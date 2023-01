Vướng "lùm xùm" đâm đơn kiện Amazon, Gilimex (GIL) báo lãi thấp nhất trong vòng 21 quý

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex – mã GIL) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 với doanh thu thuần giảm 81% xuống còn 262 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp nhẹ từ 17% xuống còn 16% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 42 tỷ đồng, giảm mạnh 83% so với cùng kỳ.

Trong quý 4, doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh lên 83 tỷ đồng, gấp gần 3 lần cùng kỳ chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Mặt khác, chi phí tài chính cũng tăng 181% lên 71 tỷ đồng chủ yếu do lỗ chênh lệch tỷ giá và dự phòng đầu tư tài chính.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 95% và 22% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế Gilimex đạt gần 10 tỷ đồng giảm 92% so với quý 4/2021. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 21 quý kể từ quý 3/2017 (thu về 9,6 tỷ đồng). LNST cổ đông công ty mẹ đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 92% so với cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2022, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 3.167 tỷ đồng giảm 24%, song lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 9% so với cùng kỳ đạt 361 tỷ đồng.

Thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Gilimex ghi nhận hơn 3.989 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Tồn kho cuối kỳ đạt 1.269 tỷ đồng, tăng gần 70% so với đầu năm trong đó thành phẩm chiếm gần 47% đạt giá trị 596 tỷ đồng; nguyên vật liệu chiếm 25%. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng hơn 92% lên hơn 922 tỷ đồng, chủ yếu đến từ biến động ở khoản mục đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ngoài ra, Gilimex còn khoản chứng khoán kinh doanh giá trị gốc hơn 64 tỷ đồng trong đó phần lớn giá trị danh mục nằm tại hơn 2,3 triệu cổ phiếu CTCP Garmex Sài Gòn (mã GMC). Gilimex đang phải trích lập dự phòng giảm giá 38 tỷ đồng GMC, tương đương danh mục tạm lỗ 59%, giá trị hợp lý còn gần 26 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty còn nắm một lượng nhỏ cổ phiếu VCB của Vietcombank bên cạnh một số cổ phiếu chưa niêm yết khác.

Ảnh hưởng từ vụ kiện đòi trăm triệu USD đối tác Amazon

Kết quả kinh doanh quý 4 của Gilimex diễn biến không mấy tích cực nhiều khả năng do ảnh hưởng của “lùm xùm” đâm đơn kiện gã khổng lồ thương mại điện tử Mỹ Amazon trong những tuần cuối tháng 12/2022.

Theo chia sẻ từ phía Gilimex, trong quá trình hợp tác, Amazon đã vi phạm cam kết mà hai bên đã thỏa thuận. Cụ thể vào tháng 4 và tháng 5 năm trước, Amazon đã “ngay lập tức thay đổi và giảm nhu cầu dự kiến” trong thời gian còn lại của năm 2022 và 2023 xuống chỉ còn một phần nhỏ so với các dự báo trước đó khiến Công ty gánh chịu tình trạng dư thừa năng lực sản xuất và nguyên liệu thô.

Do doanh thu bán hàng cho Amazon chiếm tỷ trọng lớn nên khi Amazon giảm nhu cầu đột ngột, kết quả đã phản ánh vào kết quả kinh doanh quý 3 và quý 4/2022 của Gilimex.

Trong quý 3/2022, doanh thu của Gilimex đột ngột lao dốc trầm trọng xuống chỉ còn hơn 213 tỷ đồng, giảm đến 83% so với quý II liền kề và giảm 66% so với cùng kỳ năm 2021. Sang quý 4, kết quả kinh doanh không có sự đột biến, thậm chí còn kém hơn.

Tuy vậy, kết quả kinh doanh cả năm 2022 vẫn khả quan nhờ vào 2 quý đầu năm đóng góp, còn lãi phần lớn lại nhờ vào thanh lý khoản đầu tư vào công ty liên kết trong quý III mà không phải từ hoạt động kinh doanh cốt lõi.