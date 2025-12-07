Vừa ra mắt ở Việt Nam smartphone siêu 'nồi đồng cối đá': Rơi ở độ cao 2,5m không vỡ, pin trâu nhất thị trường

HONOR vừa chính thức giới thiệu mẫu smartphone HONOR X9d tại thị trường Việt Nam thông qua sự kiện ra mắt quy mô lớn tổ chức tối 6/12/2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM). Khác với các buổi ra mắt công nghệ truyền thống, HONOR lựa chọn hình thức đại nhạc hội ngoài trời, kết hợp biểu diễn của Quân AP, Trang Pháp và WEAN, thu hút hàng nghìn bạn trẻ tham dự.



Bên cạnh yếu tố giải trí, sự kiện còn cho phép khách mời trải nghiệm trực tiếp độ bền của thiết bị qua các thử nghiệm thực tế như thả rơi, ngâm nước hay mô phỏng môi trường khắc nghiệt, tạo nên hiệu ứng lan tỏa đáng chú ý ngay thời điểm ra mắt.



Về sản phẩm, HONOR X9d được định vị là mẫu smartphone tầm trung tập trung mạnh vào độ bền. Thiết bị đạt chứng nhận 5 sao SGS Thụy Sĩ, chịu được va đập khi rơi từ độ cao lên tới 2,5m, đồng thời đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP69K – tiêu chuẩn cao nhất hiện nay trên smartphone phổ thông, cho phép máy chịu được tia nước áp lực cao ở nhiệt độ lớn.

Hệ thống chống rơi Ultra-Bounce Anti-Drop kết hợp vật liệu chất lỏng phi Newton và kính cường lực thế hệ mới giúp hấp thụ và phân tán lực tác động, hạn chế nứt vỡ khi va chạm. Máy cũng được trang bị cấu trúc chống nước ba lớp thế hệ mới, cho phép duy trì hoạt động ổn định trong môi trường mưa lớn, bùn đất hoặc ngâm nước trong thời gian ngắn.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của HONOR X9d nằm ở viên pin silicon-carbon dung lượng 8.300 mAh, thuộc nhóm lớn nhất trên thị trường Việt Nam hiện nay. Theo công bố từ hãng, thiết bị có thể sử dụng liên tục lên đến ba ngày với nhu cầu thông thường, đáp ứng hơn 48 giờ trong các bài kiểm tra cường độ cao.

Các thông số thử nghiệm cho thấy máy có thể đạt hơn 52 giờ nghe nhạc, gần 24 giờ xem video trực tuyến và hơn 16 giờ chơi game. Công nghệ quản lý pin thế hệ mới giúp thiết bị hoạt động ổn định trong dải nhiệt rộng từ -30°C đến 55°C, đồng thời duy trì tuổi thọ pin lên đến 6 năm. Máy hỗ trợ sạc nhanh HONOR SuperCharge 66W và sạc ngược, cho phép chia sẻ năng lượng cho các thiết bị khác khi cần.

Về trải nghiệm sử dụng, HONOR X9d sở hữu camera chính 108MP, tích hợp chống rung quang học và điện tử, hỗ trợ loạt tính năng AI như xóa vật thể, sửa ảnh, giảm phản chiếu hay nâng cấp chi tiết hình ảnh. Màn hình AMOLED kích thước 6,79 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 6.000 nits, hướng đến khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng gắt. Thiết bị sử dụng Snapdragon 6 Gen 4, đi kèm tùy chọn RAM lên tới 12GB và bộ nhớ trong tối đa 512GB.

Tại sự kiện, HONOR Việt Nam cũng công bố chương trình hỗ trợ người dùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, đồng thời phối hợp trao tặng 200 triệu đồng tới đồng bào miền Trung.

Về bán hàng, HONOR X9d được phân phối với giá lần lượt là 9.990.000 đồng (8+256GB), 10.990.000 đồng (12+256GB) và 11.990.000 đồng (12+512GB). Trong giai đoạn mở bán, khách hàng được giảm giá 1 triệu đồng hoặc chọn bộ quà tặng trị giá 1,5 triệu đồng.



