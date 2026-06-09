Vừa chuyển khoản thành công 1,1 tỷ đồng vào tài khoản từng giao dịch 4 năm trước, người phụ nữ phải lập tức báo công an

Mùa hè năm 2022, bà Sử sống tại thành phố Tân Hương, Trung Quốc, lần đầu tiếp cận hình thức kiếm tiền online “đặt hàng ảo và nhận tiền hoa hồng”. Ban đầu, mục tiêu của bà chỉ là tranh thủ thời gian rảnh để kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Tuy nhiên, đây lại là khởi đầu của một vụ lừa đảo tinh vi.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng chiêu trò "làm nhiệm vụ nhận hoa hồng". Ban đầu, chúng yêu cầu bà Sử thực hiện những đơn hàng ảo với giá trị nhỏ và nhanh chóng hoàn lại tiền kèm hoa hồng để tạo lòng tin. Sau khi nạn nhân tin rằng đây là một công việc kiếm tiền thật, nhóm lừa đảo liên tục dụ dỗ bà nạp thêm tiền để tham gia các "nhiệm vụ" có giá trị lớn hơn với mức hoa hồng hấp dẫn hơn.

Từ vài chục NDT, vài trăm NDT rồi đến hàng nghìn NDT, bà Sử dần bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền tưởng như dễ dàng này. Đến khi tổng số tiền chuyển mà bà Sử chuyển cho các đối tượng lên tới 73.800 NDT (hơn 287triệu đồng), chúng lập tức cắt đứt liên lạc và biến mất.

Sau khi phát hiện mình đã bị lừa, bà Sử trình báo sự việc cho cơ quan công an. Tuy nhiên, vụ việc tiến triển chậm, khả năng thu hồi tài sản gần như không rõ ràng. Vụ lừa đảo không chỉ gây thiệt hại về tài chính mà còn để lại vết hằn tâm lý kéo dài nhiều năm đối với bà Sử.

Tháng 5/2026, trong lúc vừa chăm con vừa xử lý công việc kinh doanh, bà Sử đã thực hiện giao dịch chuyển 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng) tiền hàng cho chồng. Do quá vội vàng và mất tập trung, bà đã chọn nhầm một tài khoản trong danh sách người nhận được lưu sẵn trên điện thoại rồi xác nhận chuyển khoản.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ đến khi giao dịch hoàn tất, người phụ nữ mới bàng hoàng nhận ra số tiền trên vừa được gửi tới chính tài khoản của người từng lừa bà 73.800 NDT cách đó 4 năm. Sau khi trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo, bà Sử đã quên xóa tài khoản này khỏi danh bạ chuyển tiền, khiến nó vẫn xuất hiện trong danh sách người nhận thường dùng.

Ngay sau khi phát hiện sai sót, bà Sử lập tức liên hệ ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ thu hồi khoản tiền và trình báo sự việc với công an. Tuy nhiên, phía ngân hàng cho biết giao dịch đã được thực hiện thành công và không thể hủy bỏ.

Đáng chú ý, phía ngân hàng còn cho biết tài khoản này đã bị phong tỏa từ trước do liên quan đến hành vi lừa đảo. Điều đó đồng nghĩa toàn bộ số tiền 300.000 NDT của bà Sử đã bị “đóng băng”, không thể rút hoặc chuyển đi.

Nhận được tin, cơ quan chức năng địa phương nhanh chóng vào cuộc xác minh người đứng tên tài khoản nhận tiền. Người này khai rằng đã từng bán thẻ ngân hàng cho người lạ để lấy vài trăm NDT từ nhiều năm trước, sau đó không sử dụng lại tài khoản và cũng không biết nó bị dùng vào mục đích gì.

Không thể thu hồi tiền qua ngân hàng hay cơ quan điều tra, bà Sử khởi kiện người đứng tên tài khoản, yêu cầu hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt trái phép. Bà cho rằng đây là giao dịch chuyển nhầm và người nhận không có cơ sở pháp lý để chiếm giữ số tiền này. Tuy nhiên, tòa án đã bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà.

Theo lập luận của tòa án địa phương, khi tiền đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng hợp pháp, về mặt pháp lý, số tiền thuộc quyền quản lý của chủ tài khoản. Trong vụ việc này, dù bà Sử chứng minh được hành vi chuyển nhầm, quan hệ pháp lý giữa hai bên chỉ được xác định là quan hệ nghĩa vụ dân sự thông thường, không có tính ưu tiên trong xử lý tài sản.

Đặc biệt, tài khoản liên quan đến vụ án hình sự nên toàn bộ số tiền bị coi là tài sản vụ án, phải ưu tiên phục vụ quá trình xử lý hình sự như bồi thường cho các bị hại khác hoặc sung công quỹ. Vì vậy, số tiền 300.000 NDT của bà Sử hiện bị “kẹt” trong tài khoản phong tỏa, không thể rút ra và cũng chưa có phương án xử lý rõ ràng.

Câu chuyện của bà Sử sau khi được truyền thông đăng tải đã gây tranh luận lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bày tỏ sự đồng cảm với sai sót của bà Sử. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự việc là bài học đắt giá về sự chủ quan khi thực hiện các giao dịch tài chính trực tuyến.

Vụ việc của bà Sử cho thấy rủi ro trong thanh toán điện tử. Chỉ một thao tác nhầm trong vài giây cũng có thể dẫn tới hậu quả pháp lý phức tạp và thiệt hại tài chính lớn, đặc biệt khi giao dịch liên quan đến tài khoản từng dính đến hoạt động phạm tội.

Trước thực trạng này, cơ quan chức năng Trung Quốc khuyến cáo mọi người nên kiểm tra kỹ tên người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận chuyển khoản, nhất là với các giao dịch có giá trị lớn. Đồng thời, người dùng nên thường xuyên rà soát, xóa các tài khoản không còn sử dụng trong danh bạ chuyển tiền để hạn chế nguy cơ thao tác nhầm. Trong trường hợp phát hiện chuyển nhầm, cần lập tức liên hệ ngân hàng và trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ xử lý trong thời gian sớm nhất.

(Thep Sohu)