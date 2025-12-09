'Vua côn tay' 150cc giá từ 43 triệu đồng ra mắt: thiết kế thể thao, trang bị thách thức Honda Winner X

Yamaha Exciter 150 từng là một trong những mẫu xe côn tay underbone được ưa chuộng nhất tại thị trường Việt Nam, gắn liền với nhiều tín đồ đam mê tốc độ trong suốt nhiều năm. Tuy nhiên, kể từ khi thế hệ Exciter 155 VVA trình làng, Yamaha đã dừng phân phối phiên bản 150 trong nước để tập trung cho dòng sản phẩm mới.

Trái lại, tại Indonesia – một thị trường lớn trong khu vực Đông Nam Á – Exciter 150 (với tên gọi địa phương là Yamaha MX-King 150) vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và liên tục dẫn đầu doanh số trong phân khúc.

Mới đây, Yamaha Indonesia đã chính thức giới thiệu MX-King 150 phiên bản 2026, tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của mẫu xe underbone thể thao này. Giá bán đề xuất cho phiên bản mới được công bố ở mức 27.725.000 Rp, tương đương khoảng 43,8 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt – thấp hơn đáng kể so với mức giá của Yamaha Exciter 155 VVA hay Honda Winner R đang bán tại Việt Nam.

Về thiết kế tổng thể, Exciter 150 2026 không thay đổi cấu trúc so với thế hệ trước. Yamaha giữ nguyên dáng underbone đậm chất thể thao với những đường cắt xẻ mạnh mẽ, nhưng làm mới mẫu xe thông qua bộ tem và màu sơn mới. Phiên bản 2026 có ba màu chính: Xanh, Bạc và đặc biệt là CyberCity – phối màu pha trộn giữa xanh dương, tím và hồng neon.

Đây là gam màu mang tính biểu tượng trên MX-King 150, tạo diện mạo hiện đại và nổi bật, đi kèm cặp bánh trước – sau phối hai màu đỏ và đen đầy cá tính. Sự thay đổi này giúp mẫu xe dễ dàng thu hút nhóm khách hàng thích phong cách trẻ trung, đô thị và mạnh mẽ.

Ngoài màu sắc, Yamaha tiếp tục nhấn mạnh lợi thế ngoại hình của MX-King 150 với thiết kế đầu xe sắc lẹm, trang bị ba đèn pha LED gồm hai đèn cốt và một đèn pha, mang đến hiệu năng chiếu sáng tốt hơn và độ bền cao hơn. Xe cũng có đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) – trang bị không phổ biến trên các mẫu underbone cùng phân khúc.

Về tiện ích, Exciter 150 phiên bản mới được trang bị màn hình LCD kỹ thuật số toàn phần, cung cấp đầy đủ thông tin về vận tốc, vòng tua, hành trình và mức tiêu hao nhiên liệu. Đây là trang bị đã trở thành tiêu chuẩn trong phân khúc xe côn tay hiện nay, góp phần đem lại trải nghiệm cao cấp hơn cho người dùng.

Về khung sườn và khả năng vận hành, Exciter 150 2026 vẫn sử dụng bộ khung nhẹ, kết hợp chỗ để chân gập gọn, giúp xe linh hoạt khi di chuyển trong phố.

Hệ thống treo sau monoshock mang lại tư thế lái thể thao, còn bộ lốp không săm kích thước lớn (90/80-17 cho bánh trước và 120/70-17 cho bánh sau) giúp tăng độ bám đường và tạo cảm giác vững chãi hơn khi vào cua ở tốc độ cao. Cả hai bánh đều được trang bị phanh đĩa, đảm bảo hiệu quả phanh ổn định.

Điểm mạnh quan trọng của Yamaha MX-King 150 nằm ở khối động cơ SOHC 149,79 cc, 4 thì, 4 van, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này tạo công suất 15,1 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút, kết hợp hộp số 5 cấp. Công suất này không thua kém đáng kể so với các mẫu xe đời mới như Exciter 155 VVA hoặc Honda Winner R, đủ để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn mang lại sự phấn khích khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Yamaha cho biết động cơ sử dụng piston đúc và xy-lanh DiASil – một trong những công nghệ đặc trưng của hãng – giúp tăng độ bền, giảm trọng lượng và tối ưu khả năng tản nhiệt. Nhờ đó, xe vận hành mượt mà, ổn định và bền bỉ hơn trong điều kiện sử dụng lâu dài.

Với mức giá cạnh tranh, sức mạnh đủ dùng, thiết kế trẻ trung và độ bền đã được khẳng định, Yamaha Exciter 150 2026 tiếp tục củng cố vị thế của mình tại Indonesia. Dù đã dừng bán tại Việt Nam, mẫu xe vẫn giữ được sức hút đối với những người yêu thích dòng underbone thể thao và đang là minh chứng rõ ràng cho sức sống bền bỉ của thương hiệu Exciter trong khu vực Đông Nam Á.