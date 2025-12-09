VVS chào sàn HOSE, đón sóng tăng trưởng mạnh của thị trường vận tải

Bên cạnh nhóm ngành nóng như chứng khoán, bất động sản và ngân hàng, thị trường vận tải - logistics hiện đang là mảnh đất màu mỡ giàu tiềm năng cho giới đầu tư. Đáng chú ý, mã VVS chào sàn HoSE trong bối cảnh không chỉ ngành vận tải - logistics tăng trưởng, mà còn hưởng lợi từ nhiều yếu tố liên quan đến các chính sách vỹ mô và thị trường.

VVS - Cổ phiếu tiềm năng giữa xu hướng tăng trưởng ngành logistics

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Máy Việt Nam (VIMID - MCK: VVS) mới đây đã công bố sẽ chính thức chuyển nhà từ UPCoM sang giao dịch trên HoSE kể từ ngày 10/12/2025. Dấu mốc này không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình phát triển bền vững của doanh nghiệp, mà còn đưa VVS trở thành tâm điểm chú ý của thị trường chứng khoán ở thời điểm ngành vận tải - logistics đang có nhiều dấu hiệu tích cực.

Là một trong những cái tên sáng giá trong lĩnh vực phân phối xe tải và dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa, VIMID hiện đứng TOP 1 thị phần xe tải hạng trung - hạng nặng tại Việt Nam. Doanh nghiệp có hệ thống đến 23 trạm dịch vụ 3S và đại ủy quyền phủ khắp toàn quốc, mang đến doanh thu tăng trưởng mạnh mẽ và đều đặn từ mảng kinh doanh sản phẩm và dịch vụ.

Theo công bố báo cáo tài chính quý 3, doanh thu thuần lũy kế đạt 5.444 tỷ đồng, tăng hơn 103% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế tính đến hết quý 3 đạt gần 213 tỷ đồng, tăng trưởng lên đến gần 174% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, doanh thu lũy kế 9 tháng năm 2025 đã vượt 30% và lợi nhuận trước thuế đã hoàn thành 137% so với kế hoạch đề ra của 2025, chứng minh sức bật ấn tượng và năng lực cạnh tranh cao.

Báo cáo tài chính Quý III/2025 của VIMID cho thấy số liệu tăng trưởng ấn tượng.

Trước khi chuyển sàn, VVS đã có hơn ba năm giao dịch ổn định trên UPCoM, duy trì tăng trưởng ổn định và được đánh giá cao về minh bạch tài chính. Việc được HoSE chấp thuận niêm yết cho thấy VIMID đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiêm ngặt về năng lực quản trị, quy mô, chất lượng báo cáo và sức khỏe tài chính. Đây là bước đệm quan trọng để VIMID tiếp cận dòng vốn lớn hơn, đặc biệt là nhóm nhà đầu tư tổ chức.

Điều đáng chú ý trong bối cảnh niêm yết trên sàn HOSE, VVS được hưởng lợi trực tiếp rất lớn từ nhiều yếu tố thị trường, đặc biệt là nhờ các chính sách đầu tư công đang được quan tâm rất mạnh mẽ.

Nhu cầu vận tải tăng trưởng lớn, mở ra loạt tiềm năng đầu tư

GDP Việt Nam trong quý 3/2025 dẫn đầu ASEAN-6, vượt qua cả Thái lan, Philippines và Singapore. Trong đó, trụ cột Công nghiệp - xây dựng tăng 8,69%. Riêng ngành logistics, tốc độ tăng trưởng dịch vụ logistics nhanh và ổn định, đạt bình quân 14-16%/năm, đóng góp trực tiếp vào GDP hàng năm ở mức 4,5-5% GDP. Đồng thời, giai đoạn 2026–2030, Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên, đi cùng chiến lược phát triển mạnh hạ tầng logistics để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập trung bình cao.

Logistics là lĩnh vực đóng góp tích cực vào GDP Việt Nam và đang trên đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Giữa bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam đang nổi lên như một "điểm đến vàng" cho làn sóng dịch chuyển sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia, cùng với hoạt động đầu tư công được đẩy mạnh, là các yếu tố thúc đẩy nhu cầu vận tải một cách tích cực. Nhiều dự án cấp A, B, cấp trọng điểm được khởi công, hay mạng lưới cao tốc – cảng biển – trung tâm logistics liên tục mở rộng, đang tạo ra áp lực vận chuyển hàng hóa lớn. Đây là chu kỳ đầu tư công đạt quy mô cao nhất từ trước đến nay, kéo theo hoạt động vận chuyển hàng hóa gia tăng công suất mạnh mẽ.

Từ bối cảnh thị trường đến yếu tố vĩ mô đều cho thấy triển vọng cho doanh nghiệp lĩnh vực xe tải là rất lớn. Đứng trước nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đầu tư hạ tầng và xây dựng đồng loạt tăng tốc, thị trường dành sự chú ý đặc biệt đến những doanh nghiệp nằm trong các ngành hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ mở rộng. Dự báo nhu cầu xe tải hạng trung - hạng nặng tăng vọt, mở ra tiềm năng cực lớn cho các doanh nghiệp trực tiếp phân phối xe tải và dịch vụ sau bán hàng như VIMID.

Loạt dự án đầu tư công, dự án trọng điểm được khởi công trở thành động lực cho nhu cầu vận tải hàng hóa tăng mạnh.

Làn sóng chuyển đổi theo tiêu chuẩn khí thải mới tạo lực đẩy cho thị trường xe tải

Quyết định số 43/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, có hiệu lực từ 01/3/2026, được xem là một trong những động thái chính sách mạnh mẽ nhất về môi trường trong ngành vận tải hơn 10 năm qua. Điều này được dự báo sẽ tạo ra một chu kỳ thay thế xe quy mô lớn, kéo theo nhu cầu về dịch vụ bảo dưỡng - sửa chữa - nâng cấp tăng mạnh.

Bởi lẽ đó, các doanh nghiệp phân phối xe tải đạt tiêu chuẩn khí thải cùng hệ thống sau bán hàng chuyên nghiệp, rộng khắp sẽ đặc biệt có lợi thế, được ưu tiên lựa chọn hàng đầu.

Cấu trúc tài sản: Song hành với tăng trưởng mạnh về doanh thu, lợi nhuận - Tồn kho và phải thu cao nhưng dòng tiền lành mạnh, kiểm soát tốt

Về quy mô tài sản, tại thời điểm 30/9/2025, Vimid sở hữu tổng tài sản 5.200,95 tỷ đồng – Tăng trưởng 125% so với thời điểm tháng 1/2025. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn là 3.760,2 tỷ đồng, chiếm 72,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.213,8 tỷ đồng, chiếm 23,3% tổng tài sản.

Theo thông tin từ bản cáo bạch và BCTC của VIMID, có thể hiểu tỷ trọng lớn của tồn kho và phải thu ngắn hạn là đặc thù hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh phân phối xe oto tải. Với VIMID, hai cấu phần này đang được quản trị an toàn và hiệu quả. Tồn kho được duy trì ở mức chiến lược để đáp ứng nhanh nhu cầu thị trường và các dự án lớn. Doanh nghiệp có quy chế xử lý xe tồn lâu: xe tồn trên 2 năm sẽ được thanh lý với mức chiết khấu hợp lý, kèm dịch vụ hậu mãi để thu hồi vốn nhanh, hạn chế rủi ro giảm giá, thời gian quay vòng tồn kho đã giảm từ 86 xuống 62 ngày.

Đối với phải thu ngắn hạn, phần lớn là tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn có kỳ hạn tối đa 1 năm tại các ngân hàng thương mại đang được thế chấp dùng làm tài sản bảo đảm cho các hợp đồng hạn mức tín dụng, với mục đích đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán quốc tế của công ty. Về công nợ của khách hàng mua xe cũng đã đặt cọc ngay khi ký hợp đồng, thanh toán đủ 100% trước khi nhận xe với trường hợp mua xe bằng vốn tự có, hoặc được ngân hàng giải ngân theo bảo lãnh cho vay với trường hợp khách hàng vay vốn ngân hàng, nên rủi ro công nợ từ khách hàng mua xe gần như không có.

VIMID hiện đang quản trị tồn kho và phải thu ngắn hạn an toàn, hiệu quả.

VVS niêm yết HoSE - "Bệ phóng" nâng tầm định vị doanh nghiệp

Tiềm năng của VVS đối với nhà đầu tư không chỉ nằm ở chỉ tiêu tài chính tích cực, mà còn ở tính ổn định lâu dài nhờ chiến lược phát triển bền vững của VIMID. Chiến lược đó đã và đang được hiện thực hóa thông qua xây dựng hệ sinh thái toàn diện trong ngành xe tải, tiên phong đón đầu xu hướng chuyển đổi xanh, và dự án xây dựng nhà máy lắp ráp xe tải tại Việt Nam - được đánh giá là bước chuyển quan trọng từ doanh nghiệp thương mại đơn thuần sang doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất và mở rộng thị phần.

Từ yếu tố chiến lược và nội tại vững chắc, cộng hưởng với loạt lợi thế hiếm có từ bối cảnh thị trường và lợi thế chính sách, VVS được xem là một trong những mã cổ phiếu tiềm năng trong lĩnh vực vận tải – logistics.

VVS sẽ chính thức chào sàn HoSE vào ngày 10/12/2025, được kỳ vọng sẽ tạo điểm nhấn trong danh sách các mã cổ phiếu cùng lĩnh vực. Với nhà đầu tư, mã cổ phiếu này mang đến một câu chuyện tăng trưởng đầy tiềm năng, nơi nhiều động lực của ngành cùng hội tụ tạo đà bứt phá.

Nhìn một cách thực tế, việc VVS bước sang HOSE cho thấy doanh nghiệp đã sẵn sàng cho một sân chơi lớn, minh bạch hơn, chuẩn mực hơn và cũng nhiều cơ hội hơn. Khi nội lực tăng trưởng ổn định, thị trường đang mở ra những dư địa mới và chính sách hỗ trợ cho ngành ngày càng rõ ràng, VVS đang hội đủ điều kiện để trở thành một mã cổ phiếu có tiềm năng trong trung và dài hạn.