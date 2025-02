“Vua tôm” Minh Phú lỗ kỷ lục

Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (mã MPC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2024 với doanh thu đạt gần 3.900 tỷ đồng,tăng 21% so với cùng kỳ 2023. Gía vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp của “vua tôm” giảm mạnh 65% so với cùng kỳ, xuống còn 101 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Thuỷ sản Minh Phú lỗ sau thuế 190,5 tỷ đồng quý 4/2024 trong khi cùng kỳ lãi hơn 9 tỷ đồng. Đây là số lỗ kỷ lục mà “vua tôm” ghi nhận trong một quý kể từ khi hoạt động và là quý thứ 2 liên tiếp doanh nghiệp này lỗ nặng.

Theo giải trình, Thuỷ sản Minh Phú cho biết, hiệu quả kinh doanh các công ty nuôi tôm thương phẩm và sản xuất giống thấp do trái vụ thu hoạch. Dù tiết giảm mạnh chi phí bán hàng, chi phí tài chính và tăng doanh thu tài chính, doanhnghiệp vẫn không tránh được kết quả lỗ.

Luỹ kế cả năm 2024, Thuỷ sản Minh Phú ghi nhận doanh thu hơn 14.700 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ nhưng lỗ hơn 240 tỷ đồng, sâu nhất từ trước đến nay. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, doanh nghiệp này thua lỗ. Đáng chú ý, biên lãi gộp của “vua tôm” cũng rơi xuống mức thấp kỷ lục, chỉ đạt 7,6% trong năm 2024.

Năm 2024, Thuỷ sản Minh Phú lên kế hoạch đầy tham vọng với chỉ tiêu doanh thu đạt 18.568 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.265 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, “vua tôm” đã chính thức “vỡ” kế hoạch.

Thời điểm 31/12/2024, tổng tài sản MPC ở mức 6.100 tỷ đồng, giảm hơn 10% so với đầu năm, chủ yếu do giảm hàng tồn kho. Nợ vay ngắn hạn cũng giảm nhẹ, còn hơn 3.100 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đã giảm mạnh xuống còn 140 tỷ đồng do khoản lỗ lớn và chi trả cổ tức.

Đến cuối năm 2024, Thuỷ sản Minh Phú vẫn đang tiếp tục trích lập dự phòng tại công ty con Minh Phú Lộc An và Minh Phú Kiên Giang hơn 50% vốn gốc. Đây là 2 công ty đang áp dụng quy trình nuôi tôm mới MPBio. Tổng Giám đốc Lê Văn Quang từng thừa nhận việc đổi mới kỹ thuật đang gặp khó khăn do thói quen canh tác lâu năm của người nông dân Việt Nam, khiến việc áp dụng gặp thách thức.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MPC đang giao dịch ở vùng đáy dài hạn, quanh 14.500 đồng/cp. Vốn hoá thị trường còn chưa đến 6.000 tỷ đồng.