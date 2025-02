Nguyên liệu ở chợ ngày càng đắt đỏ, quán ăn tăng giá đến 10.000 đồng-suất

Không tăng thì lỗ vốn nặng

Theo khảo sát, trước tình trạng giá các loại rau, thịt ngoài chợ đang tăng theo tuần, nhiều quán hàng ăn đã thông báo điều chỉnh giá bán với mức tăng 5.000 - 10.000 đồng/suất.

Anh Nguyễn Văn Hùng, chủ quán vịt quay ở phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm) cho biết, mới đây, anh đã phải tăng giá món ăn để đảm bảo có lợi nhuận khi mà các nguyên liệu đều đang đắt đỏ. Theo đó, giá vịt quay và vịt luộc trước có giá 190.000 đồng/con nay được nâng lên mức 200.000 đồng/con. Các loại bún phở cũng tăng từ 35.000 đồng lên 40.000 đồng/bát.

“Khách quen đều bất ngờ và hỏi vì sao tăng giá. Thật tình chúng tôi không muốn thay đổi giá bán và đã cố cầm cự nhiều ngày. Nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy giá nguyên liệu hạ, các loại rau, thịt ở chợ thứ nào cũng tăng, nếu tôi không điều chỉnh theo thì sẽ lỗ vốn. Tôi cũng không muốn nhập hàng kém chất lượng dù giá có thể rẻ hơn, vì như thế là tự tay đánh đổi uy tín bao năm xây dựng của mình”, anh Hùng nói.

Nhiều quán ăn bắt đầu tăng giá theo giá thực phẩm ngoài chợ.

Tương tự, anh Vũ Quốc Vinh, chủ cửa hàng phở trên phố Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm) cũng cho biết, khoảng 1 tuần nay anh đã thay đổi giá bán với mức tăng 5.000 đồng/bát, như vậy giá phở sẽ dao động theo mức tăng mới từ 35.000 - 50.000 đồng/bát.

“Từ sau Tết, giá rau, thịt đều tăng. Thịt bò bây giờ đã 260.000 đồng/kg, đắt hơn trước 10.000 đồng/kg, rau củ cũng tăng. Tôi đã cố duy trì mức giá cũ trong một thời gian nhưng đến thời điểm này thì buộc phải tăng giá. Mức tăng 5.000 đồng mỗi bát phở chỉ tương đương với vài quả chanh, ớt, tuy nhiên cũng giúp quán chúng tôi tránh khỏi tình trạng lỗ vốn” , anh Vinh chia sẻ

Nhiều quán cơm bụi ở gần chợ Vĩnh Tuy cũng tăng giá mỗi suất cơm thêm 5.000 đồng. Với những món gọi riêng thì chủ quán sẽ cân đối để tăng theo giá nguyên liệu hoặc bán ít hơn trước để không bị thua lỗ.

Trong khi đó, anh Vũ Trần Quang, đại diện chuỗi bún riêu Huyền Anh cho biết, giá rau và thịt ngoài chợ tăng lên rõ rệt. Sau nhiều ngày cầm cự và thấy không ổn, anh Quang phải đổi hướng, chuỗi nhà hàng của anh đã tìm về tận các đầu mối cung cấp thực phẩm để được cung cấp đầu vào với giá bình ổn và thường xuyên hơn.

“Tuy nhiên, để có được điều này, chúng tôi phải cam kết luôn nhập số lượng lớn rau và thịt từ các đầu mối. Việc này là khá khó với các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, do đó, họ buộc phải tìm tới các khu chợ dân sinh để nhập thực phẩm với mức giá biến động. Việc họ phải tăng giá bán món ăn cũng là điều dễ hiểu”, anh Quang nói.

Theo khảo sát, tại nhiều khu chợ, giá các loại thịt,, rau xanh đều đồng loạt tăng. Giá heo hơi bắt đầu tăng từ sau Tết và không giảm cho đến bây giờ. Ban đầu, giá chỉ tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg, thế nhưng sau nhiều lần tăng liên tục, giá đã cao hơn 10.000 đồng/kg so với trước Tết. Giá heo hơi tăng khiến tiểu thương cũng phải điều chỉnh giá bán thịt heo lên mức 130.000 - 200.000 đồng/kg tùy loại.

Giá thịt bò cũng tăng 10.000 - 15.000 đồng/kg, lên mức 260.000 - 275.000 đồng/kg. Giá các loại rau xanh tăng 5.000 - 10.000 đồng/mớ,kg.

Giá rau xanh ở chợ dân sinh tăng khoảng 5.000 - 10.000 đồng/mớ,kg.

"Cắn răng" chịu trận vì sợ mất khách

Trong khi nhiều quán ăn tăng giá thì cũng không ít nơi chọn cách cầm cự, đợi ngày giá nguyên liệu giảm "nhiệt".

Anh Hoàng Minh Hợi, chủ quán nem nướng Nha Trang (chợ Thành Công, quận Ba Đình) cho biết, những ngày gần đây, giá thịt heo và rau ở ngoài chợ tăng liên tục khiến hoạt động kinh doanh của anh gặp nhiều khó khăn. “Để làm nem nướng, hàng ngày tôi tự đi mua thịt và các nguyên liệu chứ không nhập sẵn cả tuần, cả tháng như nhiều quán lớn. Do đó, việc giá thịt heo tăng suốt từ sau Tết đến giờ khiến tôi vô cùng sốt ruột vì lợi nhuận vốn đã ít ỏi do quán quy mô nhỏ nay mỗi ngày lại bị "teo tóp" đi. Hiện giá thịt heo ngoài chợ đã tăng tới 25.000 đồng/kg so với trước, đấy còn là khách quen mới được mua mức giá đó” , anh Hợi nói.

Theo anh Hợi, tính ra cả tuần anh nhập khoảng 20kg thịt heo để làm nem, việc giá đầu vào tăng khiến anh phải chi thêm khoảng 500.000 đồng chỉ riêng cho việc mua thịt. Sau một vài tuần cầm cự, hiện anh Hợi đã phải giảm số lượng hàng nhập về để cân đối chi phí của quán.

Giá thực phẩm leo thang khiến cơ sở kinh doanh nem nướng của anh Hợi đứng trước nguy cơ kinh doanh không có lãi.

Không chỉ giá thịt heo tăng mà các loại rau, củ, quả cũng ngày càng đắt đỏ, càng khiến anh Hợi thêm đau đầu. Do món nem nướng phải dùng nhiều rau sống nên anh Hợi không thể bỏ qua nguyên liệu này, cũng không thể nhập ít đi hoặc hạn chế khách được sử dụng. Vì thế, anh Hợi đang phải đối mặt nguy cơ kinh doanh không có lãi, thậm chí thua lỗ.

“Tăng giá bán thì sợ khách vốn đã ít lại ngày càng ít đi, giữ nguyên giá và giảm khẩu phần mỗi suất ăn thì cũng e rằng khách không hài lòng. Sau nhiều tuần cầm cự và đắn đo, tôi quyết định không tăng giá bán để giữ chân khách. Đồng thời khuyến cáo khách dùng rau hạn chế để tránh lãng phí và giúp quán bớt tốn kém. Mặc dù vậy, tôi vẫn đang chịu cảnh kinh doanh không có lãi, thậm chí có ngày thua lỗ nếu vắng khách ” , anh Hợi nói thêm.

Anh Hợi than: “Với sản phẩm là đồ ăn vặt, khách hàng thường không chịu bỏ ra số tiền quá lớn cho một suất ăn. Hiện nay, tôi đang bán với giá 40.000 - 60.000 đồng/suất. Nếu tăng giá bán thêm 10.000 đồng mỗi loại sẽ đảm bảo được mức lợi nhuận thế nhưng mức giá đó lại khá cao nên tôi không dám nâng giá, sợ khách quen sẽ tìm chỗ khác hoặc bỏ sở thích ăn vặt. Giờ tôi chỉ hy vọng giá thực phẩm ở chợ nhanh hạ xuống, nếu không chúng tôi cũng không thể duy trì được quá lâu. Ngoài ra, tôi cũng sẽ đi khảo sát giá trong siêu thị, nếu bình ổn hơn tôi sẽ mua ở đó, tuy vậy các loại rau thơm ở siêu thị không dồi dào như ngoài chợ”.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Tuyền, chủ nhà hàng bia hơi Gia Ngọc (quận Nam Từ Liêm) cũng cho biết, giá thực phẩm “leo thang” khiến tình hình kinh doanh của cơ sở này đang đi xuống.

“Thời tiết vẫn đang lạnh giá, mặt hàng bán chạy nhất của quán là các loại lẩu. Thế nhưng món này lại cần rất nhiều loại rau và thịt tươi sống, dù bán được nhiều hàng thì chúng tôi vẫn không có lãi, thật sự rất lo lắng”, anh Tuyền nói.

Anh Tuyền cho biết, quán luôn phải chuẩn bị nguồn rau xanh và thịt tươi sống rất lớn. Giá những mặt hàng này ngoài chợ tăng cao khiến chi phí phải bỏ ra để nhập hàng cũng phát sinh đáng kể. “Số tiền phát sinh mỗi lần đi chợ có thể lên tới tiền triệu. Trong khi, không phải ngày nào cũng đông khách. Kể cả lúc đông khách thì chúng tôi cũng phải chuẩn bị nhiều hơn, chi phí tăng lên mà không có lãi. Tóm lại nhiều ngày gần đây chỉ thấy lỗ hoặc hòa vốn mà chưa thấy lãi đâu”, anh Tuyền phàn nàn.