Vùng 1.850–1.860 điểm có thể kích hoạt dòng tiền trở lại, chuyên gia gọi tên 3 nhóm ngành triển vọng

Sau nhịp tăng 8 tuần liên tiếp và thiết lập đỉnh lịch sử quanh vùng 1.920 điểm, VN-Index đã quay đầu điều chỉnh mạnh, kéo chỉ số lùi xuống dưới mốc 1.880 điểm. Trong bối cảnh dòng tiền thận trọng hơn và độ rộng thị trường chưa thực sự lan tỏa, câu hỏi được nhà đầu tư quan tâm là vùng điểm nào có thể kích hoạt lực cầu quay trở lại và nhóm ngành nào còn triển vọng trong giai đoạn tới.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Quốc Toàn, Giám đốc Chi nhánh 2 Hội sở, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) cho biết vùng 1.850–1.860 điểm không chỉ là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật mà còn là vùng định giá tương đối hợp lý, có thể thu hút dòng tiền trở lại.

Nhịp điều chỉnh cần thiết sau giai đoạn tăng nóng

Theo ông Toàn, việc VN-Index quay đầu sụt giảm mạnh sau khi lập đỉnh lịch sử là kết quả của nhiều áp lực cộng hưởng.

Trước hết là áp lực bán chủ động sau giai đoạn thị trường neo ở vùng giá cao, trong khi tháng 5 lại là giai đoạn tương đối thiếu vắng thông tin hỗ trợ mới. Đáng chú ý, dù chỉ số tăng mạnh, tỷ suất sinh lời ngắn hạn trong danh mục của nhiều nhà đầu tư lại không đạt kỳ vọng tương ứng, khiến dòng tiền nội có xu hướng chốt lời ngắn hạn.

Bên cạnh đó, sự suy yếu của nhóm cổ phiếu trụ cũng tạo sức ép lớn lên chỉ số. Những mã vốn hóa lớn từng dẫn dắt nhịp tăng trước đó, đặc biệt là nhóm cổ phiếu “họ Vin” và dầu khí, đồng loạt hụt hơi, qua đó kích hoạt tâm lý bán lan rộng trong các phiên cuối tuần.

Một áp lực khác đến từ giao dịch của khối ngoại. Theo chuyên gia MAS, xu hướng bán ròng kéo dài của nhà đầu tư nước ngoài không còn đơn thuần là hành động ngắn hạn, mà phản ánh quá trình tái cơ cấu danh mục toàn cầu. Trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, dòng vốn quốc tế có xu hướng rút khỏi các thị trường cận biên và mới nổi để quay về các tài sản an toàn hơn.

"Dù vậy, nhịp giảm hiện tại vẫn mang tính điều chỉnh kỹ thuật cần thiết và lành mạnh trong một xu hướng tăng dài hạn, chưa đủ dữ kiện để kết luận thị trường đã bước vào giai đoạn phân phối đỉnh toàn diện", chuyên gia Mirae Asset chỉ rõ. Theo ông, thị trường cần một nhịp “rũ bỏ” và tái tích lũy để thiết lập nền giá mới vững chắc hơn.

Vùng 1.850–1.860 điểm có thể kích hoạt dòng tiền trở lại

Việc VN-Index lùi sâu dưới mốc 1.900 điểm cho thấy dòng tiền mua chủ động theo giá lên đã tạm thời rút lui để chờ một biên độ an toàn tốt hơn. Theo ông Toàn, vùng 1.850–1.860 điểm không chỉ là ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật, mà còn là vùng định giá tương đối hợp lý.

Ở vùng điểm này, P/E của VN-Index có thể lùi về khoảng 13,5–14 lần, mức được đánh giá là đủ an toàn để kích hoạt sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư và dòng tiền tổ chức.

Tuy nhiên, chuyên gia MASVN cho rằng thị trường sẽ quay lại trạng thái phân hóa sâu sắc dựa trên kết quả kinh doanh và câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp. Những cổ phiếu có nền tảng cơ bản yếu hoặc tăng trưởng chủ yếu dựa trên kỳ vọng sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Ngược lại, các doanh nghiệp có nền tảng tốt, định giá hợp lý hoặc sở hữu chất xúc tác rõ ràng có thể tạo đáy trước chỉ số chung.

Chiến lược phù hợp là quản trị tài sản, không dự đoán chỉ số

Khi thị trường bước vào giai đoạn phân hóa và kiểm định lại định giá, vị chuyên gia Mirae Asset nhận định, chiến lược phù hợp nhất với nhà đầu tư không phải là cố gắng dự đoán VN-Index, mà là tập trung vào giá trị nội tại và quản trị cấu trúc tài sản.

Trước hết, nhà đầu tư cần ưu tiên sức khỏe tài chính của danh mục, duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để sẵn sàng giải ngân khi cơ hội xuất hiện ở vùng giá hấp dẫn. Trong giai đoạn thị trường điều chỉnh, việc sử dụng đòn bẩy tài chính cao có thể là sai lầm, bởi áp lực chi phí vốn dễ buộc nhà đầu tư phải bán cắt lỗ khi thị trường diễn biến bất lợi.

Về chiến lược tích lũy, chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư xây dựng danh sách các doanh nghiệp đầu ngành có nền tảng cơ bản bền vững, bao gồm sức khỏe tài chính lành mạnh, tỷ lệ nợ vay thấp, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cốt lõi ổn định và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 rõ ràng.

Một số nhóm ngành được ông Toàn đánh giá có triển vọng kết quả kinh doanh tích cực và hưởng lợi từ chính sách gồm bán lẻ, ngân hàng quốc doanh và dầu khí . Tuy nhiên, trong bối cảnh dòng tiền chưa lan tỏa mạnh, việc lựa chọn cổ phiếu cần được thực hiện có chọn lọc, ưu tiên doanh nghiệp có nền tảng thật sự thay vì chạy theo các nhịp tăng ngắn hạn của thị trường.