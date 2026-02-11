Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VW Teramont có 'chiêu' mới dọn kho lô cuối, đón bản mới về sau Tết: Giá vẫn 1,788 tỷ đồng nhưng tùy biến màu miễn phí, thêm cạnh tranh Palisade

11-02-2026 - 09:20 AM | Thị trường

Những chiếc Volkswagen Teramont nhập Mỹ cuối cùng còn sót lại được đại lý cho tùy biến màu sơn miễn phí. Người mua hoàn toàn có thể chọn màu khác biệt so với bảng màu chính hãng.

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, Volkswagen Teramont bản nhập Mỹ chỉ còn rất ít chiếc còn sót lại. Có nơi cho biết chỉ còn đúng 1 chiếc. Giá xe sau giảm vẫn từ 1,788 tỷ đồng. Lô xe này có năm sản xuất 2023.

Tuy nhiên, để "dọn kho" nhanh hơn, một đại lý tại TP.HCM đang cho phép khách hàng tự chọn màu sơn xe theo ý thích hoàn toàn miễn phí. Thông thường, giá sơn một chiếc xe cỡ Teramont ở các garage rơi vào khoảng trên dưới 20 triệu đồng, tùy chất lượng.

Đại lý cho khách chọn màu sơn tùy ý thích để sơn lại xe miễn phí. Ảnh: Đại lý

Người bán cho biết thêm, sau khi bán hết lô này, bản Teramont này sẽ bị dừng nhập từ Mỹ. Sau đó, dòng xe Teramont sẽ được nhập hoàn toàn từ Trung Quốc và đều là mẫu mới. Đáng chú ý, bản Teramont Pro được tư vấn bán hàng cho biết có thể xuất hiện trong khoảng tháng 3 tới, với giá dự kiến tới 2,4 tỷ đồng. Hiện dòng Teramont này đang có bản X và bản President đều nhập từ Trung Quốc.

Teramont nhập Mỹ đã không còn được đưa về tiếp. Ảnh: Đại lý

Đời xe Teramont này ra mắt Việt Nam lần đầu cuối năm 2021. Đến năm 2024, xe được bổ sung một vài trang bị mới và tăng giá. Như vậy, sau hơn 4 năm ở Việt Nam, Teramont (bản 7 chỗ nhập Mỹ) vẫn chưa có thay đổi lớn. Song song đó, dòng xe này có thêm bản Teramont X và Teramont President nhập Trung Quốc với diện mạo facelift mới mẻ hơn.

Ở ngoại thất, Teramont bản nhập Mỹ được trang bị hệ thống chiếu sáng LED thông minh, đèn hậu LED cùng bộ mâm 20 inch. Bản tiêu chuẩn là mâm 1 màu, trong khi bản Limited phay 2 tông màu. Trước đó, đại lý cũng cho khách tùy biến màu một số chi tiết ngoại thất.

Một chiếc Teramont được phối lại màu sơn một số chi tiết. Ảnh: Đại lý

Tiện nghi nội thất có màn hình 8 inch cảm ứng, điều hòa tự động 3 vùng và cửa sổ trời toàn cảnh. Bản Limited có loa Dynaudio, cốp mở điện rảnh tay, bệ bước chân mở điện hay camera 360 độ...

Teramont hiện tại có nội thất hơi đơn giản khi so với bản nâng cấp mới sắp về. Ảnh: Đại lý

Động cơ xe là loại 2.0L, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp hộp số 8 cấp và dẫn động 4 bánh. Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của xe là khoảng 10,7 lít/100 km.

Hiện nay, trong phân khúc SUV lớn phổ thông này, Volkswagen Teramont chỉ còn đối thủ Hyundai Palisade sau khi Ford Explorer rút khỏi thị trường. Xét về giá bán, Palisade vẫn đang cạnh tranh hơn đáng kể khi giá khởi điểm sau giảm chỉ còn hơn 1,2 tỷ đồng. Tuy vậy, Palisade chỉ có máy dầu, trong khi Teramont là lựa chọn cho những ai thích máy xăng.

Hãng xe xây nhà máy tại Hưng Yên ra mắt xe điện cỡ nhỏ giá rẻ tại quê nhà: Phạm vi hoạt động 401km, nhận hơn 27.000 đơn hàng sau 3 giờ mở bán

Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất?

Một cây bạc tỷ của Việt Nam vừa lập kỷ lục xuất khẩu cao nhất lịch sử: Tổng thu hơn 300 triệu USD, doanh nghiệp nào đóng góp lớn nhất? Nổi bật

Trung Quốc làm gì mà khiến thị trường kim loại toàn cầu chao đảo?

Trung Quốc làm gì mà khiến thị trường kim loại toàn cầu chao đảo? Nổi bật

Hoa Tết giá mềm, hút khách

Hoa Tết giá mềm, hút khách

09:00 , 11/02/2026
Giá cà phê hôm nay 11-2: Giảm mạnh trước dự báo Brazil được mùa lớn

Giá cà phê hôm nay 11-2: Giảm mạnh trước dự báo Brazil được mùa lớn

08:58 , 11/02/2026
Mai vàng 500 triệu đồng xuống phố

Mai vàng 500 triệu đồng xuống phố

08:15 , 11/02/2026
Mặt hàng từng "làm mưa làm gió" ở Trung Quốc nay bị bán tháo: Giá giảm mạnh chưa chắc có người mua

Mặt hàng từng "làm mưa làm gió" ở Trung Quốc nay bị bán tháo: Giá giảm mạnh chưa chắc có người mua

07:54 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên