhiều ngày trước. Hiện, gia đình anh N đang chờ kết quả giám định từ cơ quan điều tra.

Người thân cho hay, chiều tối 3/11, Yến Nhi rời nhà để ra Hà Nội. Sáng hôm sau, cô gọi điện về báo đã đến nơi an toàn và dự tính sẽ bắt xe khách trở về Nghệ An vào chiều 4/11. Tuy nhiên, ngay sau cuộc gọi này, gia đình không thể liên lạc được với Nhi nữa. Việc cô không về như kế hoạch khiến mọi người vô cùng hoang mang, lập tức trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, Cơ quan chức năng ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên liên lạc với gia đình để nhận dạng một thi thể phát hiện một thi thể trôi trên sông qua địa bàn. Theo đó, nạn nhân là nữ bị trói bằng dây băng dính bỏ trong một bao nilon… trôi trên sông.

Thi thể đang phân hủy mạnh, khó nhận dạng, trên người có một số hình xăm, trong đó có xăm 19-12-2006. Do không xác định được danh tính và quê quán nạn nhân, nên sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã làm lễ an táng.

Qua các đặc điểm nhận dạng, anh N xác định đây là con gái mình. “Có hình xăm ngày tháng năm sinh ở trên cổ là đúng và một vết ở bên hông của cháu, dấu những ngón tay, bốn vết xăm khác, rồi tóc cháu màu hơi vàng nâu rất trùng khớp”, anh N xót xa chia sẻ.

Cũng theo anh N, cháu Y.Nh từng có thời gian làm việc tại Hà Nội, sau đó do cửa hàng đóng cửa nên chuyển xuống tỉnh Bắc Ninh (cũ) làm việc. Khoảng 2 tháng sau vì bà ốm nên Y.Nh nghỉ việc chăm sóc bà rồi về nhà. Y.Nh là con gái đầu của anh N.

“Gia đình chúng tôi mong cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đang chờ kết luận giám định ADN và kết quả điều tra”, anh N chia sẻ thêm.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn sau

Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn sau Nổi bật

Dự báo thời tiết 25/11: Miền Bắc rét nhất dưới 10°C, khả năng có sương muối

Dự báo thời tiết 25/11: Miền Bắc rét nhất dưới 10°C, khả năng có sương muối Nổi bật

Mưa lớn suốt 1 tiếng, nước chảy trôi cả người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai

Mưa lớn suốt 1 tiếng, nước chảy trôi cả người và xe máy trên quốc lộ 1 ở Đồng Nai

09:42 , 25/11/2025
Công an tìm bị hại vụ án lừa dối khách hàng tại trung tâm chăm sóc sức khỏe

Công an tìm bị hại vụ án lừa dối khách hàng tại trung tâm chăm sóc sức khỏe

09:32 , 25/11/2025
Thông báo quan trọng tới tất cả các em học sinh vùng lũ

Thông báo quan trọng tới tất cả các em học sinh vùng lũ

09:15 , 25/11/2025
Mưa lũ lịch sử làm 91 người tử vong, biển Đông lại đón cơn bão mới hướng thẳng vào miền Trung

Mưa lũ lịch sử làm 91 người tử vong, biển Đông lại đón cơn bão mới hướng thẳng vào miền Trung

08:59 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên