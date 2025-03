Vụ vé số trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng: Sự việc sắp đến hồi kết?

Liên quan đến vụ việc vé số trúng giải 2 tỷ đồng bị từ chối trả thưởng ở TP Huế, chiều 13/3, ông Mai Văn Phú, Chánh án Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy, thành phố Huế, cho biết trên Dân Trí rằng đã có quyết định đưa ra xét xử công khai vụ án dân sự Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và phía bị đơn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế.

Theo ông Phú, phiên xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra vào sáng 25/3 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hương Thủy. Phía bà Nguyệt cũng cho biết đã nhận được giấy triệu tập đương sự của TAND thị xã Hương Thuỷ, TP Huế để tham gia phiên tòa.

Phiên tòa có sự tham gia của đại diện của VKSND thị xã Hương Thuỷ với chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Thị Quỳnh Châu, cùng 2 hội thẩm nhân dân. 4 người làm chứng trong vụ kiện này đều trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũng được tòa triệu tập.

Tờ vé số bị từ chối trả thưởng - Ảnh: Tiền Phong

Theo nội dung vụ việc ngày 14/10/2024, bà Nguyệt mua 2 tờ vé số kiến thiết (10.000 đồng/vé), do Công ty XSKT Thừa Thiên - Huế phát hành gồm vé có số dự thưởng 386552 (F) và 486552 (F). Vào kỳ mở thưởng cùng ngày, tờ vé 386552 (F) trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng, tờ còn lại trúng giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, do mưa nên tờ vé số trúng 2 tỷ đồng bị rách ở góc phải tờ vé nên bị từ chối trả thưởng với lý do "đã bị co lại, biến dạng một phần và rách rời góc bên phải dưới dãy số, mất chân chữ số hàng đơn vị (phần rách rời đã không còn), không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu, vị trí rách rời ảnh hưởng đến các yếu tố để xác định trúng thưởng".

Không đồng ý với kết quả này, bà Nguyệt đã làm đơn kiện công ty gửi lên TAND Thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế (nay là TP Huế).

Ngày 6/3, Tòa án đã tổ chức hòa giải để các đương sự thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án dân sự nói trên, nhưng phiên hòa giải không thành. Hai bên đương sự đề nghị tòa án không tiếp tục hòa giải, sớm đưa vụ án ra xét xử.