Vượt sầu riêng, thanh long bất ngờ trở lại ngôi vua xuất khẩu

Cú sốc sầu riêng đầu năm 2025 do Trung Quốc kiểm soát vàng O và cadimi khiến giá trị sụt giảm nghiêm trọng. Về sản lượng, giảm đến 80% so với cùng kỳ năm trước (cập nhật đến ngày 10-2) và giá trị giảm 73% (trong tháng 1-2025) so với năm 2024.

Do đó, trong xếp hạng các mặt hàng rau quả xuất khẩu mang lại giá trị nhiều nhất đã có sự đổi ngôi.

Theo báo cáo từ Hiệp hội Rau quả Việt Nam, trong tháng 1-2025, xuất khẩu thanh long được 57,73 triệu USD, giảm 9,8% so với tháng 1-2024 nhưng tăng 34,5% so với tháng 12-2024. Trong khi đó, xuất khẩu sầu riêng trong tháng này chỉ được 31,22 triệu USD, giảm 73% so với tháng 1-2024.

Trong tháng 1-2025, xuất khẩu thanh long nhiều nhất sang Trung Quốc với 38,1 triệu USD, tiếp theo là Ấn Độ 7,17 triệu USD, thứ 3 là Mỹ 3,38 triệu USD.

Sở dĩ thanh long xuất khẩu tăng trưởng cao trong đầu năm do đây là thời điểm tháng Tết nguyên đán, nhu cầu trái cây cúng cao.

Những năm qua, xuất khẩu thanh long lao dốc do Trung Quốc đã chủ động được nguồn cung nội địa nên giảm nhập khẩu. Việt Nam dù có mở rộng thị trường thay thế như Ấn Độ, Mỹ, Thái Lan,… nhưng không thể bù đắp.

Thanh long trở lại ngôi vua xuất khẩu trong tháng 1-2025

Kết quả là những năm qua, diện tích thanh long đã thu hẹp, người dân chuyển đổi sang trồng sầu riêng, thậm chí là trồng lúa để có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong những ngày sau Tết, giá bán thanh long tại tỉnh Tiền Giang duy trì ở mức cao và kéo dài đến hết tháng giêng.

Tại Tiền Giang, các vựa thu mua thanh long ruột trắng với giá dao động từ 16.000 - 28.000 đồng/kg tùy loại, cao hơn từ 4.000-5.000 đồng/kg so với tháng trước; giá thanh long ruột đỏ dao động từ 22.000-33.000 đồng/kg, tăng từ 3.000-4.000 đồng/kg.

Do đang là thời điểm trái vụ nên sản lượng thanh long ở mức thấp trong khi nhu cầu cao nên giá được đẩy lên cao.

Ngành thanh long đã có khởi đầu năm 2025 thành công nhưng những khó khăn chính vẫn ở phía trước. Do đó, việc nâng cao chất lượng, đa dạng thị trường, đa dạng sản phẩm chế biến vẫn là điều cần thiết để phát triển bền vững.