"Vua bút bi" Việt đạt doanh thu và lợi nhuận cao nhất lịch sử sau 11T2022, tăng vốn đầu tư ra nước ngoài

Trong bản tin gửi nhà đầu tư công bố ngày 29/12, CTCP Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG) cho biết doanh thu và lợi nhuận 11 tháng đầu năm 2022 đạt mức cao nhất lịch sử dù mức tăng trưởng chậm lại trong những tháng cuối năm do tính thời vụ.

Cụ thể, doanh thu thuần hơn 3.317 tỷ đồng – tăng 38% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 444 tỷ đồng - tăng 74% so với cùng kỳ, vượt 59% so với kế hoạch.

Theo TLG, xu hướng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận chậm lại vào những tháng cuối năm, do đặc tính mùa vụ kinh doanh của ngành.

Nhà phân phối sẽ tận dụng khoảng thời gian cuối năm để giải phóng hàng tồn kho của năm. Do đó, quý 4 thường không phải là mùa bán hàng tốt của Thiên Long. Tuy nhiên, trong năm 2021, mùa vụ có sự thay đổi trong thời gian giãn cách xã hội và nhu cầu đã dồn sang quý 4. Như vậy, nếu so cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần tháng 11 năm nay đi ngang, trong khi đó biên lãi gộp giảm nhẹ.

Trong tháng 11 nhiều chi phí tiếp thị và nhân viên tiếp tục được ghi nhận, kéo theo biên lãi ròng giảm. Xu hướng này, kỳ vọng sẽ tiếp tục diễn ra cho tới hết năm 2022. Tuy nhiên, tỷ lệ chi phí trên doanh thu vẫn sẽ được kiểm soát tốt so với 2021.

Thiên Long lần lượt khai trương 2 cửa hàng Clever Box tại quận Gò Vấp và quận Tân Phú, TP HCM trong tháng qua. Đây là những cửa hàng chuyên cung cấp các sản phẩm văn phòng phẩm và đồ chơi sáng tạo DIY và STEAM. Tập đoàn này nhấn mạnh Clever Box là mảnh ghép quan trọng trong quá trình phát triển hệ sinh thái đa kênh.

HĐQT của Thiên Long cũng vừa thông qua việc điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài đối với dự án Flexoffice Pte.Ltd thêm 31 tỷ đồng bằng tiền mặt, từ 814.402 USD lên 1,31 triệu USD. Nguồn từ vốn chủ sở hữu của Thiên Long.

Việc tăng vốn đầu tư nhằm mục đích phục hồi, duy trì và ổn định hoạt động kinh doanh cho dự án ở nước ngoài, sau ảnh hưởng của suy thoái kinh tế khu vực và dịch bệnh giai đoạn 2020-2021.

Đồng thời, phục vụ cho việc nghiên cứu, thăm dò và tìm kiếm thị trường tiềm năng để thúc đẩy các thương vụ mua bán hàng hóa của nhà đầu tư ra các thị trường nước ngoài lân cận như Malaysia, Philippines, Indonesia.

Thiên Long cũng hướng tới việc tiếp cận và đi sâu vào thị trường mục tiêu thông qua các hình thức hợp tác như góp, liên doanh với đối tác ở địa phương nhằm thúc đẩy nhanh và tăng tính hiện diện thương hiệu của sản phẩm và dịch vụ Việt Nam ra thị trường các nước tiềm năng ở khu vực châu Á.

Quyết định đầu tư dự án Flexoffice được Thiên Long thông qua từ năm 2019. Lĩnh vực mà Flexoffice hoạt động là bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu văn phòng, dụng cụ học sinh, đồ dùng dạy học bằng nhựa, hàng nhựa gia công và các sản phẩm, hàng hóa mà pháp luật Việt Nam và Singapore không cấm lưu động.