Vụ thiếu nữ 17 bị đánh hội đồng, bắt quỳ ở Hà Nội: Danh tính 5 thanh thiếu niên trực tiếp hành hung

Liên quan đến vụ thiếu nữ 17 tuổi bị nhóm thanh thiếu niên đánh dã man ở công viên Yên Sở, Công an hiện đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng.

Cụ thể, chia sẻ trên TTO tối 19/2, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) cho biết đã Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 19 giờ ngày 16/2, chị T. (trú ở phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) đến Công an phường Yên Sở (quận Hoàng Mai) trình báo về việc vào ngày 15/2, con gái chị là cháu N.V.A.T. (SN 2008) bị nhóm thanh, thiếu niên đánh gây thương tích tại khu vực bờ sông Sét, thuộc phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) và khu vực hồ điều hòa thuộc phường Yên Sở.

Thông tin trên Người lao động cho hay, Công an quận Hoàng Mai đã vào cuộc điều tra, làm rõ 5 thanh, thiếu niên tham gia đánh gây thương tích cho cháu A.T, gồm: Q.G.H. (SN 2009, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) N.P.A. (SN 2008, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội); M.B.A. (SN 2010, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội); N.X.N.T. (SN 2008, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội); Đ.M.D. (SN 2008, trú tại phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Các thanh, thiếu niên liên quan đến vụ việc tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Nội

Kết quả điều tra cho thấy, cháu A.T. và N.X.N.T có mâu thuẫn với nhau chuyện tình cảm nên giữa A.T và N.X.N.T xảy ra cãi cọ. Ngày 15/2, cháu A.T. chủ động hẹn N.X.N.T. đến quán nước số 987 Tam Trinh, phường Yên Sở để nói chuyện. A.T rủ thêm 7 người bạn đi cùng. Khi gặp mặt, một người trong nhóm của A.T đã tiến đến và tát N.T.

Bị đánh, N.T lập tức gọi 5 người bạn đến hỗ trợ. Khi nhóm của N.T đến nơi, hai bên xảy ra cãi vã, xô xát. Chủ quán nước thấy vậy liền yêu cầu cả hai nhóm rời khỏi quán.

Tuy nhiên, mâu thuẫn chưa được giải quyết, hai nhóm tiếp tục di chuyển ra khu vực bờ sông Sét, phường Thịnh Liệt, để tiếp tục đánh nhau. Người dân chứng kiến vụ việc đã hô hoán và báo Công an, khiến hai nhóm bỏ chạy.

Hai nhóm tiếp tục kéo nhau ra khu vực hồ điều hòa phường Yên Sở để đánh nhau lần nữa. Khi bị người dân phát hiện và tri hô, cả hai nhóm lại di chuyển đến trạm bơm gần đó và tiếp tục xô xát.

Các thanh thiếu niên đánh hội đồng A.T - Ảnh cắt từ clip

Trong quá trình ẩu đả, A.T bị nhóm đối thủ dùng lược, dép và mũ bảo hiểm đánh gây thương tích. Ngay sau đó, A.T được nhóm bạn đi cùng và người dân đưa đến bệnh viện để thăm khám và điều trị.

Theo xác minh sơ bộ, A.T bị rách da đầu khoảng 3cm, có vết rách ở gò má và mắt phải, cùng một số vết bầm tím trên cơ thể. Sau khi được cấp cứu, cùng ngày A.T đã được xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà.

Theo mẹ của A.T chia sẻ trên Dân Trí, đêm 15/2, chị không thấy con gái về nên gọi điện thì được con báo tin đang ở Bệnh viện Thanh Nhàn vì "rách tai, chảy máu nhiều".

Tuy nhiên, khi đến viện, chị thấy con gái mình "tóc bù xù, máu mồm chảy, mặt xước và rách". Gặng hỏi mãi chị mới biết con gái bị đánh hội đồng. Thiếu nữ 17 tuổi cho hay sau khi bị hành hung, nhóm thanh thiếu niên này tiếp tục ép phải quỳ gối xin lỗi từng người.

Sau đó 2 mẹ con đến công an phường trình báo và tới Bệnh viện Bưu điện để chụp chiếu.

Qua kiểm tra xác định A.T. bị rách ở đỉnh đầu, một vết rách gò má, mắt phải và một số vết bầm tím trên người. Sau khi cấp cứu tại bệnh viện, cùng ngày thiếu nữ 17 tuổi đã được ra viện, điều trị ở nhà.