Vua Nệm x Bedgear: Mở rộng chuẩn trải nghiệm giấc ngủ hiệu năng cao

Từ "êm" hay "cứng" đến giấc ngủ cá nhân hoá

Ngành hàng nệm đang chuyển dịch từ "êm hay cứng" sang giấc ngủ cá nhân hóa. Người tiêu dùng không chỉ quan tâm nệm có tốt không mà còn quan trọng sản phẩm có hợp thói quen ngủ không, có cải thiện sức khỏe không?

Để giải được bài toán mà khách hàng đặt ra, Vua Nệm đã bắt tay với Bedgear - thương hiệu chú trọng vào hiệu năng sử dụng và nhu cầu người dùng đến từ Mỹ.

Ông Ross Stuart chia sẻ về cột mốc hợp tác với Vua Nệm

Đại diện Bedgear, Ông Ross Stuart - Chủ tịch khu vực châu Á Thái Bình Dương chia sẻ về lần hợp tác này: "Vua Nệm là đơn vị đầu tiên chúng tôi nghĩ đến trong chiến lược mở rộng kinh doanh của BEDGEAR tại khu vực châu Á. Đây là một trong những khu vực thú vị nhất thế giới về nhu cầu đổi mới giấc ngủ. Khi người tiêu dùng phải đối mặt với khí hậu nóng hơn, đô thị hóa dày đặc và nhịp sống nhanh, chúng tôi nhận thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang các sản phẩm giấc ngủ thoáng khí với khả năng làm mát tiên tiến."

Hợp tác mang công nghệ chuẩn quốc tế tới khách hàng

Với vai trò là đối tác bán lẻ, Vua Nệm sẽ giới thiệu các dòng sản phẩm chọn lọc của BEDGEAR thông qua mạng lưới cửa hàng đang phát triển nhanh chóng trên toàn quốc, với giai đoạn đầu ra mắt tại 30 cửa hàng.

Người tiêu dùng Việt Nam sẽ có cơ hội tiếp cận các công nghệ độc quyền đã được cấp bằng sáng chế từ thương hiệu BEDGEAR tại Mỹ như công nghệ lưu thông không khí, chất liệu điều hòa nhiệt độ cùng hệ sinh thái các sản phẩm được thiết kế đáp ứng nhu cầu phục hồi tối ưu của người tiêu dùng hiện đại - những người đề cao đổi mới và sự thoải mái mang tính cá nhân hóa.

"Hợp tác với Bedgear là bước tiến trong hành trình cá nhân hóa trải nghiệm giấc ngủ cho mỗi khách hàng của Vua Nệm. Chung tầm nhìn về triết lý cá nhân hoá, lần bắt tay cùngBedgear sẽ giúp chúng tôi phục vụ từng nhu cầu của khách hàng với độ chính xác cao hơn, từ hiệu năng đến sự thoải mái tối đa. Quan trọng hơn, toàn bộ chuẩn mực chất lượng quốc tế ấy sẽ được đưa vào vào hệ thống cửa hàng Vua Nệm, nơi khách hàng có thể trải nghiệm sự khác biệt." - Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, đại diện Vua Nệm chia sẻ.

Công nghệ BEDGEAR: Giấc ngủ được thiết kế theo hiệu năng

Các sản phẩm Bedgear hiện đang được trưng bày tại Vua Nệm

BEDGEAR tiếp cận giấc ngủ như một hệ thống hiệu năng tổng thể. Các sản phẩm được phát triển nhằm hỗ trợ cơ thể xuyên suốt chu kỳ ngủ, bao gồm thiết kế tăng cường độ thoáng khí, lưu thông không khí liên tục, chất liệu thấm hút và điều hòa nhiệt độ giúp ổn định môi trường ngủ. Điểm đặc biệt, các sản phẩm nệm của Bedgear còn cho phép cá nhân hoá khả năng nâng đỡ và độ êm theo sở thích của mỗi cá nhân. Nhờ đó, người dùng khi sử dụng các sản phẩm Bedgear sẽ có được giấc ngủ chất lượng và thức dậy với trạng thái tinh thần tỉnh táo.

Mang giấc ngủ cá nhân hoá tới khách hàng

Hợp tác giữa Vua Nệm và Bedgear phản ánh xu hướng phát triển của ngành hàng giấc ngủ, nơi trải nghiệm và cá nhân hóa ngày càng đóng vai trò trung tâm. Thông qua việc đưa các giải pháp giấc ngủ hiệu năng cao đến gần hơn với người tiêu dùng, Vua Nệm tiếp tục mở rộng vai trò từ nhà bán lẻ sang đơn vị tư vấn và đồng hành cùng chất lượng giấc ngủ.

Khách hàng có thể tham khảo sản phẩm của Bedgear tại:

Website Vua Nệm: https://vuanem.com/