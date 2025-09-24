Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vượt USD, một đồng tiền tăng mạnh ảnh hưởng tới ngành kinh tế chủ lực của Thái Lan

24-09-2025 - 22:30 PM | Tài chính quốc tế

Đồng tiền này thậm chí còn đang tăng giá mạnh hơn nhiều so với USD, tạo ra nhiều thách thức cho ngành kinh tế quan trọng của Thái Lan.

Đó là đồng Baht.

Mới đây, theo Bangkok Post, Liên đoàn công nghiệp Thái Lan (FTI) cảnh báo rằng, việc đồng Baht tăng giá mạnh hơn so với USD đang tạo ra nhiều thách thức đáng kể với du lịch, một ngành kinh tế chủ lực của Thái Lan, trong năm nay.

Theo FTI, đồng Baht tăng giá có thể khiến Thái Lan khó đạt được mục tiêu 40 triệu lượt du khách quốc tế, từ đó khiến nước này mất đi cơ hội hưởng lợi từ việc chi tiêu của du khách. Nhu cầu sử dụng đồng baht của du khách nước ngoài sẽ giảm, bởi vì họ phải chi tiêu nhiều hơn để mua hàng hóa và dịch vụ.

Ông Thienprasit Chaiyapatranun, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Thái Lan (THA) cho biết, đến nay, đồng baht mạnh hơn vẫn chưa tác động đáng kể đến lượng đặt phòng khách sạn hay toàn bộ ngành du lịch, nhưng điều này có thể thay đổi.

"Nếu đồng Baht vẫn mạnh trong một thời gian dài, chẳng hạn như kéo dài sang năm sau, thì có thể sẽ có tác động", ông Thienprasit Chaiyapatranun nhận định.

Trên thực tế, tính từ đầu năm đến nay, đồng Baht đã tăng khoảng 8% so với USD. Đây cũng là một trong những đồng tiền tăng giá mạnh nhất tại châu Á.

Du lịch Thái Lan đang chững lại

Vượt USD, một đồng tiền tăng mạnh ảnh hưởng tới ngành kinh tế chủ lực của Thái Lan- Ảnh 1.

Một quầy hàng tại Chinatown, Bangkok. Ảnh: Adventures of Jellie

Bà Nattareeya Thaweewong, Thư ký thường trực Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, cho biết, từ ngày 1/1 đến ngày 21/9/2025, Thái Lan đã đón tổng cộng 23.450.122 lượt khách du lịch nước ngoài, tạo ra doanh thu khoảng 1,082 tỷ Baht (tương đương với 34 triệu USD) từ chi tiêu của du khách. Tuy nhiên, trong tuần qua, hoạt động du lịch đã chậm lại trên tất cả các phân khúc thị trường, thời điểm trước mùa cao điểm tháng 10.

Cụ thể, trong tuần qua, có tổng cộng 496.986 lượt du khách nước ngoài đến Thái Lan, giảm 12,09% so với tuần trước. Trong đó, 5 quốc gia có lượng du khách đển Thái Lan cao nhất trong tuần qua, lần lượt là Malaysia (với 101.376 lượt), Trung Quốc (70.678 lượt), Ấn Độ (44.813 lượt), Hàn Quốc (23.590 lượt) và Nhật Bản (23.271 lượt).

Theo dự báo của Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, lượng khách du lịch nước ngoài sẽ tăng vào tuần tới, nhờ vào lượng khách Trung Quốc sẽ khởi hành trước kỳ nghỉ lễ tháng 10. Ngoài ra, còn có các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho du khánh đến Thái Lan của chính phủ. Trong đó, có việc miễn trừ khai báo hải quan TM.6 và những ưu đãi và khuyến mãi cho các hãng hàng không nhằm tăng số lượng chuyến bay.

Trên thực tế, vì du lịch chững lại nên dự báo tăng trưởng của Thái Lan cũng bị điều chỉnh giảm trong năm 2025. Theo Reuters, Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai Đông Nam Á đang phải vật lộn với thuế quan của Mỹ cũng như tình trạng tiêu dùng chậm chạp, với các hộ gia đình chìm trong nợ nần. Tăng trưởng kinh tế năm nay của Thái Lan dự báo đạt 1,8 – 2,3%, thấp hơn so với mức tăng trưởng 2,5% của năm ngoái.

Mặt khác, đồng Baht mạnh lên cũng làm cho hàng hóa xuất khẩu của Thái Lan trở nên đắt đỏ hơn, mất lợi thế cạnh tranh về giá so với các đối thủ trong khu vực, đồng thời làm giảm sức cạnh tranh của các ngành chủ lực như ô tô, điện tử, dệt may, nông sản chế biến. Đáng chú ý, lợi nhuận của doanh nghiệp xuất khẩu sụt giảm khi mỗi USD thu về quy đổi sang Baht ít hơn.

Bài tham khảo nguồn: Bangkok Post, Reuters

Theo Minh Hằng

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

