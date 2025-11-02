Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô: Đêm con gái mất tích, cha mẹ 2 lần tiếp cận chiếc xe đỗ trên vỉa hè

02-11-2025 - 20:28 PM | Xã hội

Vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe ô tô tiếp tục có những thông tin khiến dư luận đặc biệt quan tâm, chú ý.

Như đã thông tin thì vào ngày 1/11, Công an xã Đông Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm pháp y thi thể cô gái được phát hiện trong cốp xe ôtô đậu ven đường Nguyễn Thị Đẹt, xã Đông Thạnh.

Theo kết quả pháp y, bước đầu xác định, thi thể nạn nhân không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực. Cơ quan chức năng xác định danh tính nạn nhân là N.H.L. (27 tuổi, trú tại xã Đông Thạnh). Người thân cho biết, thời gian gần đây, L. có biểu hiện trầm cảm, thường xuyên trốn tránh gia đình. 

Đến hôm nay (2/11), gia đình N.H.L. đã hoàn tất hậu sự cho cô gái xấu số. Được biết, L. là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Do làm ăn thất bại nên gia đình đã chuyển về thuê nhà tại xã Đông Thạnh hơn 1 năm nay. L. từng cộng tác cho một ngân hàng, nhưng từ giai đoạn dịch Covid–19 đến nay thì nghỉ hẳn, ở nhà bán hàng online.

Vụ thi thể cô gái trong cốp ô tô: Đêm con gái mất tích, cha mẹ 2 lần tiếp cận chiếc xe đỗ trên vỉa hè- Ảnh 1.

 Vụ phát hiện thi thể cô gái trong cốp xe khiến dư luận xôn xao.

Thông tin trên VietNamNet vào tối L. mất tích, cha cô cho hay khoảng 21h30 tối 28/10, L. bất ngờ mở cửa nhà đi bộ ra đường. Việc con gái giữa đêm có hành động kỳ lạ, lại đang mang bệnh, khiến ông và con gái đầu phải lấy xe máy đuổi theo. Tuy nhiên, L. đã mất hút một cách kỳ lạ.

Người đàn ông này kể trong đêm hôm đó, sau khi cùng con gái đầu không tìm thấy L. Ông cùng vợ tiếp tục đi tìm con gái. Hôm đó, vợ ông L. đã 2 lần tiếp cận chiếc xe ô tô đậu trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Đẹt (xã Đông Thạnh), cách nhà ông khoảng 600-700m. Cả hai lần, 2 vợ chồng đều không phát hiện hay nghe thấy tiếng động gì bất thường.

Đến rạng sáng 29/10, gia đình đã đến Công an xã trình báo về việc con gái đi khỏi nhà, mất tích. Bên cạnh đó, cũng trong ngày 29/10, gia đình đã nhờ những người dân xung quanh trích xuất camera an ninh tại 3 vị trí dọc các tuyến đường để xác định hướng di chuyển của L. Trong đó, hình ảnh camera tại vị trí gần chiếc ô tô cho thấy bóng dáng L. mờ nhạt, không rõ ràng. Sau 3 ngày tìm kiếm, gia đình không thể tìm thấy L. 

Đến sáng 1/11, chủ xe ô tô đậu trên đường Nguyễn Thị Đẹt phát hiện mùi hôi thối, kính ô tô bị bể trong khi đang dọn dẹp xung quanh. Chủ xe kiểm tra thì phát hiện thi thể cô gái trong cốp ô tô, đang trong giai đoạn phân huỷ.

Thông tin trên báo Lao Động, khi làm việc với cơ quan điều tra, chủ xe cho biết, phương tiện này được đậu từ tối 27/10, không có người sử dụng. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cũng trùng khớp với lời khai này. Chủ xe khẳng định không hề quen biết L. và không hiểu vì sao cô lại tử vong trong cốp xe của mình.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

 

 

 

 

Theo Hương Trà

doisongphapluat.nguoiduatin.vn

