Vụ thi thể bị trói, bỏ vào túi thả trôi sông ở Hưng Yên: Danh tính cô gái xấu số được hé lộ từ hình xăm

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, trưa 23/11, gia đình chị Nguyễn Thị Yến Nhi (19 tuổi, trú tại khối Phương Hồng, phường Quỳnh Mai, Nghệ An) cho biết họ đang chờ kết quả giám định ADN để xác định liệu thi thể một nữ nạn nhân được phát hiện trên sông ở xã Đức Hợp (Hưng Yên) có phải là con gái mình hay không.

Cụ thể qua đặc điểm nhận dạng, mái tóc và đặc biệt là hình xăm dãy số 19-12-2006 ở cổ của thi thể rất trùng khớp với con gái của anh N. Cơ quan điều tra cũng đã lấy mẫu ADN để giám định nhưng hiện chưa có kết quả.

Qua những đặc điểm nhận dạng, hình xăm, anh N xác định nạn nhân có thể là con gái mình đã mất tích nhiều ngày trước. Hiện, gia đình anh N đang chờ kết quả giám định từ cơ quan điều tra.

Người thân cho hay, chiều tối 3/11, Yến Nhi rời nhà để ra Hà Nội. Sáng hôm sau, cô gọi điện về báo đã đến nơi an toàn và dự tính sẽ bắt xe khách trở về Nghệ An vào chiều 4/11. Tuy nhiên, ngay sau cuộc gọi này, gia đình không thể liên lạc được với Nhi nữa. Việc cô không về như kế hoạch khiến mọi người vô cùng hoang mang, lập tức trình báo cơ quan chức năng và tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin trên báo Dân Việt, Cơ quan chức năng ở xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên liên lạc với gia đình để nhận dạng một thi thể phát hiện một thi thể trôi trên sông qua địa bàn. Theo đó, nạn nhân là nữ bị trói bằng dây băng dính bỏ trong một bao nilon… trôi trên sông.

Thi thể đang phân hủy mạnh, khó nhận dạng, trên người có một số hình xăm, trong đó có xăm 19-12-2006. Do không xác định được danh tính và quê quán nạn nhân, nên sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã làm lễ an táng.

Qua các đặc điểm nhận dạng, anh N xác định đây là con gái mình. “Có hình xăm ngày tháng năm sinh ở trên cổ là đúng và một vết ở bên hông của cháu, dấu những ngón tay, bốn vết xăm khác, rồi tóc cháu màu hơi vàng nâu rất trùng khớp”, anh N xót xa chia sẻ.

Cũng theo anh N, cháu Y.Nh từng có thời gian làm việc tại Hà Nội, sau đó do cửa hàng đóng cửa nên chuyển xuống tỉnh Bắc Ninh (cũ) làm việc. Khoảng 2 tháng sau vì bà ốm nên Y.Nh nghỉ việc chăm sóc bà rồi về nhà. Y.Nh là con gái đầu của anh N.

“Gia đình chúng tôi mong cơ quan điều tra sớm làm rõ sự việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chúng tôi đang chờ kết luận giám định ADN và kết quả điều tra”, anh N chia sẻ thêm.