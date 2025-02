Vững tài chính, tăng trưởng bền, nền tảng để Ngân hàng trả cổ tức cao

Bước sang năm 2025, nhiều doanh nghiệp và tổ chức thông báo chia cổ tức cho cổ đông, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Đây là niềm vui cho cổ đông và nhà đầu tư trong đầu năm mới.

Gần nhất, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HoSE: SHB) đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023 đợt 2 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu SHB sẽ nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Theo đó, Ngân hàng dự kiến phát hành thêm hơn 402,8 triệu cổ phiếu mới cho cổ đông, dự kiến nâng vốn điều lệ lên gần 40.660 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 27/2, tương đương ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/2.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu, SHB sẽ hoàn tất chi trả toàn bộ cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 16% gồm 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu. Tháng 8/2024, SHB đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 500 đồng).

Cổ tức đều đặn từ nền tảng kinh doanh bền vững

Hơn một thập niên qua, SHB luôn nằm trong nhóm nhà băng thường xuyên chia cổ tức cho cổ đông nhất, đồng thời cũng nằm trong nhóm có tỷ lệ cổ tức cao nhất. Năm 2022, SHB cũng thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 18%, trong khi mức cổ tức trong các năm 2020-2021 trước đó đều đạt 2 con số, lần lượt ở mức 10,5% và 15%. Ngoại trừ giai đoạn hệ thống ngân hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các năm trước đó, cổ đông SHB vẫn đều đặn nhận cổ tức hàng năm bằng cả cổ phiếu và tiền mặt.

Trong kế hoạch được Đại hội Đồng cổ đông thông qua, tỷ lệ cổ tức 2024 của SHB dự kiến tiếp tục duy trì ở mức cao 18%. Cơ sở để SHB đều đặn chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ cao là tiềm lực tài chính mạnh thông qua kết quả lợi nhuận tăng trưởng bền vững.

Xét trong nhóm ngân hàng có cùng quy mô, SHB là một trong hai nhà băng đạt tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao. Mức tăng trưởng của Ngân hàng này cũng vượt nhiều tổ chức tín dụng quốc doanh với quy mô vốn và tài sản lớn trên thị trường.

Năm 2024, SHB hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu được ĐHĐCĐ giao từ đầu năm. Trong đó, SHB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 11.543 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2023 và vượt kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua. Tỷ lệ chi phí hoạt động/tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 24,5% – nhóm thấp nhất toàn ngành.

Với khoản lợi nhuận năm 2024, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán của SHB xấp xỉ 15.000 tỷ đồng, trong tổng quy mô vốn chủ sở hữu gần 58.000 tỷ đồng. Khoản lợi nhuận chưa phân phối lớn cũng kỳ vọng mang lại cho cổ đông mức cổ tức cao trong những năm tiếp theo.

Theo tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024, SHB dự kiến cổ tức 2024 tiếp tục duy trì ở mức 18%.

Những dấu ấn này không chỉ khẳng định niềm tin, quyết tâm của Ngân hàng mà còn tiếp tục khẳng định vị thế, tầm vóc của SHB trên thị trường tài chính trong nước. Theo chuyên gia tài chính ngân hàng, kết quả kinh doanh tăng trưởng của SHB khẳng định chiến lược kinh doanh đúng đắn, khả năng quản trị rủi ro vững vàng và năng lực khai thác hiệu quả nguồn vốn.

Quy mô, chất lượng tài sản thuộc top đầu

Động lực tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong những năm vừa qua của SHB đến từ bộ đệm vốn và tài sản luôn nằm trong nhóm dẫn đầu. Tính đến cuối năm 2024, tổng tài sản của Ngân hàng này đã đạt gần 747.244 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cuối năm 2023.

Cho vay khách hàng đạt 519.950 tỷ đồng, tăng 18,6% và số dư huy động tiền gửi khách hàng đạt 499.897 tỷ đồng, tăng 11,7%, đều cao hơn mức tăng chung của toàn ngành. Chất lượng tài sản ngân hàng tiếp tục được đảm bảo với tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ kiểm soát dưới mục tiêu Ngân hàng Nhà nước đề ra. Dư nợ nhóm 4-5 giảm, cùng với nợ nhóm 2 giảm mạnh.

Ngân hàng tiếp tục đảm bảo các chỉ số an toàn, thanh khoản, quản trị rủi ro tuân thủ và tốt hơn so với quy định của NHNN. Tỷ lệ an toàn vốn CAR ở mức trên 12% theo tiêu chuẩn Basel II, tỷ lệ rủi ro thanh khoản đạt chuẩn Basel III, hoàn thành mục tiêu kiểm soát nợ xấu theo kế hoạch ĐHĐCĐ.

Với định hướng tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2025 ở mức 16% của Ngân hàng Nhà nước, triển vọng lợi nhuận của SHB nói riêng cùng các ngân hàng thương mại nói chung được dự báo tiếp tục tích cực.

Đánh giá về ngành ngân hàng năm 2025, tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, dự báo 2025 là năm với nhiều biến động, và ngành ngân hàng cũng sẽ gặp nhiều thách thức đan xen cơ hội. Trong đó, việc Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 16% ngay đầu năm có thể giúp các ngân hàng đạt tăng trưởng cao, nhưng đi kèm là nhu cầu huy động vốn lớn, từ đó có thể làm tăng lãi suất.

Chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu đánh giá tăng trưởng lợi nhuận ngành ngân hàng 2025 vẫn sẽ đạt mức cao. Đặc biệt là những ngân hàng có nền tảng tài chính vững mạnh, chất lượng tài sản đảm bảo, tận dụng tốt các lợi thế về tín dụng, đầu tư công nghệ…

Nền tảng tài chính và kết quả kinh doanh tích cực cũng là cơ sở để các ngân hàng xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức cho cổ đông.

Ngược lại, đây cũng là yếu tố để cổ đông gắn bó, đồng hành cùng Ngân hàng trên chặng đường phát triển, đầu tư giá trị, tránh tình trạng đầu cơ, bất ổn thị trường.

Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ phục hồi dần cộng với việc thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ, từ đó kích thích nhu cầu tín dụng gia tăng. Các chuyên gia phân tích tại đây dự báo lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng có thể tăng 15% năm 2025.

Quỹ đầu tư VinaCapital đặt kỳ vọng lợi nhuận của các ngân hàng niêm yết tăng 17% trong năm nay, nhờ vào tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống dự báo đạt 15% và NIM tăng nhẹ. Chất lượng tài sản tiếp tục phục hồi, cũng như những cải thiện trong cơ cấu cho vay sẽ hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận của ngành.