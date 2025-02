Vừa làm xong thủ tục hoàn thuế thu nhập 5 triệu đồng, cô gái tá hỏa thấy tài khoản bị trừ 500 triệu, cơ quan thuế khẳng định đúng quy định, lộ trò lừa đảo mới

Gần đây, Cục An ninh mạng Bộ Công an Trung Quốc đã vén màn bẫy lừa đảo hoàn thuế cá nhân, tiết lộ những thủ đoạn lừa đảo lợi dụng tâm lý mong muốn hoàn thuế thu nhập cá nhân. Các cơ quan công an và thuế vụ cảnh báo: Hãy cảnh giác với các chiêu trò sau đây!

Chiêu 1: Bạn có một khoản hoàn thuế chờ nhận

Những năm gần đây, người dân ngày càng quen thuộc với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Lợi dụng tâm lý mong muốn hoàn thuế, kẻ lừa đảo gửi tin nhắn SMS giả mạo đến người nộp thuế. Khi nhận được tin nhắn, nhiều người có thể vô thức nhấn vào đường link được đính kèm.

Nội dung tin nhắn lừa đảo: Tổng cục Thuế Quốc gia – Chi nhánh XX thông báo: Quyết toán thuế thu nhập cá nhân đã bắt đầu. Hệ thống hiển thị bạn có một khoản hoàn thuế 1.500NDT ( khoảng 5 triệu đồng). Vui lòng đăng nhập vào trang web chỉ định của cơ quan thuế để thực hiện thủ tục hoàn thuế. Nếu quá hạn, khoản hoàn thuế này sẽ không được xử lý.

Thực tế, một cô gái sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã bị lừa, ngay khi vừa làm theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, đó là đăng nhập hệ thống, xác thực khuôn mặt để làm thủ tục hoàn thuế 1.500 NDT, thì cô bất ngờ nhận được thông báo tài khoản ngân hàng bị trừ 150.000 NDT (khoảng 528 triệu đồng).

Công an cho biết những đối tượng lừa đảo đã sử dụng ứng dụng giả mạo che đè lên ứng dụng thật. Chúng sử dụng tiêu xảo, yêu cầu nạn nhân mở ứng dụng lên, làm theo hướng dẫn. Việc nạn nhân xác thực khuôn mặt chính là đang giúp những kẻ lừa đảo chiếm đoạt tiền của nạn nhân.

Đây là chiêu trò kẻ gian dùng số tiền hoàn thuế lớn để dụ dỗ nạn nhân truy cập vào trang web giả mạo nhằm đánh cắp thông tin ngân hàng và dữ liệu cá nhân, sau đó chiếm đoạt tài sản của bạn. Do đó, công an cảnh báo cho biết cơ quan thuế không phải chịu trách nhiệm.

Đồng thời, công án khuyến cáo không nhấn vào đường link lạ, đặc biệt là từ tin nhắn có số điện thoại không rõ ràng. Mọi thủ tục thuế phải được thực hiện trên trang web chính thức hoặc ứng dụng thuế thu nhập cá nhân.

Các cơ quan thuế khi gửi tin nhắn nhắc nhở người dân về quyết toán thuế sẽ không đính kèm đường link website hoặc nêu cụ thể số tiền hoàn hay nộp thuế. Vì vậy, người nộp thuế hãy cảnh giác, không tin tưởng, không nhấn vào các đường link lạ để tránh bị lừa đảo. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân chỉ thực hiện qua ứng dụng Thuế thu nhập cá nhânh oặc trang web chính thức của Tổng cục Thuế.

Chiêu 2: "Chuyên gia" giúp bạn hoàn thuế nhiều hơn

Ai mà không muốn được hoàn thuế nhiều hơn? Lợi dụng tâm lý này, một số đối tượng tự xưng là "chuyên gia hoàn thuế", đưa ra lời mời chào hấp dẫn: "Chỉ cần cung cấp tài khoản, mật khẩu ứng dụng thuế cá nhân và số tài khoản ngân hàng, chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thuế nhanh chóng. Bạn chỉ cần trả 1 phần trăm số tiền được hoàn làm phí dịch vụ. Nếu không thành công, bạn không mất gì cả!"

Cảnh báo của cơ quan công an: Đây thực chất là trò lừa đảo! Kẻ gian sử dụng điện thoại hoặc tin nhắn để lấy cắp tài khoản, mật khẩu và thông tin ngân hàng của bạn, sau đó chuyển tiền khỏi tài khoản của bạn!

Lời khuyên từ cơ quan thuế: Không bao giờ cung cấp tài khoản, mật khẩu ứng dụng thuế hoặc thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai. Hãy tự kiểm tra thu nhập và số thuế đã đóng qua ứng dụng thuế thu nhập cá nhân và làm theo hướng dẫn chính thống để đảm bảo quyền lợi của mình.

Chiêu 3: Gọi điện giả danh nhân viên thuế, yêu cầu hoàn thuế thủ công

Kẻ gian thường gọi điện cho người dân, tự xưng là nhân viên thuế vụ, thông báo rằng hệ thống quyết toán thuế đang gặp lỗi và cần thực hiện "hoàn thuế thủ công". Tiếp theo, chúng yêu cầu nạn nhân cung cấp chứng minh thư, số tài khoản ngân hàng và mã xác thực OTP để "xác nhận danh tính".

Sau khi nhận đủ thông tin, kẻ gian sẽ ngay lập tức biến mất cùng số tiền trong tài khoản của nạn nhân. Khi nhận cuộc gọi về “hoàn thuế thủ công”, tuyệt đối không tin tưởng những người tự xưng là nhân viên thuế mà không biết.

Theo đó, cần bảo vệ chặt chẽ thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng, chứng minh thư và mã OTP. Nếu không chắc chắn về bất kỳ thông tin nào, hãy liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế để xác minh.

Khi thực hiện quyết toán thuế, cơ quan thuế không bao giờ yêu cầu người dân cung cấp chứng minh thư, số tài khoản ngân hàng hoặc mã OTP. Người nộp thuế cần tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Tóm lại, hãy luôn cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo hoàn thuế bằng việc: Không nhấn vào đường link lạ trong tin nhắn SMS hoặc email; không cung cấp tài khoản, mật khẩu ứng dụng thuế hoặc thông tin ngân hàng cho bất kỳ ai; không tin vào những lời hứa hẹn hoàn thuế cao hơn từ "chuyên gia" không rõ danh tính.