Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ: Hệ thống ngân hàng không có áp lực thanh khoản để dẫn đến việc tăng lãi suất huy động

Ngày 25/02, triển khai chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức họp trực tuyến với hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) liên quan đến vấn đề lãi suất và các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi.

Báo cáo về diễn biến tình hình lãi suất trong thời gian qua, ông Phạm Chí Quang- Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (CSTT) cho biết thời gian qua, để thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8% trở lên theo Kết luận của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, hệ thống ngân hàng đã nỗ lực ổn định, kiểm soát chặt chẽ lãi suất tiền gửi kiểm soát chặt chẽ lãi suất, tăng cường không gian minh bạch lãi suất cho vay trên website, giảm bớt khó khăn, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân, doanh nghiệp.

Ông Phạm Chí Quang – Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: SBV)

Theo Vụ trưởng, trong 2 tháng đầu năm 2025, nhìn chung thanh khoản của các TCTD được đảm bảo và có dư thừa, thị trường tiền tệ ổn định, NHNN tiếp tục điều hành linh hoạt nghiệp vụ thị trường mở: chào mua giấy tờ có giá hàng ngày, khối lượng kỳ hạn phù hợp để hỗ trợ thanh khoản các TCTD. Từ đó ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo các TCTD sẵn sàng cung ứng vốn cho nền kinh tế để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ngoài ra, NHNN điều hành tín dụng bám sát Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD cung ứng vốn cho nền kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngay từ ngày 30/12/2024, NHNN đã thông báo gửi các TCTD công khai minh bạch giao mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 để các TCTD tự chủ động triển khai thực hiện. Theo đó, chỉ tiêu tăng trưởng tăng trưởng tín dụng năm 2025 được giao là khoảng 16%. Đến ngày 18/2/2025, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt 15,62 triệu tỷ đồng, tăng 0,02% so với tháng 12/2024, tăng 16,35% so với cùng kỳ, trong khi cùng kỳ năm 2024 giảm 1,01% so với tháng 12/2023.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, với tốc độ tăng trưởng tín dụng còn chưa cao, trong bối cảnh NHNN thường xuyên cung cấp thanh khoản cho hệ thống TCTD cho thấy, hệ thống các TCTD không có áp lực về thanh khoản để dẫn đến việc tăng lãi suất huy động trong thời gian qua. Thông tin lãi suất công bố trên trang thông tin điện tử của các NHTM cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, lãi suất tiền gửi về cơ bản ổn định so với cuối năm 2024, một số ngân hàng thương mại có điều chỉnh tăng giảm theo diễn biến thị trường.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo một số NHTM cho biết, thời gian qua, các ngân hàng chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, duy trì mặt bằng lãi suất ổn định.

Ở một số ngân hàng có điều chỉnh nhẹ lãi suất huy động ở một kỳ hạn với mức tăng không đáng kể và chỉ mang tính chất thời điểm hoặc trong kế hoạch phát triển tệp khách hàng trên kênh online. Cũng có ngân hàng điều chỉnh tăng nhẹ lãi suất ở kỳ hạn dài và giảm lãi suất ở kỳ hạn ngắn nhằm khuyến khích khách hàng chuyển sang gửi tiền dài hạn.

Đại diện các NHTM đều khẳng định, định hướng và mục tiêu đối với công tác huy động vốn trong năm 2025 là duy trì mặt bằng lãi suất ổn định, hợp lý, phù hợp với phương án sử dụng vốn, khả năng tăng trưởng tín dụng một cách lành mạnh, tuân thủ theo chỉ đạo và định hướng của Chính phủ và NHNN, minh bạch công tác huy động vốn, nỗ lực cải tiến sản phẩm dịch vụ đa dạng, ứng dụng giải pháp chuyển đổi số, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay...

Để tiếp tục hỗ trợ khách hàng, tạo cơ sở giảm lãi suất cho vay, đại diện các NHTM cho biết sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm giảm lãi suất tại các kỳ hạn trong thời gian tới, đồng thời tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, định hướng của NHNN.