Vụ yêu cầu cụ bà gần 100 tuổi lên phường làm thủ tục hành chính ở Hà Nội: Cán bộ đến tận nhà xin lỗi

Liên quan đến sự việc cụ bà gần 100 tuổi được yêu cầu đến phường làm thủ tục hành chính, xảy ra tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội) gây xôn xao dư luận, thông tin trên báo Dân trí cho hay, ngày 23/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội đã có thông cáo về phản ánh của công dân liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính tại Điểm hỗ trợ dịch vụ công số Ngọc Hà (phường Ngọc Hà).

Theo đó, ngày 22/6, sau tiếp nhận thông tin phản ánh trên mạng xã hội, Trung tâm hành chính công đã chỉ đạo lãnh đạo Chi nhánh số 3 khẩn trương rà soát, xác minh nội dung vụ việc. Đồng thời, trung tâm cũng liên hệ trực tiếp với gia đình công dân để lắng nghe ý kiến, giải thích các quy định pháp luật có liên quan và hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, việc hướng dẫn chuyên môn được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành. Mặc dù vậy, cán bộ thực hiện nhiệm vụ còn có những hạn chế trong kỹ năng giao tiếp, ứng xử và cách thức truyền đạt thông tin trong quá trình trao đổi, hướng dẫn công dân, dẫn đến công dân và gia đình chưa đồng thuận.

Sáng 23/6, lãnh đạo Trung tâm hành chính công, lãnh đạo Chi nhánh số 3 cùng cán bộ liên quan đã trực tiếp đến gia đình công dân để thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, nhận trách nhiệm về những hạn chế trong quá trình phục vụ và gửi lời xin lỗi tới gia đình, đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính tại nơi cư trú.

Sự việc xảy ra tại Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 3, TP Hà Nội. (Ảnh: Tiền Phong)

Trung tâm hành chính công nghiêm túc tiếp thu phản ánh của công dân và đang tiếp tục rà soát, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và sẽ xử lý theo quy định.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, tối 22/6, mạng xã hội xôn xao bài đăng của tài khoản Facebook V.H., phản ánh về thái độ phục vụ công dân của một cán bộ tại Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà (Hà Nội).

Bài đăng cho hay, đầu giờ chiều ngày 22/6, ông H. đến Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà làm thủ tục ủy quyền nhận lương thay cho mẹ là cụ bà N.T.T.H (SN 1929) do giấy ủy quyền trước đó đã hết hạn. Cụ bà là cán bộ tiền khởi nghĩa, gần 80 năm tuổi Đảng.

Tại quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực Tư pháp - Chứng thực thuộc Điểm phục vụ hành chính công phường Ngọc Hà, cán bộ tiếp nhận yêu cầu cụ bà H. phải trực tiếp có mặt. Ông H. trình bày việc mẹ mình tuổi cao, sức yếu, không thể đến trụ sở phường. Nữ cán bộ hướng dẫn ông về nhà và sau 17h30 thực hiện cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo để xác nhận thông tin.

Ông H. về nhà và thực hiện cuộc gọi theo hướng dẫn. Khi nhìn thấy ông và mẹ qua màn hình điện thoại, nữ cán bộ không chào mà hỏi: “Bà tỉnh không?” Ông H. trả lời mẹ của ông “lúc tỉnh lúc không”. Sau đó, nữ cán bộ nói rằng trường hợp này không thể thực hiện thủ tục ủy quyền.Ông H. mời nữ cán bộ đến nhà mình, cách phường khoảng 200m nhưng bị từ chối. Nữ cán bộ cũng yêu cầu mời cả 2 con ruột của cụ bà lên phường để làm giấy.