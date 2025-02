"Vua" của các loại rau xanh nhưng lại "cực độc" với người mắc bệnh thận

Cải xoăn là một loại rau thuộc họ cải, có lá màu xanh đậm hoặc màu tím. Chúng cung cấp nhiều loại chất xơ, vitamin, khoáng chất và các hợp chất thực vật có lợi - chẳng hạn như glucosinolates, chất chống oxy hóa, lutein, zeaxanthin,...

Hàm lượng calo và chất béo trong cải xoăn kale rất thấp. Tuy vậy, phần lớn chất béo trong đó lại là axit alpha linolenic, một loại axit béo omega-3 mang đến nhiều ích lợi sức khỏe.

Ngoài ra, rau cải xoăn còn chứa các hoạt chất có tính chống oxy hóa cao, nhờ đó góp phần tăng cường sức khỏe và phòng ngừa các khối u ác tính hình thành.

Cải xoăn là loại thực vật thuộc họ súp lơ và bắp cải, chứa rất nhiều chất dinh dưỡng giúp bạn ngăn ngừa bệnh ung thư. Đó là một trong những lý do tuyệt vời để bạn bổ sung loại rau này vào bữa ăn hàng ngày. Ngăn ngừa ung thư buồng trứng: Loại rau này chứa các chất chống oxy hóa maempferol có khả năng giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư buồng trứng.

Tuy nhiên, cải xoăn khi kết hợp với một số thực phẩm lại khiến cơ thể khó hấp thu dưỡng chất. Đồng thời, có những nhóm người không nên sử dụng hoặc lạm dụng cải xoăn vì sẽ gây nhiều tác dụng phụ.

Những người không nên ăn cải xoăn

Người bệnh thận

Rau lá xanh như cải xoăn là kho chứa kali, có thể không tốt cho những người bị bệnh thận. Lượng kali được phép tiêu thụ mỗi ngày phụ thuộc vào giai đoạn bệnh thận hoặc loại lọc thận mà người bệnh đang áp dụng. Những người bị bệnh thận giai đoạn cuối hoặc sỏi thận có thể không nên (hoặc hạn chế) ăn cải xoăn do hàm lượng oxalate và kali trong cải xoăn.

Người đang sử dụng thuốc chống đông máu

Cải xoăn có nhiều vitamin K giúp thúc đẩy quá trình đông máu. Vì vậy, đối với những người đang dùng thuốc chống đông máu như bệnh nhân tai biến mạch máu não hoặc thiếu máu cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi ăn cải xoăn.

Người có các vấn đề về tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ cao trong cải xoăn có thể gây đầy hơi, chướng bụng hoặc khó tiêu đối với một số người. Để khắc phục, loại bỏ thân cải xoăn, thái nhỏ lá và nhẹ nhàng vò nát có thể giúp dạ dày dễ chịu hơn. Nấu cải xoăn cũng có thể cải thiện khả năng tiêu hóa của loại rau này, nhưng sẽ làm giảm nồng độ vitamin C khoảng 89%.

Người bị bệnh tuyến giáp

Nếu bạn có vấn đề về tuyến giáp, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng cải xoăn. Vì cải xoăn có chứa thiocyanate, gây cản trở cơ thể hấp thụ i-ốt. Khi cơ thể thiếu i-ốt, tuyến giáp không thể hoạt động bình thường có thể dẫn đến suy giáp.

Phụ nữ mang thai không nên sử dụng nhiều

Cải xoăn có hàm lượng vitamin C rất cao, thậm chí nhiều hơn lượng vitamin C trong cam. Nếu dùng quá nhiều cải xoăn có thể bị thừa vitamin C, gây dị tật bẩm sinh cho thai nhi ở phụ nữ mang thai. Do đó, muốn sử dụng cải xoăn khi mang thai, bà bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

3 loại thực phẩm nên hạn chế nấu với cải xoăn

Các sản phẩm từ sữa

Cải xoăn chứa một lượng lớn canxo được đánh giá là rất tốt cho xương và răng. Tuy nhiên, khi kết hợp với các sản phẩm từ sữa, khả năng hấp thụ canxi từ cải xoăn có thể bị ảnh hưởng.

Điều này là do protein trong sữa có thể gắn kết với canxi, tạo thành một hợp chất khó hấp thụ hơn. Bên cạnh đó, một trường hợp có thể gặp phản ứng không tốt dưới sự kết hợp này, ví dụ như khó tiêu hoặc đầy hơi khi hệ tiêu hóa không đáp ứng với lượng xơ lớn từ cải xoăn.

Thực phẩm giàu oxalate

Cải xoăn là một trong những loại rau có hàm lượng oxalate tương đối cao - một chất có thể hình thành sỏi thận. Khi kết hợp với các thực phẩm khác giàu oxalate như cà chua, củ cải hoặc socola, lượng oxalate tổng cộng hấp thụ vào cơ thể có thể tăng lên đáng kể.

Do đó, nên hạn chế kết hợp cải xoăn với các thực phẩm giàu oxalate, đặc biệt đối với người bị sỏi thận.

Thực phẩm chứa goitrogens

Goitrogens là các hợp chất gây ức chế hoạt động của tuyến giáp, và cải xoăn là một trong số ít thực phẩm có chứa hợp chất này. Khi tiêu thụ cùng với các thực phẩm giàu goitrogens như bắp cải, súp lơ hoặc cải brussel, mức độ goitrogens trong bữa ăn có thể tăng lên, gây ảnh hưởng không tốt đối với những người bị tuyến giáp.

Để hạn chế điều này, các chuyên gia sức khỏe đưa ra lưu ý khi cân nhắc lượng tiêu thụ cải xoăn cùng với các thực phẩm giàu goitrogens khác.